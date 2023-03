Lufthansa presenta la nuova “First Class Suite Plus”

Lufthansa sta ampliando la sua offerta premium First Class con “Suite Plus”, una cabina doppia separata con pareti alte fino al soffitto e una porta completamente chiudibile, un grande tavolo e due ampi sedili che possono essere uniti in un comodo letto matrimoniale se necessario.

“Con questa flying private room, Lufthansa stabilisce un nuovo standard in termini di comfort e individualità all’interno della sua classe di viaggio più sofisticata.

Le caratteristiche della First Class Suite non hanno eguali in tutto il mondo: gli ospiti possono riscaldare o raffreddare i loro sedili larghi quasi un metro nella suite in base alle loro esigenze personali e collegare il proprio dispositivo mobile al sistema di intrattenimento. Ampio spazio di archiviazione è fornito da un suite wardrobe, in modo che i viaggiatori possano cambiarsi comodamente e avere tutti i loro effetti personali a portata di mano.

Attende gli ospiti anche un servizio di altissimo livello: l’equipaggio serve il menu gourmet all’ora richiesta dagli ospiti. Il pasto può essere consumato nelle suite private al First Class table, simile a un ristorante.

La First Class sarà introdotta nel 2024, sugli Airbus A350 appena consegnati come parte di “Lufthansa Allegris”, il nuovo prodotto a lungo raggio della compagnia aerea. Nel processo, la compagnia sta migliorando l’esperienza di viaggio complessiva per i clienti in tutte le classi di viaggio: Economy, Premium Economy, Business e First Class. “Allegris” fa parte della più grande revisione di prodotti e servizi nella storia di Lufthansa Group, con un investimento totale di 2,5 miliardi di euro entro il 2025″, afferma Lufthansa.

“Ogni ospite ha la propria comprensione del premium, motivo per cui ci concentriamo sulla massima individualità ed esclusività. La First Class Suite Plus trasmette la sensazione di privacy e individualità simile a una camera d’albergo, solo a un’altitudine di undici chilometri”, ha spiegato Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines al lancio della “First Class Suite Plus” il 28 febbraio a Berlino. “L’Allegris range promette individualità, esclusività e un servizio premium lungo l’intera travel chain”.

“Per la prima volta, anche gli ospiti della Lufthansa Business Class possono godersi la propria suite, che offre ancora più comfort e privacy grazie alle pareti alte fino al petto e alle porte scorrevoli. Qui, i viaggiatori nelle prime file possono godere di uno spazio personale esteso, un monitor fino a 27 pollici e un ampio storage. Ogni suite offre anche il proprio guardaroba e minibar personale. All’interno è possibile collegare le due suite in modo che gli ospiti di Business Class che viaggiano insieme possano godere di un ampio grado di privacy.

Con “Allegris”, la libertà di scelta per gli ospiti di Business Class non è mai stata così grande. I viaggiatori possono scegliere tra sei opzioni di posti aggiuntivi, a seconda che desiderino un letto extra lungo di 2,20 metri, spazio e area di lavoro extra, un posto con culla per bambini o semplicemente un posto esclusivo direttamente vicino al finestrino. È disponibile anche un double seat, in cui la consolle centrale può essere arretrata per trasformarla in un piano reclinabile per due.

Le alte pareti del sedile e l’ampio spazio per le spalle offrono una maggiore privacy in tutte le opzioni. Le sedute possono essere convertite in un letto lungo almeno due metri e offrono anche schermi ad alta definizione (4K), tavoli da pranzo di dimensioni generose, ricarica wireless, cuffie con cancellazione del rumore e connettività Bluetooth. Tutti i sedili sono inoltre dotati di un sistema di riscaldamento e raffreddamento, che offre ai viaggiatori di Business Class la flessibilità di impostare la propria temperatura. Per un extra comfortable side sleeping, i sedili sono inoltre dotati di shoulder sink-in, che consente alla spalla di affondare nel sedile, aumentando il comfort durante il sonno per side sleepers. Un’unità di controllo delle dimensioni di un tablet fornisce l’accesso a tutte le funzioni di seduta, illuminazione, riscaldamento/raffreddamento e intrattenimento. Naturalmente ogni posto è direttamente accessibile dal corridoio”, prosegue Lufthansa.

“La nuova Premium Economy Class è già stata introdotta da SWISS nella primavera 2022. Il sedile “Allegris” offre più spazio per le gambe, un poggiagambe ribaltabile e può essere regolato ancora più indietro rispetto al modello attuale. Poiché sarà integrato in un guscio rigido, tuttavia, la sua regolazione non avrà alcun effetto sugli altri passeggeri nella fila dietro. Il tavolo e il monitor rimangono sempre in posizione. Per un maggiore comfort, i passeggeri della Premium Economy Class riceveranno anche un travel amenity realizzato con materiali sostenibili.

Con la nuova generazione di prodotti “Allegris”, Lufthansa offre ai suoi ospiti una scelta significativamente più ampia anche in Economy Class. In futuro, i viaggiatori avranno la possibilità di prenotare posti aggiuntivi nelle prime file che offrono più spazio per le gambe o un posto libero accanto a loro.

Con “Allegris”, più di 80 nuovi aeromobili Lufthansa, come Boeing 787-9, Airbus A350 e Boeing 777-9, voleranno verso destinazioni in tutto il mondo. Anche gli aeromobili già in servizio con Lufthansa, come il Boeing 747-8, saranno adattati. Il miglioramento simultaneo dell’esperienza di viaggio in tutte le classi e la sostituzione di oltre 27.000 posti sono unici nella storia di Lufthansa. In questo modo, la compagnia sottolinea la sua chiara offerta di qualità. Entro il 2025, Lufthansa Group investirà un totale di 2,5 miliardi di euro in prodotti e servizi”, prosegue la compagnia.

“Allo stesso tempo, Lufthansa Group è nel bel mezzo della più grande modernizzazione della flotta nella sua storia. Entro il 2030, oltre 200 nuovi aeromobili a corto e lungo raggio saranno consegnati alle compagnie aeree del Gruppo. Ciò consentirà a Lufthansa Group di ridurre significativamente le emissioni medie di CO2 della sua flotta. Il moderno aereo a lungo raggio “Dreamliner”, ad esempio, consumerà in media solo circa 2,5 litri di cherosene per passeggero e 100 chilometri di distanza di volo, fino al 30% in meno rispetto al modello precedente.

Gli sviluppatori si sono anche concentrati sugli aspetti della sostenibilità nello sviluppo del prodotto “Allegris”. Per tutte le 27.000 sedute sono stati utilizzati materiali riciclabili, così come per cuscini e coperte.

Lufthansa Group si è prefissato obiettivi ambiziosi di protezione del clima e mira a raggiungere un bilancio di CO2 neutro entro il 2050. Già entro il 2030, il Gruppo aeronautico vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2, rispetto al 2019, attraverso misure di riduzione e compensazione. La tabella di marcia per la riduzione al 2030 è stata convalidata nel 2022 dalla independent Science Based Targets Initiative (SBTi)“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)