Avia prende in consegna il primo Tecnam P-Mentor in Australia

Avia Aviation (Avia) ha ricevuto il primo Tecnam P-Mentor in Australia. Avia è una Part 141 training organisation che offre soluzioni di formazione su misura, inclusi instrument ratings and commercial pilot training. In attività da 12 anni, la società ha anche una Part 135 charter operation.

Durante una cerimonia di consegna all’Avalon Airshow, Walter de Costa, Chief Sales Officer di Tecnam, ha dichiarato: “Il P-Mentor è l’unico IFR, FAR/EASA certified, 2-seat training aircraft. È tecnologicamente avanzato, sicuro e facile da pilotare, con una aircraft ballistic parachute option. Consente alle flight schools di portare uno studente da ab initio, fino alla commercial license e al command instrument rating, a una frazione degli acquisition and operating cost dei competitor aircraft. Il P-Mentor ha attirato molta attenzione all’airshow e prevediamo di annunciare presto altre vendite in Australia”.

Charles Gunter, CEO di Avia, ha dichiarato: “Durante una visita allo stabilimento Tecnam lo scorso anno, il P-Mentor ha davvero attirato la mia attenzione, come il perfect trainer per i piloti di domani. Ha un aspetto straordinario, interni da sports car e il miglior pacchetto avionico Garmin che uno studente possa mai desiderare. Gestire una flotta Tecnam può far risparmiare fino a 10 tonnellate di CO2 per ogni graduated commercial pilot, qualcosa che è sempre più importante per tutti noi. Questo è il primo di molti velivoli Tecnam che offriremo ai nostri studenti”.

Michael Loccisano, CEO di Hallmarc, che ha venduto il P-Mentor, ha dichiarato: “Siamo lieti che una flight school leader e prestigiosa come Avia abbia scelto una flotta Tecnam. Ci aspettiamo di vedere più scuole di volo adottare il P-Mentor, come una flotta attraente, economica ed ecologica”.

“Il P-Mentor è un two-seat, single engine, piston, fully IFR aircraft, conforme agli ultimi CS-23 EASA & FAA requirements, che consente PBN/RNAV/AFCS capabilities. Fornisce alle moderne scuole di volo un’unica piattaforma per addestrare gli studenti dal loro primo volo, fino alla commercial pilot license e all’instrument rating. Ha variable pitch propeller e una simulated retractable landing gear option”, afferma Tecnam

“Il P-Mentor è progettato per offrire la migliore interfaccia uomo-macchina, con conseguente addestramento VFR/IFR più efficace. Il generoso fuel tank consente alle flight schools di volare tutto il giorno, senza rifornimento di carburante. Il basso costo di manutenzione, il basso consumo di carburante e l’ottimo rapporto qualità-prezzo, fanno di questo aereo un’opportunità di guadagno unica per le flight schools”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)