Embraer torna all’Australian International Airshow con la sua gamma di aerei

Embraer ha annunciato che i business jet Phenom 100EV e Phenom 300E, insieme all’E195-E2 ‘TechLion’ commercial aircraft, saranno esposti all’Australian International Airshow, che inizierà il 28 febbraio 2023.

“Gli aerei in mostra statica completano i prodotti e le soluzioni del variegato portafoglio di Embraer che l’azienda presenterà all’evento.

Questa sarà la prima apparizione dell’E195-E2 all’Australian International Airshow e la Phenom 300E series è stata appena annunciata come il light jet più venduto al mondo per l’undicesimo anno consecutivo (leggi anche qui)”, afferma Embraer.

“L’Australia ospita la vasta gamma di business jet e aerei commerciali di Embraer e, grazie ai nostri clienti e partner, i nostri aerei sono sinonimo di performance, innovazione e affidabilità”. ha affermato Francisco Gomes Neto, CEO di Embraer. “Siamo orgogliosi di avere in mostra il TechLion E195-E2, il Phenom 100EV e il Phenom 300E allo Show”.

“Ci sono oltre 11 business jet e oltre 40 E-Jets che operano nel paese, principalmente con Alliance Airlines, Airnorth, National Jet Express e Pionair. Molti degli E-Jets di Alliance Airlines operano su rotte QantasLink selezionate.

L’E195-E2 TechLion è l’aereo single-aisle più efficiente al mondo. Con una capacità fino a 146 passeggeri, l’E195-E2 fa parte dell’ultima famiglia E2 che sta plasmando il mercato regionale con le sue tecnologie sostenibili, il comfort di cabina superiore, l’economia eccellente e il range ottimale.

All’inizio di luglio 2022, Embraer e Pratt & Whitney hanno testato con successo un aereo E195-E2 con 100% sustainable aviation fuel (SAF). Con 100% SAF, la riduzione del 25% delle emissioni può essere aumentata fino a un impressionante 85% (leggi anche qui). L’E195-E2 ha anche dimostrato la sua steep approach capability atterrando e decollando all’iconico London City Airport (LCY) subito dopo il Farnborough Airshow dello scorso anno. Compagnie aeree come KLM, Helvetic Airways (Svizzera), Azul (Brasile) e, più recentemente, Porter Airlines (Canada) operano l’E195-E2“, prosegue Embraer.

“Il Phenom 300E e il Phenom 100EV esposti al Salone riflettono la popolarità del velivolo in Australia e in tutto il mondo. Il Phenom 100EV offre la business aviation experience nella sua forma più pura, mentre il Phenom 300E stabilisce i più alti standard di eccellenza nella categoria dei light jet.

In termini di performance, il nuovo e potenziato Phenom 300E è ancora più veloce, in grado di raggiungere Mach 0,80, diventando il più veloce single-pilot jet in produzione, in grado di fornire una high-speed cruise di 464 nodi e un five-occupant range di 2.010 miglia nautiche (3.724 km) con NBAA IFR reserves. La Phenom 300 series è operativa in 36 paesi e ha accumulato quasi un milione e ottocentomila ore di volo. Offre il più alto valore residuo di qualsiasi aeromobile sul mercato.

Inoltre, fanno parte del portafoglio di business jet di Embraer il Praetor 500 e il Praetor 600 che, con il best-in-class flight range, sono i midsize and super-midsize business jets più dirompenti e tecnologicamente avanzati”, continua Embraer.

“Sul tema della sostenibilità, Embraer si impegna a sviluppare prodotti, soluzioni e tecnologie per contribuire all’obiettivo dell’industria aeronautica di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Embraer mira a essere carbon neutral entro il 2040 e raggiungere una crescita carbon neutral dal 2022. Prevede implementare il 25% sustainable aviation fuel (SAF) use nelle sue operazioni entro il 2040 e il 100% di fonti energetiche rinnovabili entro il 2030″, conclude Embraer.

