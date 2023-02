SAS: rafforzamento della domanda passeggeri e progressi nel piano di trasformazione durante il primo trimestre

SAS ha comunicato i risultati del Q1 2023 (Novembre 2022 – Gennaio 2023).

“Siamo lieti che così tanti passeggeri stiano tornando a volare con SAS. La domanda passeggeri ha continuato la forte tendenza durante il primo trimestre. Il numero totale di passeggeri di SAS è cresciuto del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il nostro load factor del 69,3% era ai livelli pre-pandemia del 69,5% per il primo trimestre del FY2020. Allo stesso tempo, il nostro currency-adjusted passenger yield è aumentato di quasi il 7% rispetto al primo trimestre 2022.

A causa della normale stagionalità, la stagione invernale è più lenta e con un numero di passeggeri relativamente inferiore. È probabile che le incertezze economiche influenzino il settore dei viaggi in futuro, ma la domanda sottostante complessiva di viaggi rimane sana e continua la sua forte tendenza. Continuiamo a prepararci per un’intensa stagione estiva 2023, con un aumento della domanda e della capacità previsti. Durante il trimestre abbiamo annunciato che apriremo 20 nuove rotte per l’estate 2023. Ciò significa che quest’estate avremo un totale di oltre 5.000 voli settimanali verso oltre 100 destinazioni. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri passeggeri a bordo.

SAS continua a fare progressi costanti nel chapter 11 process negli Stati Uniti e nel raggiungere i nostri obiettivi generali nel piano SAS FORWARD. Durante il trimestre abbiamo concluso le trattative con gli aircraft lessors, avendo raggiunto accordi con 15 lessors che rappresentano 59 aeromobili. Attraverso questi accordi, prevediamo di ottenere riduzioni dei costi mirate relative al leasing annuale degli aeromobili e ai costi di finanziamento. Ci stiamo impegnando con diverse parti interessate come parte della fase successiva del chapter 11 process, che include l’avvio di un equity solicitation process per ottenere il capitale necessario per rafforzare il bilancio in linea con gli obiettivi SAS FORWARD e lavorare per creare consenso per un piano di riorganizzazione.

Siamo grati alle parti interessate che stanno lavorando in modo costruttivo con noi. Non vediamo l’ora di continuare questa collaborazione per avere successo con SAS FORWARD e diventare una compagnia aerea competitiva e finanziariamente solida”, afferma Anko van der Werff, President and CEO.

“SAS ha notato una forte domanda di passeggeri durante il primo trimestre. Il numero totale di passeggeri è aumentato del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La capacità è aumentata del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il load factor del 69,3% era ai livelli pre-pandemia del 69,5% per il primo trimestre FY2020.

L’income before tax (EBT) si è chiuso con un valore negativo di 2,4 miliardi di corone svedesi, con un miglioramento anno su anno di 0,1 miliardi di corone svedesi. I prezzi del carburante continuano a portare forti venti contrari per la nostra attività. Utile netto del periodo: -2,709 miliardi di corone svedesi (-2,442).

Le spese operative totali durante il trimestre si sono concluse a 10,5 miliardi di corone svedesi. I ricavi operativi totali sono arrivati a 7,9 miliardi di corone svedesi per il trimestre, un miglioramento anno su anno di circa 2,4 miliardi di corone svedesi, ma comunque inferiori del 18,6% rispetto al primo trimestre del FY2020, che non è stato influenzato dal Covid-19.

Il saldo di cassa alla fine del trimestre era di 5,3 miliardi di corone svedesi. L’operational cash flow during durante il trimestre è stato pari a un deflusso di 1,7 miliardi di corone svedesi, rispetto a un deflusso di 0,1 miliardi di corone svedesi per lo stesso periodo dello scorso anno”, prosegue la compagnia.

“SAS ha annunciato diverse nuove rotte durante il trimestre. A dicembre abbiamo annunciato l’apertura di 20 nuove rotte per l’estate 2023. Ciò significa che quest’estate avremo un totale di oltre 5.000 voli settimanali verso oltre 100 destinazioni. Il nuovo programma estivo include oltre 200 rotte e il numero di voli continuerà ad aumentare sulle principali rotte nazionali, scandinave e internazionali.

Le destinazioni statunitensi continuano a generare domanda per partenze sempre più frequenti e durante il trimestre abbiamo annunciato due nuove rotte intercontinentali da Göteborg e Aalborg a New York. I voli opereranno per tutta la stagione estiva 2023 e torneranno per il programma estivo 2024. Abbiamo anche lanciato una nuova rotta dall’aeroporto di Copenhagen all’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York durante il trimestre, con cinque voli settimanali da Copenhagen intensificati a voli giornalieri per il programma estivo. Da dicembre 2022, SAS offre anche partenze più frequenti tra l’aeroporto di Copenhagen e l’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong.

SAS si impegna per la leadership globale nell’aviazione sostenibile ed è orgogliosa di partecipare a un progetto di ricerca finanziato dall’UE presso l’aeroporto di Copenhagen per studiare l’impatto dei voli con SAF sulla qualità dell’aria locale, che è iniziato durante il primo trimestre. La qualità dell’aria dei voli SAS con il 35% di SAF all’interno della Scandinavia è stata misurata più volte al giorno. Ci auguriamo di vedere risultati positivi sulla qualità dell’aria e sull’ambiente di lavoro, che rafforzeranno gli effetti climatici positivi dell’uso di SAF anche ad altitudini più elevate.

A partire da questa primavera, i viaggiatori che acquistano Go Smart o Plus Pro possono acquistare biglietti con il 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF) per ridurre le emissioni di C02 del loro viaggio SAS. Questa è un’iniziativa di SAS, essendo una forza trainante nell’aviazione sostenibile e lavorando duramente per ridurre le emissioni.

SAS continuerà a investire in aeromobili moderni a basso consumo di carburante, carburanti sostenibili per l’aviazione, tecnologie emergenti e prodotti e servizi sostenibili”, prosegue SAS.

“È probabile che le incertezze economiche con l’aumento dei tassi di interesse e l’inflazione dei costi influenzino il settore dei viaggi in futuro, ma la domanda sottostante complessiva rimane sana e continua la sua forte tendenza. SAS ribadisce le sue proiezioni per il FY2023 e sta rivedendo le sue proiezioni a lungo termine per gli anni fiscali 2024-2026.

Ribadiamo le nostre proiezioni finanziarie per il FY2023, prevediamo che le entrate raggiungano circa 40 miliardi di corone svedesi e che l’income before tax (EBT), esclusi gli utili o le perdite relativi al completamento del chapter 11 process, ammonti a una perdita di circa SEK 4-5 miliardi”, conclude SAS.

