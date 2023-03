Lufthansa Group: i risultati finanziari per l’anno 2022 di Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines

SWISS realizza un’inversione di tendenza nel 2022 e registra utili elevati pari a CHF 456 milioni

Swiss International Air Lines (SWISS) è tornata alla redditività nel 2022 nonostante numerose sfide. Strutture dei costi ottimizzate, voli estivi stabili e condizioni di mercato favorevoli hanno tutti contribuito in modo determinante alla positiva performance aziendale. La più grande compagnia aerea svizzera ha realizzato un operating profit eccezionalmente forte per l’anno di CHF 456 milioni, con un miglioramento di quasi CHF 900 milioni rispetto al risultato dell’anno precedente (2021: CHF -405 milioni). L’Adjusted EBIT margin è tornato a due cifre, al 10,4%. I ricavi totali ammontano a CHF 4,41 miliardi, più del doppio rispetto all’anno precedente (2021: CHF 2,1 miliardi).

Nel 2022 SWISS ha anche aumentato significativamente i fourth-quarter earnings e ha registrato un utile operativo per il periodo di CHF 169 milioni, un sostanziale miglioramento di CHF 200 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Q4 2021: CHF -29 milioni). I ricavi del quarto trimestre hanno totalizzato CHF 1,23 miliardi, un miglioramento tangibile di oltre il 67% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Q4 2021: CHF 735 milioni).

Il primo trimestre 2022 è stato ancora caratterizzato da forti incertezze sia per la prevalenza della variante Omicron, sia per lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. In primavera, tuttavia, la fiducia delle persone nei viaggi è tornata rapidamente e la domanda di viaggi aerei ha mostrato una curva vertiginosamente ascendente. La rapida accelerazione delle operazioni di volo in risposta ha posto importanti sfide strutturali in tutto il settore del trasporto aereo. La notevole domanda repressa di viaggi aerei ha superato le capacità disponibili e questo ha avuto un forte impatto sui risultati commerciali di SWISS per l’anno.

I risultati operativi per il 2022 sono stati ulteriormente sostenuti dalla domanda ancora forte di air cargo services, che ha prodotto il miglior risultato cargo nella storia della compagnia. Il successo della performance aziendale è stato sostenuto anche dalle strutture di costo ottimizzate stabilite attraverso la ristrutturazione dell’anno precedente.

“Nonostante alcune sfide sostanziali in tutto il settore dell’aviazione, abbiamo raggiunto la nostra inversione di tendenza già lo scorso anno e, con una stabilità operativa di oltre il 99% nei mesi estivi, abbiamo riportato la nostra compagnia saldamente nella zona di profitto”, afferma il CEO di SWISS. Dieter Vranckx. “La stabilità della programmazione, che è stata un elemento chiave di questo successo, rimarrà uno dei nostri obiettivi principali anche quest’anno”.

Grazie all’evoluzione positiva della sua situazione di liquidità, SWISS è stata in grado di rimborsare i prestiti bancari garantiti all’85% dalla Confederazione Svizzera, insieme a interessi per un totale di CHF 60 milioni, in anticipo rispetto a quanto previsto a fine maggio 2022 e organizzare il suo ulteriore finanziamento attraverso i mercati dei capitali. Da allora la situazione della liquidità di SWISS è ulteriormente migliorata.

“Con un Adjusted EBIT margin di oltre il 10%, i nostri risultati finanziari per il 2022 sono sostanzialmente migliori di quanto inizialmente previsto”, afferma Markus Binkert, CFO di SWISS. “Consentono inoltre a tutti i nostri stakeholder di condividere il nostro successo. I nostri collaboratori, ad esempio, hanno ricevuto più di 100 milioni di franchi sotto forma di pagamenti una tantum e componenti salariali variabili”.

SWISS ha trasportato circa 12,8 milioni di passeggeri nel 2022, con un aumento del 116% rispetto all’anno precedente. Sono stati operati circa 107.000 voli, l’89% in più rispetto al 2021. Il load factor per l’anno si è attestato all’80,9%, con un aumento rispetto al 2021 di 26,5 punti percentuali. I load factor erano leggermente superiori sui servizi intercontinentali rispetto alle rotte europee.

