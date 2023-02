Boeing fissa la F/A-18 Production Completion Date

Boeing prevede di completare la new-build production del F/A-18 Super Hornet fighter aircraft alla fine del 2025, dopo la consegna degli ultimi U.S. Navy fighters. La produzione potrebbe essere estesa al 2027 se il Super Hornet sarà selezionato da un cliente internazionale.

Per soddisfare la domanda per defense products and services, Boeing prevede di continuare ad assumere anno dopo anno per i prossimi cinque presso il suo sito di St. Louis. Lo scorso anno nella regione sono state assunte più di 900 persone.

“Stiamo pianificando il nostro futuro e la costruzione di fighter aircraft è nel nostro DNA”, ha affermato Steve Nordlund, Boeing Air Dominance vice president and St. Louis site leader. “Mentre investiamo e sviluppiamo la prossima era di capacità, stiamo applicando la stessa innovazione e competenza che hanno reso l’F/A-18 un cavallo di battaglia per la U.S. Navy e le forze aeree di tutto il mondo per quasi 40 anni”.

“La F/A-18 production decision consente a Boeing di:

– Reindirizzare le risorse ai futuri military aircraft programs: per supportare il lavoro sulla prossima generazione di advanced crewed and uncrewed aircraft, Boeing prevede di costruire tre nuove strutture all’avanguardia a St. Louis. Queste strutture, così come il nuovo Advanced Composite Fabrication Center in Arizona e la nuova MQ-25 production facility presso MidAmerica St. Louis Airport, rappresentano un investimento di oltre 1 miliardo di dollari.

Boeing ha investito 700 milioni di dollari negli aggiornamenti dell’infrastruttura di St. Louis durante l’ultimo decennio, consentendo l’introduzione di nuove tecniche di progettazione e costruzione che semplificano i processi e migliorano la qualità iniziale.

– Incrementare la produzione di critical new defense programs: Boeing St. Louis aumenterà la produzione del primo all-digital training system, il T-7A Red Hawk, e del primo carrier-deployed autonomous refueling aircraft, l’MQ-25 Stingray, insieme alla produzione in corso di nuovi F-15EX Eagle II e 777X wing components.

– Focus sugli sforzi di modernizzazione e aggiornamento: Boeing continuerà a sviluppare capacità avanzate e aggiornamenti per la global F/A-18 Super Hornet and EA-18G Growler fleet. Per tutto il prossimo decennio, tutti i Block II Super Hornets in Service Life Modification riceveranno la Block III capability suite. Boeing continuerà inoltre ad aggiungere advanced electronic attack capability come parte delle Growler modifications in corso”, afferma Boeing.

“Dal debutto dell’F/A-18 nel 1983, Boeing ha consegnato più di 2.000 tra Hornet, Super Hornet e EA-18G Growler a clienti di tutto il mondo, tra cui U.S. Navy, Australia, Canada, Finlandia, Kuwait, Malesia, Spagna e Svizzera”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)