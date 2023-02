ITA Airways partecipa al Travel Hashtag a Londra

Oggi a Londra, ITA Airways prende parte alla nona edizione del Travel Hashtag, l’evento-conferenza itinerante che dà il via al proprio programma di iniziative per il 2023 proprio dalla capitale del Regno Unito.

“In veste di Official Carrier della tappa londinese, ITA Airways è tra i principali partner e protagonisti dell’evento Travel Hashtag che andrà in scena presso la Melia White House, nel cuore della capitale britannica e sarà dedicato alla promozione turistica dell’Italia.

ITA Airways aderisce all’iniziativa Travel Hashtag per promuovere l’Italia e il “Made in Italy” alle principali agenzie di viaggio e tour operator sul mercato inglese. La Compagnia di bandiera condivide l’importanza di fare sistema sui mercati internazionali insieme agli operatori dell’industria del turismo, che possono contare su ITA Airways grazie all’impegno nello sviluppo della connettività da e per l’Italia.

Il Regno Unito è uno dei mercati più strategici per la Compagnia in Europa. Con più di 90 voli settimanali tra Londra e i due hub di Roma Fiumicino e Milano Linate operati nella stagione winter in corso, ITA Airways punta ad essere il vettore di riferimento dal Regno Unito, verso le 20 destinazioni nazionali in Italia, il Mediterraneo e le principali rotte intercontinentali per i clienti britannici e la comunità italiana”, afferma ITA Airways.

“Il 2023 sarà un anno di grandi investimenti per la Compagnia di bandiera italiana, che raddoppierà la sua offerta di lungo raggio grazie all’apertura di nuove rotte verso gli Stati Uniti: con i voli da Roma Fiumicino per Washington e San Francisco nella stagione estiva, verso il Sud America con il collegamento diretto da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro nella prossima stagione invernale e con l’incremento dell’offerta su tutte le destinazioni già operate.

Tutti i voli di ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, presso il Call Center della Compagnia, o presso le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)