News Brevi – 01.03.2023

SWISS: NUOVA TAPPA DEL PROGRAMMA “SWISS TASTE OF SWITZERLAND” CON IL CANTON ST. GALLEN – Per i prossimi tre mesi, Swiss International Air Lines (SWISS) servirà ai suoi ospiti di First e Business Class delizie culinarie che sono state preparate in collaborazione con il Neue Blumenau restaurant in Lömmenschwil, Canton St. Gallen. Il locale gourmet non lontano dal Lago di Costanza ospita la Michelin-starred executive chef Bernadette Lisibach, rinomata per le sue creazioni semplici con ingredienti regionali locali. Per SWISS Taste of Switzerland si è concentrata ancora di più sulle specialità del Canton San Gallo, per aiutare i viaggiatori premium di SWISS sui servizi a lungo raggio da Zurigo a conoscere meglio l’ampia varietà culinaria della Svizzera. “Le creazioni gourmet di Bernadette Lisibach sono sinonimo di approccio solido e semplice, puro divertimento e qualità di prim’ordine”, afferma Julia Hillenbrand, SWISS’s Head of Brand Experience. “È una combinazione che si adatta perfettamente alla nostra compagnia. Sono lieto che i nostri ospiti in volo possano ora provare le sue abilità e avere un assaggio delle offerte culinarie del Canton San Gallo”. “Le mie creazioni non sono mai state servite a tali altitudini”, aggiunge Bernadette Lisibach. “Sono lieta e privilegiata di avere questa opportunità unica di lavorare insieme a SWISS per mettere un piccolo pezzo di Svizzera nei piatti di così tante persone provenienti da tutto il mondo”. Agli ospiti SWISS che viaggiano in Premium Economy Class sui voli dalla Svizzera verrà inoltre offerta l’additional inflight food option di un three-course meal con specialità della regione del Lago di Costanza. Dal dicembre 2002 SWISS accompagna i viaggiatori di First, Business e Premium Economy Class sui suoi servizi a lungo raggio dalla Svizzera in un viaggio alla scoperta culinaria attraverso le diverse regioni del paese. Ogni tre mesi un nuovo Michelin-starred and GaultMillau-point top chef è invitato a presentare il “suo” cantone ai passeggeri SWISS, creando una variegata selezione di pasti di alta qualità, con particolare attenzione alle specialità regionali e stagionali. I pasti sono inoltre accompagnati da vini e formaggi della regione interessata. Nei suoi 20 anni di storia di successo fino ad oggi, “SWISS Taste of Switzerland” ha accolto a bordo 77 chef ospiti, in rappresentanza di ciascuno dei 26 cantoni della Svizzera.

RAYTHEON TECHNOLOGIES OSPITA UN SUPPLIER EVENT CON I PRATT & WHITNEY F135 PARTNERS SULL’ENGINE CORE UPGRADE – Raytheon Technologies ha ospitato un supplier event per conto di Pratt & Whitney, produttore del motore F135, che equipaggia l’F-35 Lightning II. “Circa 80 partecipanti in rappresentanza di F135 U.S.-based suppliers provenienti da 24 stati sono volati per l’evento di un giorno a Capitol Hill per saperne di più sull’Engine Core Upgrade (ECU) dell’F135, uno sforzo fondamentale per modernizzare il motore per soddisfare le crescenti esigenze del jet”, afferma Pratt & Whitney. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri supply chain partners per quasi due decenni per equipaggiare l’F-35”, ha affermato Jen Latka, vice president of F135 programs at Pratt & Whitney. “Il loro impegno in questo programma è fondamentale per garantire che l’F135 Engine Core Upgrade fornisca la spinta, il range e la potenza di cui l’F-35 ha bisogno per contrastare le minacce avanzate”. “L’ECU di Pratt & Whitney è l’unica soluzione adatta a tutte le varianti dell’F-35 e disponibile a partire dal 2028. Produrrà un risparmio di 40 miliardi di dollari, un numero che è in gran parte determinato dalla capacità del programma F135 di sfruttare l’attuale base industriale”, conclude Pratt & Whitney. “La disinformazione sulla salute della military fighter engine industrial base è prolifica”, ha affermato Jeff Shockey, senior vice president of Global Government Relations for Raytheon Technologies. “In questo momento, così com’è oggi la base industriale, è sana ed equilibrata. Deve rimanere così. Sia dal punto di vista del warfighter che dei contribuenti, l’aggiornamento del motore esistente è l’unica soluzione per l’F-35″.

