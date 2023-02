Qantas Group torna in utile con un risultato semestrale record. Presentato un nuovo fleet plan

Dopo tre anni e 7 miliardi di dollari di statutory losses dovute alla pandemia, Qantas Group è tornato in utile con un risultato record per la prima metà del FY23.

Il Gruppo ha ottenuto un Underlying Profit Before Tax di 1,43 miliardi di dollari al 31 dicembre 2022, il 49% in più rispetto al risultato record del primo semestre precedente ottenuto nel FY18. Statutory Profit After Tax pari a 1,0 miliardi di dollari.

I driver di questo risultato sono stati una domanda di viaggi costantemente forte, rendimenti più elevati e miglioramenti dei costi grazie al programma di recupero da 1 miliardo di dollari del Gruppo che è in fase di completamento. Il margine operativo totale è stato del 16% ed è arrivato nonostante i prezzi del carburante significativamente più alti.

Un investimento di 200 milioni di dollari nella resilienza operativa, compreso il mantenimento di alcuni aeromobili in riserva e l’inserimento di più membri dell’equipaggio di riserva, ha prodotto un miglioramento significativo delle performance operative per i clienti.

La solida posizione finanziaria consente al Gruppo di reinvestire, in particolare nella flotta e nell’esperienza del cliente, oltre a premiare dipendenti e azionisti.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Si tratta di un’enorme inversione di tendenza considerando le enormi perdite che abbiamo dovuto affrontare solo 12 mesi fa. Quando abbiamo ristrutturato l’attività all’inizio del COVID, è stato per assicurarci di poterci riprendere rapidamente quando i viaggi sarebbero tornati. Questo è effettivamente quello che è successo, ma è la forza della domanda che ha portato a un risultato così forte.

I nostri dipendenti sono stati assolutamente fondamentali per la nostra ripresa ed è per questo che siamo così lieti di poterli premiare con un massimo di $11.500 in contanti e azioni, e perché oggi abbiamo concesso loro altri $500 di credito di viaggio per il personale.

Ritornare al profitto significa che possiamo tornare a reinvestire per i nostri clienti, il che è chiaro dagli annunci di rete, flotta e lounge che abbiamo fatto e dalle cabine Project Sunrise che stiamo visualizzando in anteprima. Cosa importante per i nostri investitori, questo ci prepara anche a fornire valore per gli azionisti a lungo termine”.

Group Domestic ha registrato un Underlying EBIT di 915 milioni di dollari, con voli in aumento dall’86% della capacità pre-COVID nel 2H22 al 94% durante il semestre. Le operazioni domestiche di Qantas hanno fruttato 785 milioni di dollari e 130 milioni di dollari di Jetstar, con margini rispettivamente del 22% e dell’11%.

Group International ha registrato un Underlying EBIT di 511 milioni di dollari, poiché la capacità è quasi raddoppiata dal 31% della capacità pre-COVID nel 2H22 al 60% durante il semestre. Sono state riaperte due rotte e sono state avviate sette nuove rotte, il che ha rappresentato un grande sforzo logistico per la prontezza e l’addestramento dopo un lungo periodo di chiusura nella maggior parte dei paesi.

Qantas Freight ha continuato a fornire guadagni ben al di sopra dei livelli pre-COVID.

Qantas Group inoltre ha annunciato diversi aggiornamenti al suo fleet plan, progettati per aiutare a ripristinare la capacità più velocemente e soddisfare la forte domanda di viaggi.

Come annunciato lo scorso anno, il Gruppo ha ordini e opzioni di acquisto per un massimo di 299 velivoli narrowbody e ordini fermi per 12 velivoli widebody con Airbus per aggiornare e far crescere la propria flotta nel prossimo decennio e oltre.

Quattro di questi velivoli sono già stati consegnati e altri nove dovrebbero arrivare quest’anno, oltre a tre Boeing 787, ma sono previsti ritardi per global supply chain issues.

Il fulcro dei cambiamenti annunciati oggi è la decisione di acquisire diversi mid-life A320 Family aircraft per freight and resources customers, per aiutare a compensare questi ritardi. Una volta consegnati gli aeromobili in ritardo, il Gruppo ha la possibilità di ritirare o mantenere gli aeromobili originariamente destinati alla sostituzione, a seconda delle condizioni di mercato.

In sintesi, le modifiche sono:

Cinque mid-life A319/320 aircraft per supportare la crescita del resources market in Western Australia, con consegna nel FY24.

Tre ulteriori mid-life A321P2F aircraft per accelerare il rinnovo della flotta Qantas Freight, con consegna nel FY25 e nel FY26.

Due ulteriori A320 per Jetstar Asia man mano che la domanda in tutta l’Asia rimbalza, con consegna a metà dell’anno solare 2023. Ciò riporterà la sua flotta totale a nove aeromobili.

Opzioni per un massimo di 12 aeromobili E190 aggiuntivi in wet lease da Alliance Airlines per fornire maggiore capacità e connettività di rete nel mercato domestico.

Esercizio di nove purchase right options esistenti per gli aeromobili A220, per la consegna nel FY26 e nel FY27 come parte dell’accordo “Project Winton” con Airbus.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Siamo all’inizio di un importante aggiornamento della flotta di Qantas Group che sbloccherà molti vantaggi. Gli aerei che abbiamo ordinato ci aiuteranno a ridurre le emissioni, espandere la nostra rete, creare nuovi posti di lavoro e, in ultima analisi, servire meglio i nostri clienti. I produttori di aeromobili stanno riscontrando gli stessi ritardi nella catena di fornitura di molti altri settori e ci è stato detto che alcune delle nostre consegne verranno posticipate fino a sei mesi. Quando si combinano i ritardi con la crescita sostenuta della domanda di viaggi che stiamo vedendo, dobbiamo trovare altri modi per aumentare la capacità a breve e medio termine.

Il wet leasing di più aeromobili da Alliance Airlines fornirà un’iniezione molto rapida di capacità extra a livello domestico, ma con molta flessibilità per adattarla nel tempo a seconda di ciò che sta accadendo nel mercato.

L’arrivo di nuovi velivoli a fusoliera stretta in Jetstar, in particolare, stava creando una pipeline per i velivoli esistenti da utilizzare per freight and resources markets. Dato che i nuovi aeromobili sono in ritardo, acquisteremo un certo numero di A319/320 di seconda mano per assicurarci di poter ancora soddisfare la domanda dei nostri clienti.

Jetstar Asia si è ridotta durante la pandemia, ma con il rimbalzo dei viaggi in Asia, ora è il momento giusto per rimettere in servizio due aerei.

Siamo fortunati ad avere le dimensioni e il bilancio per prendere queste decisioni, oltre a molta flessibilità nel piano della nostra flotta per apportare le modifiche di cui abbiamo bisogno”.

La domanda di viaggi dovrebbe rimanere forte per tutto il FY23 e nel FY24. La capacità domestica del gruppo aumenterà dal 94% al 103% fino al 2H23. Vi sarà un aumento della capacità internazionale del Gruppo dal 60% all’81% fino al 2H23.

(Ufficio Stampa Qantas Group)