Lufthansa Technik ottiene Emirates A380 landing gear and base maintenance contracts

Emirates e Lufthansa Technik AG hanno recentemente firmato due importanti contratti relativi a comprehensive Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) services per Airbus A380 long-range aircraft, di cui la compagnia aerea con base a Dubai è di gran lunga il più grande operatore al mondo. In linea con uno dei nuovi accordi, Lufthansa Technik revisionerà i main landing gears degli A380 di Emirates. Inoltre, la MRO company fornirà alla compagnia aerea highly flexible extra capacity per A380 base maintenance, come i C-check. Quest’ultimo accordo segna il primo outsourcing in assoluto di heavy checks dalle complete in-house A380 MRO capacities a un fornitore esterno.

Il long-term landing gear services contract sarà soddisfatto da Lufthansa Technik Landing Gear Services. Nei prossimi 13 anni, il workshop specializzato nel Regno Unito revisionerà i main landing gear shipsets per alcuni A380 di Emirates e nel processo li ripristinerà in “as-good-as-new” condition prima di riconsegnarli alle customer’s MRO facilities per la reinstallazione. La prima di queste landing gear overhauls dovrebbe iniziare ad agosto.

La capacità aggiuntiva per A380 base maintenance services sarà fornita da Lufthansa Technik Philippines (LTP) a Manila, il Lufthansa Technik Group’s competence center per heavy checks sul più grande aereo passeggeri del mondo. Il primo A380 di Emirates è arrivato a LTP già alla fine di gennaio. Per far fronte al significativo aumento della domanda di MRO services sul più grande commercial airliner type, LTP ha recentemente investito in ulteriori A380 overhaul capacities. Queste dovrebbero andare online nella seconda metà del 2023 e inizialmente ospiteranno additional checks per Emirates.

“Con la maggior parte delle compagnie aeree che ora si è lasciata alle spalle la crisi Covid e la domanda di viaggi aerei alle stelle, la capacità passeggeri è più che mai necessaria e questo influisce positivamente sulla domanda MRO per l’A380. Siamo felici non solo di portare sul mercato le nostre capacità esistenti e ben collaudate per questo tipo di aeromobile, ma anche di investire nella costruzione di capacità aggiuntive come la terza A380 overhaul line in Manila”, afferma Kai-Stefan Roepke, Vice President Corporate Sales Europe, Middle East and Africa at Lufthansa Technik. “L’aver conquistato la fiducia di Emirates, il più grande operatore del tipo e un’autorità rinomata nel campo dell’A380 MRO, ci rende estremamente orgogliosi”.

Mentre gli A380 base maintenance services sono un campo di cooperazione completamente nuovo per Emirates e Lufthansa Technik, l’MRO provider e la compagnia aerea godono già di una relazione commerciale di lunga data in altri segmenti tecnici.

