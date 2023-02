News Brevi – 27.02.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A GENOVA – Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 febbraio, si è svolto il trasporto sanitario d’urgenza da Alghero a Genova, con un velivolo da trasporto Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, in favore di una bambina di 6 anni in imminente pericolo di vita. Il volo d’urgenza è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. Dopo le operazioni di imbarco effettuate dal personale della linea volo del distaccamento aeroportuale di Alghero, unitamente all’equipaggio di volo del Falcon 50, il velivolo è decollato verso l’aeroporto di Genova; all’arrivo la piccola paziente, insieme al padre e all’equipe medica del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Sassari, è stata immediatamente trasferita in ambulanza e ricoverata presso l’Ospedale Pediatrico Gaslini. Il velivolo militare ha fatto poi rientro all’aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CRESCE L’AIR SHUTTLE DI IBERIA TRA MADRID E BARCELLONA – Nella prossima stagione estiva che inizia il 25 marzo e durerà fino alla fine di ottobre, Iberia rafforza il suo impegno per l’Air Shuttle tra Madrid e Barcellona, offrendo già le 86 frequenze settimanali che operava prima della pandemia. Quest’estate, i clienti di Iberia avranno fino a 15 voli giornalieri in ciascuna direzione, con il mercoledì il giorno più trafficato. Gli orari dei voli dell’Air Shuttle coprono tutte le fasce orarie, con decolli ogni 30 minuti nelle ore di punta: il primo da Madrid e Barcellona alle 07:00 del mattino e l’ultimo tra le 21:00 e le 21:30, che consente di effettuare comodamente un viaggio di andata e ritorno in giornata ed è un incentivo per i viaggi di lavoro. Complessivamente, nella stagione estiva Iberia aumenta la sua quota di mercato nel segmento aereo tra Madrid e Barcellona di 5 p.p. rispetto al 2019, fino al 65%. Iberia ha raggiunto un buon mix di traffico corporate e di connessione sulla sua rotta Madrid-Barcellona, che le ha permesso di aumentare gradualmente le frequenze e recuperare il servizio pre-pandemia. Negli ultimi mesi i livelli di occupazione di questi voli sono già stati superiori all’80%, un dato che si avvicina a quelli registrati prima della pandemia. L’Air Shuttle è la principale rotta domestica di Iberia, a cui dedica un mix di flotte che include il suo nuovo Airbus A320neo e team specializzati nel servizio sia a Madrid che a Barcellona. Tutto ciò contribuisce all’ottima puntualità del percorso, che nel 2022 era del 90,5% e finora, quest’anno, è già al 91,3%. Questo servizio offre altri vantaggi legati alla sua filosofia “arriva e vola”, come flessibilità totale per cambiare il volo dall’App Iberia, tutte le volte che è necessario e senza alcun costo. Inoltre, è possibile effettuare una prenotazione del posto o anche volare con biglietti aperti. Inoltre, sia a Madrid che a Barcellona, i clienti dell’Air Shuttle Iberia beneficiano della disposizione delle strutture che la compagnia dedica a questo servizio: sia negli aeroporti di El Prat che di Madrid, i banchi, il controllo di sicurezza e la sala VIP sono vicino ai gate di imbarco dell’Air Shuttle, per consentire ai clienti di presentarsi fino a 20 minuti prima della partenza del proprio volo e di sfruttare al massimo il vantaggio “arriva e vola” offerto da questo prodotto.

ANA DIVENTA MAJOR PARTNER DELLA JAPAN FOOTBALL ASSOCIATION (JFA) – All Nippon Airways (ANA) ha raggiunto un accordo con la Japan Football Association (JFA) per diventare JFA Major Partner. L’accordo avrà durata dal 27 febbraio 2023 al 31 dicembre 2026. In qualità di Major Partner della JFA, ANA sosterrà i tour domestici e internazionali del Japan national team, oltre a partecipare a iniziative per aumentare la consapevolezza sulle questioni sociali e contribuire allo sviluppo di una società sostenibile. “ANA supporta le attività di varie organizzazioni atletiche e singoli atleti sulla base della convinzione che l’attitudine degli atleti, sia come gruppo che individualmente, ad affrontare le sfide e compiere sforzi incessanti verso i propri obiettivi sia profondamente radicata nello spirito di ANA. ANA e JFA hanno recentemente celebrato entrambi importanti anniversari, posizionando la partnership per il successo nei prossimi tre anni. ANA, proveniente da umili origini con solo due elicotteri, ha celebrato il suo 70° anniversario nel dicembre 2022. In qualità di compagnia aerea più grande del Giappone, ANA continua a perseguire il suo sogno di diventare le ali che collegano le persone in tutto il mondo. Anche JFA, che ha celebrato il suo 100° anniversario nel settembre 2021, ha grandi sogni. Primo fra tutti è vincere la FIFA World Cup entro il 2050”, afferma ANA. “La JFA ospita uno dei campionati di calcio di maggior successo in Asia, e con l’entusiasmo giapponese per il calcio che unisce diverse comunità, questa partnership è stata il passo successivo per espandere la missione di ANA ‘Uniting the World in Wonder'”, ha dichiarato Shinichi Inoue, President and CEO of ANA. “ANA è orgogliosa di supportare la JFA nel suo viaggio verso la vittoria della FIFA World Cup e attende con impazienza i nostri sforzi di collaborazione che speriamo possano ispirare i nostri dipendenti, clienti, fan e la società a celebrare la diversità, mettere in atto azioni positive e affrontare nuove sfide”.

