Rolls-Royce inizia i test dei motori F130 per la United States Air Force B-52 fleet

Rolls-Royce annuncia di aver avviato gli F130 engine testing presso la company outdoor test facility al NASA Stennis Space Center in Mississippi, U.S.

“I motori Rolls-Royce F130 sono stati selezionati dalla United States Air Force per sostituire i propulsori esistenti nella flotta B-52, con oltre 600 nuove consegne di motori previste. In questo importante test program è la prima volta che i motori F130 sono stati testati nella dual-pod engine configuration del velivolo B-52. Ogni velivolo B-52 ha otto motori in quattro pod.

Gli engine testing si concentreranno sul crosswind aerodynamic flow e confermeranno il buon funzionamento dell’engine’s digital controls system. I primi risultati dei test sono stati molto positivi, con ulteriori dati di test da analizzare nei prossimi mesi.

Rolls-Royce sta collaborando a stretto contatto con l’Air Force e Boeing, che sta gestendo l’overall engine integration e il B-52 aircraft modernization program. I nuovi motori prolungheranno la vita del velivolo B-52 per 30 anni. I motori F130 sono così durevoli che dovrebbero rimanere in volo per il resto della vita dell’aeromobile”, afferma Rolls-Royce.

Candice Bineyard, Director, Programs – Defence, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare questo importante programma di test, il primo passo per quelli che saranno decenni di engine operation di successo per la flotta B-52 dell’aeronautica degli Stati Uniti. Rolls-Royce continua a lavorare a stretto contatto con l’Air Force e Boeing per garantire che il processo di test e integrazione del motore proceda senza intoppi. Ciò si tradurrà in una maggiore fuel efficiency, reduced air refueling requirements e costi di manutenzione significativamente inferiori per la flotta B-52. Non vediamo l’ora di condividere i risultati dei test con l’Air Force e Boeing, man mano che il piano di test avanza presso lo Stennis Space Center della NASA”.

“I motori F130 saranno prodotti, assemblati e testati presso gli stabilimenti Rolls-Royce di Indianapolis, la più grande production facility dell’azienda negli Stati Uniti. Rolls-Royce ha investito 1 miliardo di dollari negli ultimi anni per modernizzare completamente gli impianti di produzione e collaudo in Indiana.

Gli F130 engines sono stati selezionati per il B-52 dall’Air Force nel settembre 2021 a seguito di un processo di selezione competitivo. L’F130 deriva dalla Rolls-Royce BR family di commercial engines, con oltre 30 milioni di ore di operazioni e un alto tasso di affidabilità. È un motore collaudato e affidabile, con un fuel-efficient design”, conclude Rolls-Royce.

