News Brevi – 03.03.2023

AIRBUS FORNISCE ALL’ANGOLA IL PRIMO EARTH OBSERVATION SATELLITE, ANGEO-1 – Nell’ambito della visita odierna del presidente francese Emmanuel Macron, Airbus Defence and Space ha annunciato un accordo per Angeo-1, il primo high performance Angolan Earth observation satellite ad altissime prestazioni, che sarà prodotto da Airbus Defence and Space in Francia, che rafforza la collaborazione tra i due Paesi. Jean-Marc Nasr, Head of Space Systems di Airbus, ha dichiarato: “Lo spazio sostiene la vita sulla Terra. Questo è il motivo per cui sono stato onorato di unirmi ai presidenti João Lourenço ed Emmanuel Macron per sostenere le lungimiranti ambizioni spaziali dell’Angola. In qualità di partner strategico dell’Angola per lo spazio, Airbus fornirà un satellite di osservazione della Terra di ultima generazione per supportare lo sviluppo sociale ed economico, compresa una serie di attività strategiche come la pianificazione urbana e la gestione di preziose risorse minerarie”. L’Angola ha già sviluppato varie applicazioni operative utilizzando le immagini satellitari di Airbus Defence and Space, come la mappatura dell’uso del suolo, il monitoraggio dell’agricoltura e la sorveglianza marittima e gestisce anche il proprio satellite per le telecomunicazioni (Angosat-2). Angeo-1, un Airbus S250 optical satellite, si basa su oltre 30 anni di esperienza di Airbus nella costruzione di sistemi spaziali altamente affidabili. Una volta in funzione, diventerà il satellite più avanzato della sua categoria nella regione, posizionando l’Angola come una delle principali potenze spaziali. Questo satellite favorirà ulteriormente lo sviluppo del Paese in molti settori diversi, migliorando la vita dei cittadini angolani. L’accesso alle immagini satellitari darà un contributo significativo allo sviluppo delle infrastrutture, alla mappatura delle risorse naturali, alla sorveglianza marittima, compresa la pesca, l’agricoltura e la popolazione. Fornirà inoltre una migliore comprensione delle origini e degli impatti dei cambiamenti climatici sull’economia. Nell’ambito della partnership, verrà fornito un programma di formazione completo agli ingegneri angolani per costruire competenze nazionali attraverso un trasferimento mirato di conoscenze.

AEROPORTO DI BOLOGNA: INTESA CON GLI UTENTI SULLA PROPOSTA TARIFFARIA E SUI LIVELLI DI SERVIZIO (SLA) 2023-2026 – L’Aeroporto di Bologna informa: “In data odierna si è tenuta la Audizione Pubblica degli Utenti inerente la proposta tariffaria e la proposta sui livelli di servizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. per il quadriennio 2023-2026, con entrata in vigore a decorrere dal 1° giugno p.v. Il Gestore Aeroportuale e gli Utenti dello scalo Marconi hanno raggiunto sostanziale intesa sulla proposta tariffaria relativa al periodo 2023-2026 e sui correlati SLA. La proposta di dinamica tariffaria prevede una tariffa media invariata nel 2023 rispetto al 2022 ed un graduale incremento annuo nel corso del periodo regolatorio. Nei modi e nei termini previsti dal Modello 1 di cui alla Delibera n. 92/2017 definito dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, il procedimento sarà completato con la pubblicazione delle tariffe e la verifica conclusiva di competenza dell’Authority”.