NUOVO GLOBAL BRAND AMBASSADOR PER QATAR AIRWAYS – Qatar Airways ha lanciato una nuova brand campaign in collaborazione con l’attrice indiana di fama mondiale Deepika Padukone. “Il lancio della campagna è il culmine dell’impegno della compagnia aerea per ridefinire l’esperienza Premium di Qatar Airways, in particolare attraverso la presentazione della world-class Qsuite, insieme all’impareggiabile The Orchard, fondamentale per l’espansione dell’Hamad International Airport. L’intramontabile traccia acustica “Ain’t Nobody” accompagna la campagna che collega il viaggio di Padukone con Qatar Airways a un nuovo livello di lusso ed eleganza. Incapsula l’esperienza premium a disposizione dei clienti di Qatar Airways, in transito nel miglior aeroporto del mondo, l’Hamad International Airport”, afferma Qatar Airways. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In Qatar Airways puntiamo costantemente all’eccellenza. Questa collaborazione unisce raffinatezza e grazia, Deepika mostra magnificamente come Qatar Airways offre esperienze premium pluripremiate sia in volo che a terra ai suoi clienti. Deepika è una scelta ovvia in quanto ha il fascino e il carisma globale giusti per il nostro brand. Siamo davvero lieti di avere Deepika a bordo di Qatar Airways come nostro Global Brand Ambassador”. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

GE AEROSPACE E APA ESPANDONO IL LORO SERVICE AGREEMENT – GE Aerospace e Asia Pacific Aerospace (APA) hanno firmato un accordo con APA che fornirà GE-authorized T700 engine line maintenance training agli operatori della regione. Questo accordo espande un accordo esistente tra le due società, che hanno nominato APA come GE-authorized Engine Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) provider per T700 engines. “APA ha sviluppato una solida reputazione come engine MRO provider nella regione”, afferma Amy Gowder, President and CEO, Military Systems Operation, Avionics and Electric Power at GE Aerospace. “Con il recente ordine dell’Australian Defence Force per ulteriori elicotteri Boeing Apache, Sikorsky Black Hawk e Seahawk con motore T700, i nostri clienti avranno bisogno di localized training options che APA può ora fornire con questo accordo insieme ai T700 MRO services”. “Questo line maintenance training agreement arriva in un momento critico in quanto l’Australian Defence Force aumenta la sua flotta di in-country T700 engines a 105 velivoli. APA può ora fornire sovereign training capability per gli utenti finali del T700 all’interno della regione, oltre ad estendere e rafforzare il nostro rapporto con GE Aerospace”, afferma Tony Cotroneo, APA General Manager. La T700 family of turboshaft and turboprop engine alimenta molteplici applicazioni su elicotteri e velivoli fissi. GE ha consegnato più di 25.000 motori, che hanno accumulato più di 100 milioni di engine flight hours da quando è entrato in servizio nel 1978. Il motore T700 ha beneficiato di continui miglioramenti tecnici che ne hanno aumentato la potenza e l’affidabilità, per migliorare le performance per i clienti militari e commerciali. I motori sono stati scelti da oltre 130 clienti in 50 paesi per trasporti, evacuazione medica, soccorso aereo, operazioni speciali e pattugliamento marittimo.

NUOVO WORKING AGREEMENT PER I PILOTI DELTA – Il 1° marzo, i piloti di Delta Air Lines, rappresentati dalla Air Line Pilots Association, hanno ratificato un nuovo Pilot Working Agreement. Il contratto, che durerà fino a dicembre 2026, consente ai 15.000 piloti Delta di continuare a guidare il settore in termini di retribuzione totale e miglioramenti delle regole di lavoro. “Voglio ringraziare i negotiating teams e il National Mediation Board per i loro sforzi nel raggiungere questo accordo, che riconosce i contributi dei nostri piloti a Delta”, ha dichiarato John Laughter, Delta Chief of Operations . “Dall’inizio del processo di negoziazione, abbiamo deciso di consegnare il miglior pilot contract del settore ai migliori piloti del settore, che ci mantiene come una delle migliori destinazioni per le carriere dell’aviazione statunitense. Questo contratto riflette questo impegno incrollabile”. “Questa notizia continua i miglioramenti in termini di retribuzioni e benefici che i dipendenti Delta hanno visto quest’anno, in seguito al nostro significativo ritorno alla partecipazione agli utili e al nostro annuncio che i dipendenti vedranno aumenti salariali a partire dal 1 aprile”, conclude Delta.