SWISS prevede di offrire una capacità totale per il 2023 ad un conservativo 85% del suo livello pre-coronavirus nel 2019. Lo scopo è continuare a mantenere le operazioni di volo il più stabili possibile. A tal fine, l’intera flotta SWISS farà base a Zurigo e Ginevra in tempo per la stagione estiva. La compagnia ha inoltre intrapreso i primi passi con i suoi wet lease partner Helvetic Airways e Air Baltic per coprire l’ulteriore crescita prevista della domanda di viaggi aerei. Sul fronte del personale di cabina, il processo di conclusione di un nuovo contratto collettivo di lavoro è ancora in corso. Sul fronte del cockpit and ground personnel, SWISS e le sue parti sociali hanno potuto concordare nuove condizioni generali di impiego nel corso del 2022.

“Con la nostra performance aziendale di successo nel 2022, ci siamo dati un buon punto di partenza per il 2023”, conclude il CEO Dieter Vranckx. “Abbiamo le risorse finanziarie di cui abbiamo bisogno per rimanere un datore di lavoro attraente per i nostri dipendenti, per portare l’esperienza dei nostri clienti a nuovi livelli e per far evolvere ulteriormente il nostro ruolo pionieristico di compagnia aerea svizzera sostenibile”.

Austrian Airlines in ripresa con un leggero utile annuale

Per la prima volta dal 2019, Austrian Airlines ha chiuso lo scorso anno finanziario con un risultato positivo (Adjusted EBIT) di 3 milioni di euro (2019: 19 milioni di euro). Dopo due anni negativi (2020: -319 milioni di euro – 2021: -249 milioni di euro) è stato capitalizzato un risultato leggermente positivo nel 2022, nonostante un primo trimestre debole, ancora segnato dalle restrizioni della pandemia. Fattori decisivi per questo sviluppo positivo sono stati i maggiori ricavi e il forte aumento dei passeggeri (2022: 11,1 milioni). I passeggeri hanno raggiunto il 76% del livello pre-crisi nell’intero corso dell’anno e sono raddoppiati rispetto all’anno precedente (2021: 5 milioni).

“Anche il 2022 non è stato un anno facile per noi. Nel primo trimestre il traffico aereo in molte località è stato ancora molto limitato a causa delle norme di ingresso, a febbraio le spese per carburante ed energia sono salite alle stelle a causa della guerra alle nostre porte“, afferma Annette Mann, CEO di Austrian Airlines. “Abbiamo riconquistato i nostri ospiti con resilienza e flessibilità. Con una solida performance estiva siamo riusciti a ottenere un risultato positivo”.

Nel 2022 le entrate di Austrian Airlines sono aumentate da 743 milioni di euro dello scorso anno a 1,871 miliardi di euro (+152%), solo l’11% in meno rispetto alle entrate del 2019 (2,108 miliardi di euro). Le entrate totali ammontano a 1,949 miliardi di euro, +152% e le spese operative totali a 1,946 miliardi di euro, +90% rispetto all’anno precedente. Per la prima volta dal 2019 (Adjusted EBIT: 19 milioni di euro) Austrian Airlines ha generato un Adjusted EBIT positivo, +3 milioni di euro. Al 31 dicembre 2022 Austrian Airlines impiegava 5.659 dipendenti.

Con 11,1 milioni di passeggeri, Austrian Airlines ha trasportato il doppio dei passeggeri rispetto al 2021 (2021: 5 milioni) e si è avvicinata al livello pre-crisi (2019: 14,7 milioni / -24%). In particolare con il secondo trimestre si è verificato un forte effetto di recupero nei viaggi aerei, in particolare nel segmento turistico.

Il risultato record del terzo trimestre ha aperto la strada al rimborso anticipato del prestito garantito dallo Stato entro la fine del 2022, scattato nel corso della pandemia. La buona liquidità e la concessione di una linea di credito da parte di Lufthansa Group hanno consentito ad Austrian Airlines di rimborsare integralmente i restanti 210 milioni di euro del prestito totale di 300 milioni di euro tre anni prima del previsto. Anche il taglio salariale per i dipendenti di Austrian Airlines concordato nel 2020 è stato interrotto prima della fine del 2022.

