Wizz Air e Neste siglano un accordo per la fornitura di SAF

Wizz Air ha firmato un Memorandum d’intesa con Neste per la fornitura di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) a partire dal 2025. Il protocollo d’intesa offre a Wizz Air l’opportunità di acquistare 36.000 tonnellate di SAF da Neste per la fornitura della rete di rotte della compagnia aerea in Europa e nel Regno Unito. Questa cooperazione assicura che Wizz Air possa progredire in conformità con il suo piano di riduzione di emissioni di CO2 per passeggero-chilometro.

“Questo annuncio rafforza la posizione di Wizz Air come soluzione di viaggio aereo più sostenibile ed è una parte fondamentale della strategia ambientale della compagnia aerea per ridurre l’intensità delle emissioni di carbonio del 25% entro il 2030 e abbatterle totalmente entro il 2050. Nel 2022, Wizz Air ha raggiunto la più bassa intensità di emissioni di carbonio annuale di sempre, pari a 55,2 grammi per passeggero/km. La compagnia aerea ha costantemente aggiunto nuovi aeromobili Airbus A321neo alla sua flotta e sostituito quelli più vecchi. La quota di nuovi aeromobili con tecnologia “neo” nella flotta di Wizz Air dovrebbe superare il 50% entro la fine dell’anno finanziario 2023. Questi aerei possono attualmente volare con una miscela SAF fino al 50%.

Il carburante per l’aviazione sostenibile di Neste MY è prodotto a partire da materie prime di origine sostenibile, 100% rinnovabili, tra cui olio da cucina usato e rifiuti di grasso animale. Il SAF viene miscelato con il jet fuel convenzionale prima dell’uso ed è perfettamente compatibile con le infrastrutture di rifornimento e i motori degli aerei esistenti. Il SAF offre le stesse prestazioni del carburante convenzionale per aerei, ma con un’impronta di carbonio significativamente inferiore in base al ciclo di vita. L’utilizzo di Neste MY Sustainable Aviation Fuel riduce le emissioni di gas serra fino all’80% nel ciclo di vita del carburante rispetto all’utilizzo dell’attuale carburante fossile per aerei”, afferma Wizz Air.

Ian Malin, Executive Vice President e Group Chief Financial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “In Wizz Air continuiamo a investire in tecnologie innovative e crediamo che il SAF sia una parte fondamentale della soluzione per la decarbonizzazione del settore dell’aviazione. La partnership con Neste, il principale produttore mondiale di SAF, riafferma i nostri progressi nella riduzione dell’intensità delle emissioni di carbonio, che è già una delle più basse tra le compagnie aeree del mondo. Lavorando insieme a Neste, guideremo l’adozione del SAF in tutta la nostra rete, aprendo la strada a un futuro più sostenibile per l’aviazione”.

Jonathan Wood, vicepresidente per l’Europa delle energie rinnovabili per l’aviazione di Neste, ha dichiarato: “Neste è impegnata ad aiutare il settore dell’aviazione a muoversi verso un futuro più sostenibile. Questo accordo con Wizz Air, uno dei leader del settore in termini di sostenibilità, dimostra il nostro impegno nel rendere possibile alle compagnie aeree di utilizzare il SAF nelle loro reti di rotte. Non vediamo l’ora di collaborare con Wizz Air per la riduzione delle loro emissioni di carbonio, mentre aumenteremo la nostra capacità produttiva annuale di SAF a 1,5 milioni di tonnellate entro la fine del 2023”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)