WIZZ AIR: ULTIMI GIORNI PER PARTECIPARE A #GETLOSTWITHWIZZ E VINCERE UN’AVVENTURA VERSO UNA DESTINAZIONE SCONOSCIUTA – Wizz Air informa: “Ancora pochi giorni per partecipare al concorso “#GetLostwithWizz” la nuova iniziativa di Wizz Air dedicata ai più grandi amanti dell’avventura. In palio, un favoloso viaggio verso una destinazione sconosciuta comprensivo di volo a/r da Venezia Marco Polo, quattro notti di pernottamento e un’assicurazione di viaggio. Il volo partirà da Venezia mercoledì 15 marzo e rientrerà domenica 19 marzo 2023. Viaggiare è la più bella delle avventure: le emozioni e le esperienze vissute in viaggio sono quelle destinate a lasciare un segno e a trasformare la mente degli esploratori. Ecco perché Wizz Air porta la sua iniziativa unica in Italia, con oltre 800 viaggiatori in cerca di avventura che hanno già partecipato al concorso. Le suggestive e avvincenti testimonianze dei viaggiatori italiani si possono trovare su Instagram sotto gli hashtag #GetLostwithWizz e #GetLostWIZZItaly. Per avere la possibilità di vincere, i candidati dovranno condividere sul proprio profilo Instagram un post che li rappresenti e che trasmetta il loro spirito d’avventura e la loro passione per i viaggi, e dovranno taggare @WizzAir con gli hashtag #GetLostwithWizz e #GetLostWIZZItaly entro le 23:59 del 6 marzo 2023. I contenuti migliori, con le immagini più creative, avventurose, emozionanti o divertenti avranno maggiori possibilità di vincere un invito per questa avventura unica. I 50 fortunati vincitori avranno la possibilità di partire per il brivido dell’ignoto insieme a un compagno, ricevendo biglietti aerei gratuiti, quattro notti di pernottamento e un’assicurazione di viaggio. Per poter partecipare, i concorrenti devono avere un profilo pubblico e seguire @WizzAir su Instagram. Non dimenticate di dare un’occhiata al video completo della nostra ultima campagna Let’s Get Lost, ricca di avventure, qui: https://www.youtube.com/watch?v=391DZte7yfs”.

QANTAS GROUP ANNUNCIA ASSUNZIONI E NUOVI PIANI PER IL TRAINING – Qantas Group prevede di creare oltre 8.500 nuovi posti di lavoro altamente qualificati nel prossimo decennio. Questi ruoli aggiuntivi basati in tutto il paese includono piloti, ingegneri, personale di cabina e personale aeroportuale e sono guidati da investimenti in nuovi aeromobili e dall’aumento dei voli per soddisfare la domanda a lungo termine attraverso Qantas, Jetstar, QantasLink e Qantas Freight. Qantas Group assumerà più di 30.000 persone in prima linea nei prossimi 10 anni, tenendo conto sia del normale ricambio che della crescita. In totale, il Gruppo avrà circa 32.000 persone entro il 2033 rispetto alle circa 23.500 attuali. Quando è emerso dalla pandemia, il Gruppo ha aggiornato il fleet plan con ordini e diritti di acquisto per un massimo di 299 aeromobili narrowbody e 12 widebody, con consegna nel prossimo decennio. Le capacità di questi velivoli di nuova generazione rimodelleranno il Gruppo e la sua rete. La scorsa settimana Qantas ha annunciato che nei prossimi due anni arriveranno fino a 22 mid-life and wetleased aircraft per aiutare a soddisfare la crescita di più settori. I lavori nel settore dell’aviazione in genere richiedono competenze specifiche, quindi alla base della spinta al reclutamento c’è un massiccio impegno nella formazione che creerà una pipeline a lungo termine di talenti per Qantas Group e l’aviazione australiana in generale. Il vettore ha inoltre annunciato che istituirà la Qantas Group Engineering Academy in Australia, con una capacità di formare fino a 300 ingegneri all’anno. L’Accademia fornirà ingegneri aeronautici per Qantas Group e per l’industria aeronautica più ampia. Un obiettivo particolare sarà incoraggiare più donne a prendere in considerazione una carriera come ingegnere aeronautico. Nel prossimo decennio Qantas Group avrà bisogno di circa 200 nuove assunzioni di ingegneri ogni anno per far fronte alla crescita. Tale numero supera ogni anno l’attuale offerta nazionale di nuovi ingegneri aeronautici, il che significa che è necessaria una nuova pipeline di formazione. Qantas effettuerà un investimento multimilionario per istituire l’Engineering Academy, che dovrebbe aprire le sue porte ai primi studenti nel 2025. Una decisione sull’ubicazione dell’Accademia sarà presa come parte del progetto finale, che dovrebbe essere determinato entro la fine del 2023. Qantas ha lanciato un modulo di registrazione online per le persone interessate a posizioni presso l’Engineering Academy: www.qantas.com/engineeringacademy. Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “L’aviazione è così importante per un paese come l’Australia e si ha bisogno di una grande pipeline di competenze per alimentarla. In una prospettiva di crescita abbiamo aperto la nostra pilot academy tre anni fa e oggi annunciamo i piani per una engineering academy, che produrrà fino a 300 persone addestrate all’anno che soddisferanno le esigenze di Qantas e il più ampio ecosistema dell’aviazione australiana. Ordiniamo aeromobili fino a 10 anni in anticipo, quindi dobbiamo pensare allo stesso modo a lungo termine alle persone e alle competenze di cui abbiamo bisogno per operarli”.

