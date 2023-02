ITA Airways: dal 1° giugno volo aggiuntivo sul collegamento diretto Roma Fiumicino – New York JFK

Per far fronte alla grande richiesta, ITA Airways rafforza l’offerta di collegamenti diretti tra Roma Fiumicino e New York JFK. “A partire dal 1° giugno 2023, sarà operativo il nuovo volo Roma Fiumicino – New York, AZ 602 e AZ 603, che porta a 3 le frequenze giornaliere dalla capitale verso l’aeroporto internazionale John Fitzgerald Kennedy.

Considerando anche il collegamento operato ogni giorno da Milano Malpensa con destinazione New York JFK, con partenza alle ore 12.55 per atterrare alle ore 16.15 local time, salgono a 4 i collegamenti quotidiani offerti da ITA Airways tra l’Italia e la Grande Mela per un totale di 28 frequenze settimanali.

Operato da un Airbus A330, il nuovo volo AZ602 partirà tutti i giorni alle 9.15 da Fiumicino per atterrare alle ore 13.00 local time a New York. Questo nuovo collegamento, si affianca alla AZ608 delle 10.10 e alla AZ610 delle 15.10 da Roma Fiumicino già nell’operativo della Compagnia.

Il nuovo volo di ritorno da New York, l’AZ603 ripartirà alle ore 18.05 local time, per arrivare a Roma alle 8.40 della mattina e completerà l’offerta voli JFK – FCO di ITA Airways, che prevede già l’AZ609 in partenza alle ore 16.00 da JFK e l’AZ611 delle ore 21.30 local time”, afferma ITA Airways.

“Il Nord America si conferma così al centro degli investimenti della Compagnia di bandiera nella Summer 2023, che vedrà anche l’apertura delle nuove rotte da Roma Fiumicino a Washington (a partire dal 2 giugno con 5 frequenze settimanali che diventeranno giornaliere ad agosto) e verso San Francisco (dal 1° luglio con 3 frequenze settimanali che da agosto passeranno a 5).

Le due nuove destinazioni intercontinentali saranno operate su Washington con l’Airbus A330 e su San Francisco con l’Airbus A350, Ammiraglia della Compagnia.

Tutti i nuovi voli di ITA Airways sono già in vendita, e possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, chiamando il call center della compagnia o recandosi presso le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali.

L’importanza strategica del mercato americano per ITA Airways è anche confermata dal lancio di una campagna pubblicitaria che sarà on-air da oggi fino al 26 marzo nelle città di New York e Miami. Attraverso un gioco creativo, la comunicazione crea un link diretto tra la Compagnia di bandiera e l’Italia, facendo leva sulla bellezza delle destinazioni italiane e le sensazioni che le stesse ispirano. La campagna sarà visibile in affissione e avrà anche una forte presenza sul web”, prosegue ITA Airways.

“ITA Airways opererà nella Summer 2023 68 destinazioni, di cui 22 nazionali, 36 internazionali e 10 intercontinentali. Oltre alle nuove destinazioni di lungo raggio sul mercato nordamericano, le novità nella stagione estiva riguardano anche le mete più gettonate del turismo balneare del Mediterraneo, con voli diretti verso le isole dell’Italia, Spagna, Grecia e Croazia. ITA Airways in particolare opererà voli stagionali da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Lampedusa, Pantelleria, Ibiza, Palma de Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù e Rodi; verranno inoltre servite da Roma Fiumicino le destinazioni di Cefalonia e Spalato”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)