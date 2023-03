Boeing nomina i nuovi Engineering Leaders

Boeing ha annunciato che Greg Hyslop, company’s chief engineer and executive vice president of Engineering, Test & Technology, andrà in pensione questo giugno dopo 41 anni carriera che ha abbracciato il Boeing’s aerospace and defense portfolio.

“Hyslop, che fa parte del Boeing’s Executive Council dal 2016 e ha assunto la top engineering position nel 2019, ha lavorato per rafforzare la funzione ingegneristica di Boeing. Ha guidato il riallineamento degli ingegneri dell’azienda sotto un’unica organizzazione, ha sostenuto i cambiamenti e ha istituito pratiche di progettazione di nuova generazione”, afferma Boeing.

“Greg ha modellato l’impegno di Boeing per l’eccellenza ingegneristica durante i suoi quattro decenni qui”, ha affermato Dave Calhoun, presidente e CEO di Boeing. “Mentre abbiamo rimodellato la nostra azienda, Greg ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare la nostra organizzazione ingegneristica, posizionando i nostri ingegneri un futuro più digitale, autonomo e sostenibile, sempre con un’attenzione particolare alla sicurezza, alla qualità e all’integrità”.

“Howard McKenzie, top engineer at Boeing’s commercial airplanes unit, succede a Hyslop come chief engineer and executive vice president, Engineering, Test & Technology. A partire da oggi, McKenzie assume la guida dei 57.000 ingegneri dell’azienda in tutto il mondo, supervisionando tutti gli aspetti della sicurezza e dell’integrità tecnica dei prodotti e dei servizi Boeing. McKenzie assume anche la supervisione della Boeing’s technology vision, strategy and investment, riferendo a Calhoun ed entrando a far parte del company’s executive council.

Prima del suo recente ruolo in Boeing Commercial Airplanes (BCA), McKenzie è stato vice president and chief engineer of Boeing Global Services, l’attività di servizi e supporto dell’azienda. Veterano dell’azienda da 35 anni, McKenzie è stato anche vice president of Boeing Test & Evaluation, il gruppo responsabile dei test, della valutazione e della certificazione dei nuovi prodotti.

David Loffing, chief program engineer of Boeing’s new 777X airplane, assume la carica di vice president and chief engineer of BCA. Loffing ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità da quando è entrato in Boeing quasi 20 anni fa, con posizioni di leadership ingegneristica nelle single- and twin-aisle jet families e nei future airplane concepts”, prosegue Boeing.

“Howard e David sono brillanti menti ingegneristiche che apportano una forte competenza tecnica e una profonda esperienza ai loro nuovi ruoli. Si uniranno al Chief Technology Officer Todd Citron e al Chief Aerospace Safety Officer Michael Delaney per guidare la nostra funzione nel futuro e aiutarci ad affrontare le sfide ingegneristiche di oggi e di domani”, ha affermato Calhoun.

“Greg Hyslop supporterà la transizione della leadership fino a giugno mentre assume il ruolo di chief engineer emeritus, riportando a Calhoun. Assisterà con program management, leadership development and university relations”, conclude Boeing.

“Quando penso all’impatto che Boeing ha sul mondo, mi sento incredibilmente fortunato ad aver lavorato con le persone di talento che affrontano i problemi più difficili dell’industria aerospaziale”, ha affermato Hyslop. “Questo è ciò che fanno gli ingegneri. Risolviamo problemi. Accettiamo con gioia le sfide e troviamo soluzioni che cambiano il mondo. Sarò sempre orgoglioso di definirmi un ingegnere Boeing”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)