CONDOR PRESENTA A ITB BERLIN IL SUO NUOVO AIRBUS A330NEO – Condor partecipa a ITB Berlin, una delle più importanti fiere di settore a livello mondiale che quest’anno avrà luogo da martedì 7 a giovedì 9 marzo 2023. “La compagnia sarà lieta di aggiornare sul suo network internazionale e sui nuovi aeromobili Airbus A330neo che, a partire dall’autunno 2022, sono stati introdotti per operare sul lungo raggio. I nuovi aeromobili offrono cabine con un ricercato standard qualitativo: massima comodità, design armonioso, ampia scelta di intrattenimento a bordo, possibilità di collegare le proprie cuffie Bluetooth e connessione internet ad alta velocità in tutte le classi. Oltre a Mauritius e Malè, Condor inizierà a utilizzare i nuovi A330neo anche per raggiungere le seguenti destinazioni: Punta Cana, Varadero, New York, Seattle. Le nuove cabine Condor sono molto sileziose e hanno tutto quello che serve per garantire un viaggio confortevole e indimenticabile. In Business Class il sedile, completamente reclinabile, si trasforma in un comodo letto di 1,99 metri e in Premium Economy ci sono 15 cm in più di spazio tra un sedile e l’altro rispetto alla classe Economy. Inoltre il sistema di intrattenimento in tutte le classi garantisce un’ampissima scelta di serie, film, podcast, giochi e molto di più”.

SAAB: ORDINE DALLA LITUANIA – Saab ha ricevuto un ordine dalla Lithuania’s Defence Materiel Agency per Carl-Gustaf® ammunition. Il valore dell’ordine è di 145 milioni di corone svedesi e le consegne inizieranno nel 2024. L’ordine rientra in un accordo quadro inizialmente firmato tra Saab e la Swedish Defence Materiel Administration, che consente alla Lituania, insieme a Lettonia ed Estonia, di effettuare ordini Carl-Gustaf M4 per un periodo di dieci anni.

IBERIA PROMUOVE IL SUO PORTALE DI OFFERTE “FLASH OFFERS” – Iberia informa: “Iberia sta promuovendo il suo portale di offerte, Flash Offers, con una vasta campagna in cui propone più di cento offerte per volare da diverse città, che si rinnovano ogni 48 ore. Tutti con una specifica origine, destinazione e data, a prezzi interessanti, da 17 euro a tratta. Cento offerte per tutti i gusti, aperte solo per 48 ore, e valide sui voli Iberia, Iberia Express e Air Nostrum. Informazioni su iberia.com, nella sezione “Flash offers””.

ANA: MODIFICHE AI MEMBERS OF THE BOARD AND CORPORATE EXECUTIVE OFFICERS – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato modifiche ai suoi members of the board and corporate executive officers. Queste modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2023. La compagnia ha inoltre annunciato modifiche ai suoi members of the audit and supervisory board per il FY2023. Le modifiche ai members of the board and members of the audit and supervisory board saranno decise dopo il General Shareholders Meeting di fine giugno 2023.