JETBLUE PARTNER DI CHOOSE PER AUMENTARE L’UTILIZZO DI SAF – JetBlue annuncia una partnership con la climate tech company CHOOOSE nell’ambito della sua costante attenzione alla sostenibilità e alla promozione dell’uso del Sustainable Aviation Fuel (SAF). Visitando https://jetblue.chooose.today, i clienti JetBlue potranno ora unirsi a JetBlue nel sostenere l’adozione del SAF attraverso una piattaforma climatica dedicata alimentata da CHOOOSE. La piattaforma consente ai clienti di stimare le emissioni di CO2 dei loro voli e quindi di affrontare tali emissioni contribuendo a un fondo dedicato a coprire il sovrapprezzo di SAF rispetto al jet fuel convenzionale. JetBlue vede il SAF come la strada più promettente per affrontare le emissioni del trasporto aereo in modo significativo e rapido, una volta che il SAF conveniente sarà reso disponibile commercialmente su larga scala. Nel 2022, circa lo 0,3% del carburante consumato da JetBlue era SAF. Supportare e aumentare la disponibilità di SAF è fondamentale per aumentare questo volume e raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni del settore dell’aviazione. Contribuendo all’acquisto di SAF aggiuntivo tramite CHOOOSE, i clienti JetBlue possono ora inviare un segnale per opzioni di viaggio aereo più sostenibili e contribuire a far crescere il mercato SAF emergente. “La richiesta dei nostri clienti per viaggi aerei più sostenibili è diventata sempre più forte. Siamo orgogliosi dei nostri impegni e azioni leader del settore, ma riconosciamo che raggiungere i nostri obiettivi ambiziosi richiederà la collaborazione e il supporto di più parti interessate”, ha affermato Sara Bogdan, director of sustainability and environmental social governance, JetBlue. “Con questa nuova piattaforma, i clienti sono ora in grado di ridurre in modo misurabile l’impatto ambientale dei viaggi aerei, nonché unire le loro voci con JetBlue e il nostro crescente elenco di partner mentre lavoriamo per un futuro più sostenibile dell’aviazione”. E’ ancora necessario un ulteriore supporto per i SAF per far crescere il mercato e incoraggiare le economie di scala necessarie per rendere i SAF più ampiamente disponibili e competitivi in termini di costi rispetto alle fonti di carburante tradizionali. JetBlue continua a fare la sua parte, assicurandosi forniture immediate e future di SAF nel suo percorso per convertire il 10% del carburante totale della compagnia aerea in SAF entro il 2030. JetBlue ha volato regolarmente utilizzando SAF dai suoi aeroporti della California a San Francisco e Los Angeles, collaborando con entrambi i fornitori SAF attualmente disponibili negli Stati Uniti, Neste e World Energy. Per incoraggiare ulteriormente un mercato vivace e competitivo, nel 2022 JetBlue ha firmato accordi con altri tre produttori SAF per la fornitura futura: Aemetis, AIR COMPANY e Fidelis New Energy. Tutti i contributi dei clienti attraverso https://jetblue.chooose.today/ vengono utilizzati per aiutare a coprire la differenza di costo tra SAF e jet fuel convenzionale. “CHOOOSE è entusiasta di supportare gli sforzi di JetBlue per ridurre le sue emissioni di carbonio rendendo facile e accessibile per i clienti JetBlue agire sulle emissioni associate ai loro voli e unirsi a JetBlue nei suoi sforzi per la transizione al SAF”, ha affermato Andreas Slettvoll, CEO di CHOOOSE.

