Austrian Airlines e DO & CO: ritornano i “Flying Chefs”

Flying Chefs decollerà di nuovo con Austrian Airlines a partire da aprile L’esclusivo servizio di Business Class sarà gradualmente introdotto sui voli Austrian a lungo raggio.

“Dopo una pausa di tre anni, a causa della pandemia, Austrian Airlines e il partner di lunga data nel catering DO & CO stanno pianificando il ritorno dei “Flying Chefs” per il summer flight schedule 2023.

A partire da aprile 2023, gli chef DO &CO offriranno un’esperienza gastronomica completa ai passeggeri in Business Class verso destinazioni a lungo raggio. Oltre alla preparazione professionale di piatti innovativi provenienti da tutto il mondo, DO & CO e Austrian Airlines si concentrano sull’utilizzo di prodotti regionali di alta qualità”, afferma Austrian Airlines.

Il CCO di Austrian Airlines Michael Trestl: “Con il fascino unico dei nostri equipaggi e un’esperienza gastronomica indimenticabile, vogliamo offrire ai nostri ospiti un servizio di alto livello con uno speciale tocco austriaco. Finalmente i “Flying Chefs” di DO & CO faranno nuovamente parte del nostro prodotto Business Class sui voli a lungo raggio”.

Il CEO di DO & CO, Attila Dogudan, afferma: “Siamo lieti che i “Flying Chefs” siano tornati a bordo di Austrian Airlines per preparare i nostri menu secondo i desideri individuali degli ospiti”.

“Nei primi mesi dell’Austrian summer flight schedule, i “Flying Chefs” cureranno l’attuale servizio di Business Class sulle destinazioni a lungo raggio. A partire dall’estate 2023, gli ospiti di Business Class sui voli Austrian Airlines sperimenteranno un servizio di catering completamente rinnovato”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)