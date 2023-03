Luxair amplia la Single-Aisle Fleet con i Boeing 737-8

Luxair e Boeing hanno annunciato che la compagnia aerea lussemburghese ha scelto il 737-8 per espandere la sua single-aisle fleet con un accordo per l’acquisizione di quattro jets.

Luxair inizialmente acquisirà in leasing due 737-8 la cui consegna è prevista per l’estate, assicurando che la compagnia aerea fornisca ai propri clienti maggiore capacità e connettività verso più destinazioni per l’intensa stagione dei viaggi estivi. Ha inoltre effettuato un ordine diretto per due 737-8.

“Oggi è un buon giorno per Luxair, per il nostro staff e per i nostri stimati clienti. Luxair ha compiuto un grande passo nella direzione di garantire il suo ruolo di compagnia aerea di qualità del Lussemburgo e della Greater Region”, afferma Gilles Feith, Luxair CEO. “Voglio ringraziare il nostro Board of Directors per questo atto di fiducia, i membri del nostro staff che ci hanno aiutato negli ultimi anni, tutti i nostri stimati clienti e Cargolux. Oggi segna solo l’inizio del viaggio per garantire il futuro a lungo termine di Luxair. Molto di più deve ancora venire”.

“Il 737-8 fornirà flessibilità in tutto il newtork Luxair riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni fino al 20% e, in media, ogni aereo risparmierà fino a otto milioni di libbre di emissioni di CO2 all’anno rispetto agli aerei che sostituisce”, afferma Boeing.

“Con la selezione del 737-8, Luxair sta costruendo un’operazione più sostenibile, riducendo significativamente le emissioni di CO2 e offrendo al tempo stesso la più recente tecnologia ai suoi passeggeri”, ha dichiarato Ricardo Cavero, Vice President, Europe & Israel Sales and Marketing, Boeing Commercial Airplanes. “Ridurre il rumore dei decolli e degli atterraggi è un aspetto chiave delle performance ambientali, soprattutto per le comunità vicino agli aeroporti. Il 737-8 è un aereo più silenzioso che aiuta a creare un’impronta acustica inferiore del 50% rispetto agli aerei che sostituisce”.

“Il 737-8, da 162 a 210 passeggeri a seconda della configurazione e con un range di 3.500 miglia nautiche, è il single-aisle airplane più versatile del mercato, in grado di operare con profitto su rotte di corto e medio raggio.

Luxair opera una flotta di 19 aerei, inclusi otto Next-Generation 737“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)