AIRBUS FOUNDATION SIGLA ACCORDO PER LA POLAR POD EXPEDITION – Airbus Foundation ha siglato un accordo con la Polar POD expedition per sostenere sia il programma scientifico che la fase operativa della missione. Airbus Foundation fornirà l’accesso a prodotti e servizi come gli Earth observation satellite data, oltre a offrire capacità aggiuntive per telecomunicazioni affidabili ad alta velocità. La spedizione marittima, guidata dalla non-profit organisation “Océan Polaire” dell’esploratore e scienziato francese Jean-Louis Etienne, mira a comprendere meglio le dinamiche ambientali e climatiche globali. Operativa da diversi anni, raggiungerà questo obiettivo monitorando l’Oceano Antartico utilizzando un’innovativa inhabited low-carbon vesse: Polar POD. Non ha motore e sarà azionata dalla Antarctic Circumpolar Current, dalle vele e dall’energia eolica. Lo scopo dell’iniziativa Polar POD è misurare gli scambi aria-mare per migliorare gli studi sul clima, rilevare gli impatti causati dall’uomo e analizzare il tempo, le onde, i venti e il colore dell’oceano per migliorare la calibrazione dei satelliti. “Siamo onorati di supportare questa importante iniziativa oceanografica fornendo l’accesso ai prodotti e ai servizi di Airbus. La ricerca intrapresa dalla spedizione Polar POD mira a contribuire a mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici e a ripristinare gli ecosistemi danneggiati. Questa missione è in linea con le nostre priorità e integra perfettamente altri progetti sostenuti dalla Airbus Foundation, che fino ad ora si sono concentrati su attività terrestri, come la protezione della fauna selvatica e degli ecosistemi e il monitoraggio del rimboschimento”, ha affermato Rachel Schroeder, Managing Director, Airbus Foundation. “Polar POD esplorerà l’Oceano Antartico, che presenta il più grande divario di dati oceanici al mondo. Severamente sottocampionato con i metodi tradizionali, abbiamo progettato il Polar POD: un laboratorio abitato galleggiante in grado di resistere alle dure condizioni tutto l’anno. Questo enorme oceano circumpolare è il più grande deposito di carbonio oceanico sulla Terra; i modelli climatici hanno urgente bisogno di questo assorbimento di CO2. L’Oceano Antartico, che collega le acque dell’Atlantico, dell’India e del Pacifico, è un immenso serbatoio di biodiversità marina. Polar POD, una piattaforma silenziosa, è un’opportunità unica per fare un censimento acustico della vita marina. I dati risultanti saranno condivisi dalle istituzioni scientifiche di tutto il mondo e disponibili per progetti educativi collaborativi. Grazie ad Airbus Foundation per aver contribuito a questa esplorazione marittima senza precedenti e tanto attesa”, ha dichiarato Jean-Louis Etienne. Le Airbus optical and radar satellite constellations supporteranno gli studi scientifici dell’iniziativa Polar POD, offrendo una migliore risoluzione rispetto ai satelliti pubblici. Tutte le immagini acquisite dai satelliti Airbus supporteranno l’impatto comunicativo ed educativo dell’iniziativa. Airbus Foundation fornirà inoltre l’accesso a ulteriori servizi Airbus come i servizi di telecomunicazione per la trasmissione di dati ad alta velocità, in questa remota parte del mondo, lontana dalle rotte marittime commerciali.

BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS E UNIVERSAL ORLANDO RESORT COLLABORANO CON ITV – British Airways Holidays e Universal Orlando Resort si sono uniti per offrire una vacanza a Orlando per i vincitori del ‘Place on the Plane’ prize dell’Ant & Dec’s Saturday Night Takeaway. I vincitori del premio si assicureranno un posto su un volo charter esclusivo grazie a British Airways Holidays e soggiorneranno sei notti presso l’Universal’s Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites. I vincitori riceveranno anche l’accesso a tutti e tre i parchi a tema dell’Universal Orlando Resort: Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure e Universal Volcano Bay water theme park. Claire Bentley, British Airways Holidays Managing Director, ha dichiarato: “Siamo così entusiasti di collaborare con ITV per il Saturday Night Takeaway di Ant & Dec con uno dei nostri partner chiave Universal Orlando Resort, per offrire un’esperienza davvero memorabile”. British Airways Holidays offre oltre 80 opzioni di alloggio a Orlando. I clienti possono scegliere tra un massimo di 13 voli a settimana verso lo stato del sole. Per quei viaggiatori che desiderano esplorare più lontano, i clienti possono prenotare un noleggio auto esclusivo tramite British Airways Holidays con Avis o Budget.