Dopo che il vettore ha dovuto ridimensionarsi dal 2020 a causa della crisi, da ottobre 2022 due dei quattro nuovi Airbus A320neo si sono aggiunti alla flotta esistente, ponendo le basi per una leggera crescita, anche in termini di personale.

Il COO Francesco Sciortino afferma: “Il team Austrian merita di crescere. Nuovi aeromobili e nuovi dipendenti sono la ricompensa per le grandi performance dell’anno passato. Nel 2022 siamo stati tra le prime 5 compagnie aeree più puntuali in Europa, nonostante le immense sfide. Con questa motivazione ci stiamo già preparando per la prossima estate”.

Il programma dei voli Austrian Airlines nell’estate 2023 includerà oltre 120 destinazioni, con sette nuove rotte programmate per Porto, Marsiglia, Billund, Tivat, Tromsø, Vilnius e Palermo. Come la scorsa estate, le destinazioni statunitensi saranno servite con una fitta frequenza settimanale fino a 33 collegamenti. Grazie all’allentamento delle normative sui viaggi in Cina e Giappone, Austrian Airlines è anche in grado di aumentare il numero di voli verso l’Asia. A partire da marzo, Shanghai sarà nuovamente servita tre volte a settimana, mentre i voli per Tokyo saranno operati fino a cinque volte a settimana nell’orario dei voli estivi.

Le attuali prenotazioni e l’aggiunta dei restanti due dei quattro aeromobili A320neo alla flotta all’inizio dell’estate hanno già posto le basi per un nuovo anno finanziario di successo. La continua tendenza al rialzo nel segmento del turismo si riflette ora anche nelle prenotazioni a medio e lungo termine.

“Per il 2023 ci aspettiamo un significativo miglioramento dei nostri risultati”, conclude il CEO Annette Mann.

Brussels Airlines migliora i risultati dell’intero 2022 di 115 milioni di euro

Brussels Airlines chiude il 2022 a -74,1 milioni di euro, in miglioramento di 115 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Grazie alla sua ristrutturazione, la compagnia aerea belga si configura con una posizione di costo competitiva per affrontare il futuro. Inoltre, e nonostante le sfide del 2022, la compagnia aerea anticipa il proprio piano industriale che si traduce in crescita della flotta, assunzione di nuovi dipendenti e rimborso anticipato il 15 dicembre 2022 del pacchetto di stabilizzazione concesso dal governo belga, grazie al sostegno di Lufthansa Group.

I primi mesi del 2022 sono stati ancora influenzati dalle conseguenze di Omicron. Anche le sei giornate di sciopero distribuite nell’anno hanno avuto un notevole impatto sui risultati complessivi. Inoltre, l’inflazione e l’elevato costo del carburante hanno continuato a condizionare i risultati della compagnia, solo in parte compensati da maggiori ricavi.

La forte redditività della seconda metà dell’anno, compreso il risultato trimestrale più alto tra luglio e settembre nei 20 anni di storia di Brussels Airlines, non è stato sufficiente a bilanciare le perdite accumulate nei primi sei mesi del 2022.

L’anno scorso, Brussels Airlines ha accolto a bordo dei suoi voli 6,8 milioni di passeggeri. Ciò rappresenta un aumento del 96% rispetto al 2021. Anche i ricavi sono aumentati nel corso del 2022, attestandosi a 1,217 miliardi di euro, con un miglioramento anno dopo anno del 117%. I risultati sono un chiaro segnale del forte desiderio dei passeggeri di tornare a viaggiare, che si manifesta nell’ulteriore ripresa dei viaggi leisure.

I costi operativi sono aumentati a 1,363 miliardi di euro, principalmente a causa del maggior volume di produzione e del forte aumento dei costi del carburante. Di conseguenza, l’Adjusted EBIT per il 2022 è stato pari a -74,1 milioni di euro.

