News Brevi – 28.02.2023

TRA UN ANNO A TORINO IL “CONNECT – ROUTE DEVELOPMENT FORUM” – La Regione Piemonte informa: “Si terrà a Torino, dal 7 al 9 febbraio 2024, la 20a edizione di Connect – Route Development Forum, dedicato all’aviazione commerciale che riunisce i rappresentanti delle compagnie aeree, degli aeroporti e degli enti turistici di tutta Europa con delegati a livello mondiale per la definizione di nuove rotte e strategie. Il Piemonte ha raccolto il testimone nel corso dell’edizione 2023, svoltasi a Tangeri (Marocco). Grazie al lavoro delle Atl, dei consorzi turistici e degli attori della filiera del turismo grande attenzione sarà dedicata alla scoperta dei territori piemontesi, mediante visite ed escursioni per mostrare le peculiarità del territorio alle direzioni dei vettori aerei”. “Portiamo in Piemonte un altro grande evento, che conferma la vocazione di attrattore di esposizioni e kermesse mondiali”, puntualizza l’assessore regionale alla Cultura Turismo e Commercio Vittoria Poggio. “Gli aeroporti di Torino e Cuneo avranno così la possibilità di attrarre nuove compagnie e nuove rotte, andando ad incrementare il volume complessivo di movimentazioni turistiche del nostro territorio”. “Il Forum consente infatti alla destinazione ospitante e ai suoi portatori di interesse di farsi conoscere da 600 delegati e rappresentanti di compagnie aeree internazionali, che per l’occasione verranno coinvolti in attività esperienziali e visite, e di generare pertanto una notevole ricaduta in termini di aumento delle rotte. L’edizione svoltasi nel 2018 a Cagliari ha registrato un aumento dell’11,3% delle rotte e una crescita del 40% del traffico passeggeri tra il 2018 e il 2022”, conclude la Regione Piemonte.

EASA: UPDATED EAS ACCESS RULES FOR SMALL ROTORCRAFT – L’European Union Aviation Safety Agency ha pubblicato gli ultimi 4 emendamenti delle Easy Access Rules for Small Rotorcraft (CS-27) – Amendments 7, 8, 9 and 10. Questa revisione di febbraio 2023 incorpora gli emendamenti 7, 8, 9 e 10 riguardanti i CS e l’AMC per i seguenti argomenti oltre all’aggiornamento regolare di CS-29: Aircraft cyber security (Amendment 7); Installation and maintenance of recorders and human factors in rotorcraft design (Amendment 8); Rotorcraft chip detection systems and rotorcraft occupant safety in the event of a bird strike (Amendment 9); Enhancement of the safety assessment processes for rotorcraft designs (Amendment 10). Gli emendamenti 9 e 10 sono disponibili anche come pubblicazione online dinamica con filtri per ottenere il materiale normativo adattato alle proprie esigenze, funzioni di ricerca per accedere rapidamente alle sezioni pertinenti e una facile navigazione per computer, tablet e cellulari. Questo materiale è generato attraverso la piattaforma eRules e verrà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

L’ICAO FORMALIZZA IL NUOVO IMPLEMENTATION SUPPORT AGREEMENT CON IL SUDAN – Un nuovo Implementation Support Agreement è stato formalizzato con il Sudan, che mira a intensificare l’applicazione degli ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs) nello Stato. Intrapreso in stretto coordinamento con l’ICAO Middle East Regional Office, questo segna il primo accordo di cooperazione tecnica con il Sudan. Vedrà l’ICAO fornire una serie di servizi di rafforzamento delle capacità, come la fornitura di aerodrome inspection, airworthiness, air operations and personnel licencing experts. Il progetto comprende anche lo sviluppo di training programmes, checklists, procedures and guidance material per la Sudan Civil Aviation Authority, che rappresentano implementation support services formiti dall’ICAO Technical Cooperation Bureau. Il nuovo accordo è stato firmato dall’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar e dal Director General of the Sudan Civil Aviation Authority, Mr. Fakhreldin Osman, a margine del 2nd Civil Aviation Legal Advisor’s Forum (CALAF/2) in Muscat, Oman.