AMERICAN AIRLINES: NOVITA’ PER IL PROGRAMMA AADVANTAGE® – A partire dal 1° marzo, i membri AAdvantage® di American Airlines possono ricevere vantaggi e guadagnare premi più spesso, anche prima del raggiungimento dello status, e avere più opzioni per personalizzare le proprie esperienze di viaggio attraverso i Loyalty Point Rewards. Annunciata a dicembre, la continua evoluzione del programma offre più valore ai membri, comprese maggiori opportunità di ottenere ricompense anche prima di raggiungere lo status. Ulteriori informazioni sul programma AAdvantage® su https://www.aa.com/pubcontent/en_US/aadvantage-program/loyalty-points/index.html.

EMBRAER: A-29 SUPER TUCANO SERVICE AGREEMENT CON LA PHILIPPINE AIR FORCE – Embraer ha annunciato di aver firmato un services agreement con la Philippine Air Force per supportare la loro flotta di aerei A-29 Super Tucano. Questo accordo fornirà supporto per più di 200 part numbers dell’A-29 Super Tucano. “Stare vicino ai nostri clienti e supportarli nelle loro missioni è fondamentale per ciò che facciamo”, ha affermato Rinaldo Piubeli Prado, Vice President of Worldwide Defence & Security Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Services & Support. “Facendo leva sul nostro team di assistenza clienti in Asia Pacifico, siamo onorati di supportare la Philippine Air Force mentre opera l’A-29 e lo utilizza al massimo delle sue potenzialità”. La flotta di sei aerei A-29 Super Tucano della Philippine Air Force è stata consegnata nel 2020 durante la pandemia globale, riflettendo l’impegno di Embraer nei confronti della Philippine Air Force. Questi velivoli sono operati e mantenuti dal 15th Strike Wing dell’aeronautica filippina. L’anno scorso, la flotta mondiale di velivoli A-29 Super Tucano di Embraer ha raggiunto le 500.000 ore di volo. Con oltre 260 unità consegnate, il velivolo è già stato selezionato da più di 15 forze aeree in tutto il mondo.

AEROPORTI DI ROMA: INFORMAZIONI SU TEST COVID – Aeroporti di Roma informa: “Si informa che, in seguito all’ordinanza del Ministero della Salute, dall’1 marzo 2023 decade l’obbligo dei test anti Covid per i passeggeri in arrivo dalla Cina”.

NUOVO RICONOSCIMENTO COME ‘TOP EMPLOYERS’ PER AIR CANADA – Air Canada è stata riconosciuta come uno dei “Montreal’s Top Employers” for 2023 nel Mediacorp Canada’s annual employer survey, segnando il decimo anno consecutivo in cui la compagnia aerea ha ricevuto questo premio. Con oltre 10.000 dipendenti a Montreal e fino a 1.094 voli settimanali presso il suo Montreal-Trudeau global hub, che collega Montreal a 89 destinazioni in tutto il Canada e a livello internazionale, Air Canada contribuisce in modo significativo al successo economico di Montreal. “L’Air Canada’s global headquarters è saldamente radicato nell’area metropolitana di Montreal e siamo molto lieti di essere riconosciuti come uno dei principali datori di lavoro di Montreal per il decimo anno. Facciamo continuamente avanzare i nostri programmi sul posto di lavoro per attrarre e trattenere i talenti globali e per creare un ambiente favorevole che promuove il benessere, le opportunità di crescita e le connessioni significative”, ha dichiarato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs. Air Canada è stata premiata numerose volte per i suoi programmi lungimiranti nelle risorse umane, nella cultura aziendale e nel coinvolgimento dei dipendenti.

