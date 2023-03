News Brevi – 04.03.2023

FRECCE TRICOLORI: LA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE COMPIE 62 ANNI – “La nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale oggi compie 62 anni. L’1 marzo 1961, a Rivolto, nascevano le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare. Da allora sono mutati volti e mezzi, ma non passione e dedizione: le stesse delle nostre Forze Armate. Auguri!”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’anniversario delle Frecce Tricolori. “Le premesse per la creazione della PAN, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, vengono gettate il 1° marzo 1961, sulla base aerea di Rivolto, presso la quale lo Stato Maggiore Aeronautica dispone la costituzione del Nucleo Speciale Acrobatico (dal 1° luglio 313° Gruppo Addestramento Acrobatico), che, nelle intenzioni dell’Aeronautica Militare, deve perfezionare la specifica preparazione dei piloti evitando di disperderne le preziose esperienze. Il nuovo reparto, denominato Unità Speciale, venne costituito a Rivolto, a pochissimi chilometri da quel tratto di Campoformido che alla fine degli anni ‘20 aveva visto nascere le prime pattuglie acrobatiche. Il nucleo originario intorno al quale si sviluppa l’Unità è la pattuglia della 4ª Aerobrigata, già designata come formazione “titolare” per il 1961. I velivoli con cui, il 1 marzo, i primi sei piloti assegnati raggiungono Rivolto hanno tutti sulla coda l’emblema del “Cavallino Rampante””, afferma l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LEONARDO PUBBLICA GLI ORIENTAMENTI C.d.A. SU COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PROSSIMO MANDATO – Leonardo informa: “Leonardo rende noto che, in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e in vista del rinnovo dell’organo amministrativo, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società e messi a disposizione del pubblico sul sito web www.leonardo.com (sezione Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione/Orientamenti e Criteri) gli Orientamenti del Consiglio agli Azionisti sulla composizione, qualitativa e quantitativa, ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione”.

CONDOR INTRODUCE LA TARIFFA “FLEX PLUS” – Condor sta introducendo una nuova tariffa che offre agli ospiti la massima flessibilità. “Con “Flex Plus” è possibile accogliere qualsiasi cambio di programma effettuando riprenotazione e cancellazione dei voli gratuitamente fino al giorno prima della partenza programmata. Condor non solo aggiunge quindi un’altra tariffa al suo concetto tariffario, ma risponde anche alla crescente domanda di maggiore flessibilità. I voli con Condor possono essere prenotati presso i tour operator e presso le agenzie di viaggio. I biglietti aerei sono disponibili come di consueto su www.condor.com”, informa Condor. “Con “Flex Plus”, gli ospiti possono riprenotare o effettuare una cancellazione senza alcun addebito fino a 24 ore prima della partenza. La tariffa è prenotabile immediatamente e completa la gamma tariffaria esistente presso Condor, composta dalle tariffe Light, Classic e Flex, che prevedono ciascuna elementi di prodotto diversi come franchigia bagaglio, cambio di prenotazione e condizioni di cancellazione. Condor offre la tariffa Flex Plus in tutte le classi di trasporto sulle tratte a corto, medio e lungo raggio, in Economy Class e Business Class, nonché in Premium Economy Class sulle tratte a lungo raggio”, conclude Condor.

TEXTRON SYSTEMS: PROGRESSI NELL’U.S. ARMY FUTURE TACTICAL UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM PROGRAM – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato di essere stata informata di una selezione nella competizione per l’U.S. Army’s Future Tactical Unmanned Aircraft System (FTUAS) Increment-2 Program. L’azienda offre il suo Aerosonde® Hybrid Quad (HQ) a supporto del programma FTUAS. “Non vediamo l’ora di dimostrare perché crediamo che Aerosonde HQ sia l’unmanned system giusto per portare avanti l’esercito nel futuro”, ha affermato Wayne Prender, Senior Vice President of Air Systems. “Preparandosi per i BCT requirements di domani, Textron Systems continua a investire nell’integrazione e nella dimostrazione di payloads and equipment sul suo Aerosonde HQ system, per ottimizzare il percorso a basso rischio dell’esercito verso le capacità future”, afferma Textron Systems.