I CLIENTI BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS POSSONO ORA PAGARE CON AVIOS QUANDO PRENOTANO VACANZE – I British Airways Executive Club Members ora hanno più scelta che mai quando si tratta di utilizzare i propri Avios, con la nuova opzione per riscattarli per il costo di una prenotazione British Airways Holidays. I clienti che scelgono un volo e un hotel e/o un pacchetto auto con British Airways Holidays possono ora utilizzare gli Avios per il prezzo totale di una vacanza al momento della prenotazione. Dopo aver selezionato il pacchetto preferito, i clienti potranno scegliere una delle nove diverse Avios payment options al momento del pagamento, consentendo loro di scegliere l’importo in contanti e in Avios che desiderano spendere, con l’importo in contanti a partire da un minimo di £1, soggetto al possesso di un saldo Avios qualificante. In alternativa, i clienti possono garantire la loro vacanza con un deposito utilizzando solo Avios, pagando l’eventuale saldo residuo in contanti in tutte le rate che desiderano, a condizione che il saldo venga saldato per intero quattro o cinque settimane prima del viaggio per viaggi a corto raggio o sette settimane per il lungo raggio. I British Airways Executive Club Members continueranno inoltre a guadagnare Double Tier points con British Airways Hlidays. Claire Bentley, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “Ora più che mai vogliamo offrire quante più opzioni possibili quando si tratta di prenotare quella vacanza tanto desiderata, quindi siamo davvero entusiasti di offrire ai nostri Executive Club Members la possibilità di spendere gli Avios per un pacchetto British Airways Holidays”. Oltre ai pacchetti con British Airways Holidays, i British Airways Executive Club Members possono utilizzare gli Avios per pagare, anche parzialmente, i voli, la selezione del posto, gli upgrade e il cibo e le bevande a bordo. Dopo molti feedback da parte dei clienti, British Airways ha recentemente implementato il suo Reward Flight Saver al 100% della sua rete. Questa proposta consente ai clienti di acquistare un Reward Seat a una tariffa flat bassa, oltre a un importo fisso in Avios.

AIR CANADA CONCLUDE IL BLACK HISTORY MONTH CON IL SUO CELEBRATION FLIGHT – Air Canada ha concluso oggi il Black History Month con il suo secondo annual Black History celebratory flight. Il volo AC660 da Montreal ad Halifax è stato pianificato, supportato e operato da Black pilots, flight attendants, managers and employees a terra e dietro le quinte al Montreal Trudeau International Airport e all’arrivo all’Halifax Stanfield International Airport. “Air Canada rende omaggio ai suoi Black employees che hanno difeso con orgoglio la loro identità e il loro orgoglio per mostrare i loro risultati e contributi all’aviazione. Questo è il secondo anno consecutivo che applaudiamo la Black excellence con un volo celebrativo e siamo entusiasti di evidenziare i risultati professionali dei nostri dipendenti. Sono incredibili ambasciatori e modelli di ruolo per la prossima generazione di Black youth”, afferma Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada. Air Canada è stata nominata uno dei Canada’s best Diversity Employers per diversi anni consecutivi. Il suo Corporate Sustainability Report (CSR) descrive in dettaglio le iniziative della compagnia.

JETBLUE TRAVEL PRODUCTS AMPLIA LE OPZIONI DI ACQUISTO SU PAISLY® – JetBlue Travel Products, una consociata di JetBlue, ha annunciato oggi una prima partnership del settore con United States Luggage Company. Il lancio segna la prima incursione di JetBlue Travel Products nel retail, promuovendo la dedizione di JetBlue ad essere un partner di viaggio fidato piuttosto che una semplice compagnia aerea. A partire da oggi, i clienti possono acquistare borse da viaggio da Briggs & Riley e Solo su Paisly.com, il sito Web di prenotazione di viaggi interno di JetBlue Travel Products, e guadagnare Mosaic-qualifying TrueBlue points lungo il percorso. Acquistando una borsa da viaggio su Paisly.com, i clienti avranno anche accesso a una linea telefonica dedicata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nel caso volessero riparare o sostituire la loro borsa da viaggio, oltre a spedizione e resi gratuiti su tutti gli acquisti. “Offrire ai clienti la possibilità di acquistare valigie e borse su Paisly.com offre loro una soluzione one-stop-shop per tutte le loro esigenze di viaggio e offre ai clienti ancora più modi per guadagnare punti TrueBlue”, ha dichiarato Andres Barry, President, JetBlue Travel Products “L’impegno di U.S. Luggage Company per rendere i viaggi più fluidi e sostenibili è in perfetta armonia con il brand JetBlue e siamo entusiasti di unire le forze per continuare a offrire ai clienti esperienze eccezionali in tutti i segmenti del viaggio dei nostri clienti”. Paisly consente ai clienti con o senza un itinerario di volo di prenotare auto, soggiorni e attività, il tutto guadagnando punti TrueBlue. Ora potranno anche acquistare e guadagnare punti su una varietà di prodotti best-seller curati da due United States Luggage Company’s world-class brands, Briggs & Riley e Solo.