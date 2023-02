Pratt & Whitney Canada celebra un miliardo di ore di volo e 60 anni di PT6 Innovation

Pratt & Whitney Canada (P&WC), una business unit di Pratt & Whitney, ha raggiunto un miliardo di ore di volo dalla fondazione della società quasi 100 anni fa, nel 1928.

“I motori P&WC potenziano le missioni in un portafoglio diversificato, tra cui Business Aviation, General Aviation, Regional Aviation, Helicopter Aviation, Auxiliary Power Units. In questo periodo sono stati prodotti più di 110.000 motori, di cui oltre 66.000 attualmente in servizio, equipaggiando i nostri oltre 16.000 clienti”, afferma Pratt & Whitney.

“L’aviazione ha il potere di cambiare il mondo. I nostri motori equipaggiano velivoli di cui beneficiano milioni di persone ogni giorno”, ha dichiarato Maria Della Posta, President, Pratt & Whitney Canada. “Ogni secondo, un aereo a propulsione P&WC decolla o atterra da qualche parte sul pianeta, sia che stia guidando il commercio, riunendo famiglie o potenziando missioni umanitarie, servizi medici di emergenza o missioni di ricerca e soccorso. Raggiungere un miliardo di ore di volo è reso possibile dal team dedicato di Pratt & Whitney Canada insieme ai nostri clienti, fornitori e alla comunità estesa di P&WC. Non vediamo l’ora di celebrare questo traguardo con loro quest’anno”.

“La PT6 engine family, la più diffusa e versatile nell’aviazione, festeggia 60 anni di eccellenza e innovazione. È stato adottato da aeroplani ad ala fissa ed elicotteri in tutto il mondo. Con oltre 64.000 motori PT6 prodotti dalla sua introduzione nel 1963, equipaggia oltre 155 diverse applicazioni aeronautiche. Il PT6 non ha eguali in termini di engine performance, affidabilità e dispatch availability, avendo raggiunto 500 milioni di ore di volo”, prosegue Pratt & Whitney.

“Il nostro motore PT6 rimane all’avanguardia nel panorama dell’aviazione, portando risultati rivoluzionari in termini di performance, control systems and data intelligence”, ha aggiunto Della Posta. “Il PT6 di oggi è fino a quattro volte più potente, ha un rapporto potenza/peso migliore del 50% e uno specific fuel consumption fino al 20% migliore rispetto al motore originale. Ogni nuovo modello è sviluppato e progettato pensando a una specifica missione, una piattaforma e un cliente, perseguendo al contempo un impatto ambientale ridotto”.

“L’inesorabile evoluzione tecnologica del motore PT6 non è mai stata così evidente come negli ultimi anni. L’ultima famiglia di motori, la PT6 E-Series™, è la prima con dual-channel integrated electronic propeller and engine control system in general aviation.

Il PT6 è anche l’unico turboprop engine al mondo ad essere approvato per single-engine instrument flight rules (SEIFR) in commercial passenger flights in Europa, Nord America, Nuova Zelanda e Australia.

Basandosi sul suo spirito innovativo, Pratt & Whitney Canada si impegna a garantire che il PT6 rimanga il motore preferito dai suoi clienti e dall’industria anche in futuro”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)