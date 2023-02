Qantas Group annuncia cambiamenti del Group Management Team

Qantas Group annuncia modifiche al suo Group Management Committee, poiché il vettore entra in una nuova fase di crescita e rinnovamento.

“Andrew David, CEO di Qantas Domestic and International, si ritirerà dal Gruppo nel settembre 2023. Il ruolo di CEO di Qantas Domestic and International (che è stato unito durante il COVID), tornerà ad essere separato dal 1° luglio 2023. Ciò fornirà la larghezza di gestione necessaria poiché ogni compagnia accoglie nuovi aeromobili ed espande la propria rete. Entrambi i ruoli riporteranno al CEO di Qantas Group, Alan Joyce.

Cameron Wallace, che ha più di due decenni di esperienza nel settore dell’aviazione nella regione Asia-Pacifico, entrerà a far parte del Gruppo come CEO di Qantas International and Freight dal 1° luglio 2023. Ciò includerà l’aumento della capacità di Qantas International al 100% rispetto ai livelli pre-COVID e oltre, oltre a guidare i preparativi per Project Sunrise fino al primo volo alla fine del 2025. Andrew David rimarrà come CEO di Qantas Domestic fino al suo ritiro dal Gruppo nel settembre 2023. Presto inizierà un processo di reclutamento per nominare questo ruolo. Il resto del Group Management Committee rimane invariato”, “afferma Qantas Group.

Nell’annunciare i cambiamenti, il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “All’inizio della pandemia abbiamo razionalizzato i due ruoli di CEO per Qantas Domestic e Qantas International in uno, dato quello che stava accadendo alla nostra attività. Con Andrew che va in pensione e data la quantità di investimenti ora in cantiere, ha senso avere nuovamente CEO separati per le attività internazionali e domestiche, che sono entrambe tornate a generare miliardi di entrate ogni anno.

Andrew ha contribuito moltissimo durante i suoi 10 anni sia in Qantas che in Jetstar. La sua guida dei domestic, international and freight business di Qantas è stata fondamentale. A nome del Board e del resto del team dirigenziale, voglio ringraziare sinceramente Andrew per quello che ha fatto per il Gruppo. Il suo contributo spazia dalla trasformazione di una Jetstar Japan appena lanciata in una compagnia aerea estremamente affidabile, fino a riportare Qantas Domestic al suo meglio. La prospettiva operativa, commerciale e strategica che ha portato in varie situazioni è stata preziosa.

Qantas Group è sempre stato in grado di attrarre i migliori talenti e Cam Wallace è uno dei migliori dirigenti di compagnie aeree della regione. Vanta oltre due decenni di esperienza nel settore aereo, inclusa la sua lunga carriera in Air New Zealand, con responsabilità che spaziano dalle vendite, alla gestione delle entrate, allo sviluppo del mercato, alle alleanze e al cargo. Cam sta ereditando un team di grande talento e aumenterà la profondità dell’esperienza nel nostro Group Management Committee”.

Andrew David afferma: “Ho lavorato per cinque compagnie aeree in circa 30 anni della mia carriera nel settore dell’aviazione. Qantas Group è un’organizzazione straordinaria composta da persone incredibilmente competenti e appassionate, il che rende difficile andarsene. La mia famiglia vive tutta in Nuova Zelanda e gli ultimi anni sono stati ovviamente molto difficili da questo punto di vista, quindi non vedo l’ora di trascorrere molto più tempo con loro a partire da settembre”.

Cam Wallace dichiara: “È un onore entrare a far parte di Qantas, soprattutto in un momento in cui sta investendo così tanto in aeromobili e servizi. È il leader mondiale nell’apertura di rotte internazionali dirette e Project Sunrise è una delle cose più entusiasmanti che accadono nel settore dell’aviazione. Non vedo davvero l’ora di lavorare con Alan e il team”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)