AIR CANADA: STATEMENT SU TORONTO-PEARSON AIRPORT – Air Canada ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle segnalazioni riguardo i limiti alle operazioni dei vettori al Toronto-Pearson airport imposte dalla Greater Toronto Airport Authority: “Air Canada è stata informata per la prima volta dei piani della GTAA nell’agosto 2022, quindi ha progettato il suo 2023 winter schedule tenendo conto di queste limitazioni e non prevede modifiche significative al suo programma per il March Break travel period. Successivamente ha ricevuto informazioni sui piani della GTAA per l’estate 2023 e ha progettato in modo simile il summer schedule per soddisfare tali parametri. È politica di Air Canada collaborare con i suoi partner del settore per soddisfare i requisiti degli aeroporti e di altre terze parti, per promuovere miglioramenti operativi e supportare il buon funzionamento del Canada’s air transport system. Ciò include, come in questo caso, l’adattamento del suo programma come richiesto per garantire la stabilità operativa, ed è un processo normale”, ha affermato Air Canada.

JETBLUE ANNUNCIA NUOVE ROTTE NEL NORTHEAST – JetBlue ha annunciato il lancio di tre nuove rotte quest’estate, rese possibili in parte dalla sua Northeast Alliance (NEA) con American Airlines, che aumenteranno ulteriormente la concorrenza e la scelta per i viaggiatori in tutto il Northeast. I posti sono in vendita a partire da oggi. “Mentre ci prepariamo per la stagione dei viaggi estivi, stiamo introducendo più scelte per i nostri clienti nel nord-est con l’aggiunta di nuove alternative per i clienti che viaggiano tra New York e le destinazioni di Washington DC, Martha’s Vineyard e Charleston”, ha affermato David Jehn, vice president, network planning and partnerships, JetBlue. “Queste nuove rotte fanno parte della nostra ambiziosa strategia di crescita mentre lavoriamo per portare la nostra combinazione unica di tariffe basse e servizi pluripremiati a un maggior numero di clienti”. Abilitato dalla NEA, il nuovo servizio JetBlue tra New York John F. Kennedy Airport (JFK) e Washington Ronald Reagan National Airport (DCA), dal 15 giugno 2023, offrirà un’alternativa incentrata sul cliente per i viaggiatori attraverso il trafficato corridoio nord-orientale. JetBlue sta inoltre lanciando un nuovo servizio stagionale estivo dal Westchester County Airport (HPN), rafforzando ulteriormente la posizione di leadership di JetBlue nella Greater New York area e offrendo ai clienti una scelta più ampia verso popolari destinazioni di viaggio estive. Dal 25 maggio 2023 JetBlue volerà tra Westchester (HPN) e Martha’s Vineyard (MVY), sempre dal 25 maggio la compagnia volerà tra Westchester (HPN) e Charleston, S.C. (CHS).

ICAO: MAGGIORE COOPERAZIONE CON L’ARABIA SAUDITA – La cooperazione regionale e globale dell’Arabia Saudita attraverso e con l’ICAO è stata al centro della recente missione del Segretario generale dell’ICAO, Juan Carlos Salazar, a Riyadh. Il Segretario Generale ha intrattenuto scambi ad alto livello con il Presidente della Saudi General Authority of Civil Aviation (GACA), S.E. Abdulaziz A. Al-Duailaj. Le discussioni hanno riguardato opportunità per intensificare la cooperazione tra l’ICAO e l’Arabia Saudita, in particolare nel contesto dei contributi sostanziali del Regno alle ICAO’s No Country Left Behind activities. Il presidente della GACA ha anche rivisto con il Segretario generale la strategia nazionale per migliorare il settore dell’aviazione del Regno, in linea con la Saudi Vision 2030. Mentre si trovava a Riyadh, il Segretario generale è intervenuto a una riunione del Cooperative Aviation Security Programme-Middle East (CASP-MID) e ha incontrato Mohammed Al Fozan, che è sia CASP-MID Chairman che GACA’s Executive Vice-President – Aviation Security, per discutere le attività associate al CASP-MID programme. Il Segretario generale e la sua delegazione hanno visitato il King Khalid International Airport in Riyadh, durante il quale sono stati informati sui servizi e sulle procedure della struttura per migliorare l’esperienza del viaggiatore. Durante la sua missione, il Segretario generale è stato accompagnato dall’ICAO’s Regional Director for the Middle East Region, Mr. Mohamed Abu Baker Farea, e dall’ICAO’s Aviation Security Officer for the region, Mr. Hussain Qabbani.