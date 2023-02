Swiss: cambiamenti nel Board of Directors

Il Board of Directors of Swiss International Air Lines (SWISS) ha effettuato un cambiamento. Ashwin Bhat, Chief Commercial Officer di Lufthansa Cargo, è stato recentemente eletto nello SWISS Board in occasione dell’assemblea generale annuale il 23 febbraio 2023. Succede a Christina Foerster, che ha lasciato la sua posizione nel Board. Foerster rimane membro del Lufthansa Group Executive Board e anche CEO ad interim di Brussels Airlines.

“A nome di tutto il nostro Board of Directors, vorrei porgere a Christina Foerster i miei più sinceri ringraziamenti per il suo ottimo lavoro, la sua illimitata applicazione e il suo profondo impegno per la nostra compagnia”, afferma Reto Francioni, Chairman of the SWISS Board of Directors. “Non solo durante il duro periodo della pandemia, ma durante tutto il suo mandato, il nostro Board e la nostra compagnia hanno potuto contare in ogni momento sul suo buon senso e sulla sua competenza. Siamo lieti che Lufthansa Group continuerà a beneficiare del suo inestimabile know-how”.

“Il nuovo membro del Board, Ashwin Bhat, è Chief Commercial Officer di Lufthansa Cargo da marzo 2021. In questa veste è responsabile dell’organizzazione esterna di sales and handling, product, revenue management, pricing, network planning and sales management per Lufthansa Cargo in tutto il mondo, nonché per la platform management di Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings. Prima della sua attuale funzione, Ashwin Bhat era a capo della SWISS’s Zurich-based Swiss WorldCargo division, posizione che aveva assunto nell’ottobre 2015. Inizialmente era entrato a far parte dell’allora Swisscargo AG nel febbraio 1999, e ha continuato a occupare varie posizioni dirigenziali”, afferma SWISS.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Ashwin Bhat nel nostro Board of Directors”, continua Reto Francioni, SWISS Board Chairman. “È ampiamente riconosciuto e rispettato per la sua vasta esperienza, in particolare nel settore del global airfreight business, che è di fondamentale importanza per SWISS. La sua elezione ci aiuta a completare in modo significativo e strategico le aree di competenza a nostra disposizione nel nostro Board of Directors”.

Il Board of Directors di SWISS comprende ora Reto Francioni (Chairman), Doris Russi Schurter, André Blattmann, Remco Steenbergen e il nuovo membro Ashwin Bhat.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)