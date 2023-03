Ancala Partners completa l’acquisizione dei servizi di emergenza aerea di Babcock International in Penisola Iberica, Italia e Paesi Nordici. La società si chiamerà “Avincis”

Ancala Partners, investitore esperto in infrastrutture critiche, annuncia oggi di aver completato l’acquisizione dei servizi di emergenza aerea di Babcock in Spagna, Portogallo, Italia, Norvegia, Svezia e Finlandia per conto dei suoi fondi gestiti, per 136,2 milioni di euro. L’azienda, che si chiamerà “Avincis”, fornisce servizi di emergenza medica, antincendio e di ricerca e soccorso, sulla base di contratti siglati con i governi locali e nazionali. Gestisce una flotta di oltre 220 aeromobili, di cui circa la metà di proprietà, in oltre 160 sedi operative.

Avincis sarà guidata dall’Amministratore Delegato entrante John Boag, che conta 38 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, in Australia, Europa, Asia e Nord e Sud America. In precedenza, è stato CEO di Cobham Aviation Services Australia, una compagnia aerea che fornisce soluzioni specializzate per l’aviazione a clienti governativi e commerciali. Prima di Cobham, è stato amministratore delegato della Australasian Aviation Division di Babcock International.

Ancala ha anche nominato Kim Gillis a capo dell’Advisory Board di Avincis. Kim è stato in precedenza Presidente di Cobham Aviation Services Australia ed ex Vicepresidente e Amministratore Delegato di Boeing Defence Australia.

Neal Misell lascerà l’azienda.

Lee Mellor, Partner di Ancala, ha commentato: “Avincis, costituita attraverso la separazione di alcune attività di servizi di emergenza aerea da Babcock International, dimostra la capacità di Ancala di reperire e realizzare opportunità di investimento differenziate. Non vediamo l’ora di lavorare con John, Kim e il team Avincis per continuare la fornitura sicura e affidabile di servizi aerei di emergenza critici alle comunità della penisola Iberica, dell’Italia e dei Paesi Nordici. Vorrei ringraziare Neal Misell per la sua leadership aziendale e gli auguro il meglio per il futuro”.

John Boag, nuovo Amministratore Delegato di Avincis, ha commentato: “Sono orgoglioso di entrare a far parte del team Avincis. Abbiamo piani chiari per crescere e migliorare la nostra attività. Avincis è punto di riferimento europeo in Search & Rescue, leader nella lotta antincendio e pioniere nei servizi medici di emergenza. Continueremo a fornire i nostri servizi con una forte attenzione alla sicurezza, all’eccellenza operativa e all’efficienza, cercando nel contempo di sfruttare le nuove tecnologie”.

