Greater Bay Airlines annuncia ordine per 15 Boeing 737-9

Greater Bay Airlines (GBA) e Boeing hanno annunciato oggi un ordine per 15 737-9. L’accordo include anche un impegno per cinque 787 Dreamliner a supporto del piano a lungo termine di GBA per il lancio di un servizio internazionale a lungo raggio.

Il nuovo vettore con base a Hong Kong ha affermato che il 737-9 costituirà la spina dorsale della sua futura flotta, poiché cerca di operare più voli tra Hong Kong e le principali città dell’Asia e della Cina continentale. GBA prevede di sfruttare la maggiore capacità e il range del 737-9 per ridurre i costi di viaggio ed espandere la propria rete.

“Il 737-9 consentirà a GBA di aprire nuove rotte da Hong Kong con un’economia senza pari”, ha affermato Wong Cho Bau, presidente di GBA. “Il nuovo ordine offrirà fantastiche possibilità di crescita a GBA e ci consentirà di puntare all’eccellenza in modo innovativo per i nostri stimati clienti”.

GBA è un all-Boeing carrier che attualmente opera una flotta di tre 737-800 con voli verso quattro destinazioni, tra cui Bangkok, Taipei, Tokyo e Seoul. La compagnia aerea prevede inoltre di introdurre un numero di ulteriori 737-800 per soddisfare le sue esigenze di espansione prima dell’arrivo del 737-9.

“L’impegno di GBA per i 737-9 è un importante sostegno alla nostra famiglia 737 MAX e alla sua capacità di servire nuovi mercati”, ha affermato Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Il 737-9 fornirà a GBA un’efficienza e un’affidabilità senza pari e costi operativi inferiori, pur continuando a fornire un’esperienza di bordo premium per i suoi passeggeri”.

“Il 737-9 è progettato per ospitare più di 190 passeggeri in una configurazione a due classi, con un range di 3.300 miglia nautiche, fornendo agli operatori una maggiore capacità e una maggiore redditività all’interno della loro rete.

La famiglia 737 MAX offre maggiore efficienza, migliori performance ambientali e maggiore comfort per i passeggeri nel single-aisle market, offrendo allo stesso tempo un’economia eccellente e riducendo il consumo di carburante e le emissioni del 20% rispetto agli aerei che sostituisce. Dal lancio del 737 MAX nel 2011, oltre 100 clienti in tutto il mondo hanno effettuato ordini fermi per oltre 5.300 aerei”, afferma Boeing.

“Greater Bay Airlines è un vettore con base a Hong Kong che offre scheduled passenger and cargo services. La compagnia aerea, che ha iniziato il servizio di linea nel luglio 2022, ha un piano per sviluppare una vasta rete di servizi aerei verso le principali città dell’Asia e della Cina continentale da Hong Kong, sfruttando l’apertura del three-runway system presso Hong Kong International Airport alla fine del 2024″, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)