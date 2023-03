GE Aerospace traccia il futuro del volo in Australia all’Australian International Airshow

GE Aerospace informa: “Con un terzo di tutte le piattaforme dell‘Australian Defence Force equipaggiate con motori prodotti da GE Aerospace, l’impegno continuo di GE per consentire all’aviazione australiana capacità superiori rimane forte in vista dell’Avalon Airshow 2023.

Il rapporto tra GE Aerospace e l’ADF rappresenta una partnership strategica di lunga data. Uno degli sforzi più notevoli di cooperazione tra GE e l’ADF è rappresentato dai fighter F/A-18F e EA-18F dell’ADF, entrambi dotati di motori F-414-400 di GE“.

“Siamo estremamente orgogliosi della nostra presenza di lunga data e della recente espansione nel paese”, afferma Amy Gowder, President and CEO, Military Systems Operation, Avionics and Electric Power at GE Aerospace. “In qualità di leader in aircraft engines, systems and avionics, non vediamo l’ora di continuare a fornire ai nostri clienti australiani capacità superiori”.

“L’Australia ha recentemente annunciato l’intenzione di acquistare 40 elicotteri UH-60 Black Hawk, nonché l’acquisto di 29 AH-64E Apache attack helicopters, entrambi dotati di motori T700-701D di GE. La Royal Australian Navy dovrebbe inoltre ricevere 12 elicotteri MH-60R Seahawk, dotati di T700-401C turboshaft engines, entro il 2026.

Oltre a equipaggiare i fighter jets australiani, CFM International, una joint venture 50/50 con GE Aerospace e Safran Aircraft Engines, alimenta diverse piattaforme ADF, tra cui Boeing E-7A, KC-30A, 737-700 e P-8A.

GE Aerospace ha annunciato nell’autunno del 2022 l’apertura di una nuova struttura all’avanguardia in Australia per espandere il supporto ai clienti in tutta la regione Asia-Pacifico.

Il nuovo Asia-Pacific Service Centre a Brisbane Airport da 8 milioni di dollari sarà il più grande GE Aerospace systems service centre nella regione Asia-Pacifico. La struttura supporta avionics, flight management systems, electrical power e DOWTY propeller systems su vari aeromobili tra cui Boeing 737 e 787, De Havilland Q400 e Fokker F-50 regional aircraft, oltre alla Royal Australian Air Force fleet di Lockheed C-130J Super Hercules e Alenia C-27J Spartan Military Transport Aircraft”, prosegue GE Aerospace.

“Altri impegni di GE Aerospace in Australia:

GE Aerospace-Marine lavora con un contratto pluriennale per supportare le turbine a gas marine LM2500 della Royal Australian Navy, che consentono high speed per surface vessels.

GE Aerospace fornisce commercial aircraft engines a diversi vettori locali nella regione, tra cui Qantas, Jetstar, Air New Zealand, Virgin Australia, Regional Express, Alliance e Bonza.

Esistono partnership strategiche tra GE Aerospace e gli Industry Leaders Asia Pacific Aerospace e TAE Aerospace, che supportano maintenance, repair, and overhaul services.

Il Digital’s Aviation Software creato da GE fornisce safety and sustainability monitoring per la maggior parte dei vettori in Australia e Nuova Zelanda”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)