Embraer firma un accordo con Ocean Explorer e Beacon si espande nel segmento degli elicotteri

Embraer ha firmato un accordo commerciale con Ocean Explorer, un operatore di elicotteri brasiliano, per l’utilizzo di Beacon, la maintenance coordination digital platform che collega risorse e professionisti per un più rapido ritorno in servizio. Ocean Explorer è il primo operatore di elicotteri a utilizzare Beacon per favorire la comunicazione contestuale tra i suoi team di manutenzione e i partner esterni, semplificare i flussi e migliorare le operazioni di manutenzione.

“Siamo entusiasti di avere a bordo il primo helicopter operator con la piattaforma digitale Beacon. Abbiamo progettato Beacon per far volare tutti i tipi di aerei, e questo vale anche per gli elicotteri. Ovunque ci sia spazio per facilitare le interazioni tra i diversi attori della manutenzione, per sfruttare la comunicazione contestuale sugli eventi di manutenzione e per semplificare i flussi di lavoro di manutenzione, c’è spazio per Beacon”, ha affermato Marco Cesarino, Head of Beacon.

“Beacon è la soluzione ideale per Ocean, mentre cerchiamo un’operazione di manutenzione più intelligente e digitale. Con Beacon, il nostro team può comunicare in tempo reale con maintenance centers, engine maintenance representativesc e altri partner esterni senza la fatica di cercare informazioni con e-mail e telefonate. Dobbiamo assicurarci che l’elicottero sia sempre disponibile, quindi mantenere le informazioni al sicuro e accessibili a tutti i soggetti coinvolti è fondamentale”, ha affermato Daniel Braz, General Manager at Ocean Explorer do Brasil.

Ocean Explorer è una Brazilian helicopter aircraft management company, che opera un Airbus ACH160, uno degli elicotteri più sofisticati e tecnologici al mondo. Il Brasile ha più di 2.000 elicotteri che volano ogni giorno e San Paolo ha la più grande flotta al mondo tra le città, con più di 400 aeromobili e 2.200 decolli e atterraggi giornalieri, secondo un sondaggio condotto dalla Brazilian Association of Helicopter Pilots (Abraphe).