“Guardando indietro al 2022, c’erano chiaramente sfide da superare come l’ondata Omicron, i sei giorni di sciopero o l’inflazione alle stelle che ha portato, tra l’altro, a un’indicizzazione salariale automatica di circa il 12% in Belgio. Nonostante questi ostacoli, sono orgogliosa di affermare che Brussels Airlines è in anticipo sul suo piano aziendale, sia che si tratti della crescita della nostra flotta, dell’assunzione di nuovi dipendenti o del rimborso degli aiuti di Stato al governo belga”, afferma Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer at Brussels Airlines

Brussels Airlines ha una lunga tradizione di voli da e per il continente africano, un settore che ha continuato a operare bene, anche durante l’ondata Omicron. Negli ultimi sei mesi del 2022, il load factor ha raggiunto nuovamente i livelli record pre-covid, all’85%. Con l’aggiunta di un nono aereo a lungo raggio, la compagnia aerea belga ha rafforzato la sua posizione in Africa occidentale con l’apertura di Ouagadougou (Burkina Faso) e Conakry (Guinea). Ciò porta a 17 il numero di destinazioni nell’Africa sub-sahariana. Di queste, Kinshasa (RDC), Douala (Camerun), Entebbe (Uganda) e Abidjan (Costa d’Avorio) sono collegate quotidianamente. Altre 14 destinazioni nell’Africa sub-sahariana sono coperte dagli altri vettori di Lufthansa Group.

Nel 2022, la compagnia aerea ha accolto più di 300 nuovi dipendenti, portando il numero totale a quasi 3.250. Al momento, ci sono ancora circa 100 posti vacanti in tutti i reparti del vettore belga.

“L’estate 2022 è stata senza dubbio impegnativa a causa della rapida crescita del settore aereo. Voglio ringraziare i nostri colleghi che hanno fatto di tutto per i nostri passeggeri. È grazie a loro che siamo riusciti a superare l’estate in modo relativamente tranquillo. Abbiamo anche avuto un dialogo continuo con i nostri delegati sindacali e siamo felici di annunciare che è stato trovato un accordo con i colleghi in cockpit. Siamo fiduciosi che lo stesso si applicherà alle nostre altre comunità poiché stiamo facendo buoni progressi. Ringraziamo le nostre parti sociali per gli scambi costruttivi e per aver creduto nella responsabilità condivisa del futuro della nostra compagnia aerea”, prosegue Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer at Brussels Airlines.

Per rafforzare la sua posizione di leader di mercato all’aeroporto di Bruxelles, la compagnia aerea belga amplierà anche la sua flotta nel 2023 con quattro aeromobili di medio raggio. Dei quattro aeromobili aggiuntivi, due A320 entreranno a far parte in modo permanente della flotta di Brussels Airlines. Inoltre, il vettore unirà le forze con la wet lease company CityJet, che farà volare due velivoli CRJ per tutto il periodo estivo. Questi velivoli più piccoli, da 85 a 100 posti, opereranno voli verso mercati secondari come Bordeaux (Francia) e Billund (Danimarca), consentendo a queste aree di essere collegate al network intercontinentale ed europeo della compagnia aerea.

Ciò porterà la flotta di Brussels Airlines a 36 aeromobili a medio raggio e 9 a lungo raggio, rispetto rispettivamente ai 30 e agli 8 dopo la ristrutturazione nel 2020. Con questa espansione della flotta e della rete, la compagnia aerea belga raggiunge la crescita prevista tre anni prima rispetto pianificato.

Inoltre, il vettore accoglierà per la prima volta nella sua storia tre nuovi A320neo nel 2023 e altri due nel 2024. Questi aeromobili sostituiranno i vecchi A319 e A320.

Nel 2023, i prezzi del carburante costantemente elevati e le conseguenze dell’indicizzazione influenzeranno il risultato della compagnia aerea. Inoltre, per il futuro è fondamentale raggiungere condizioni di parità nel mercato belga. Tuttavia, Brussels Airlines è fiduciosa di raggiungere una redditività sostenibile per i prossimi anni.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines)