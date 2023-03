Programma Eurofighter: il Comando della Prima Regione Aerea ospita a Milano l’incontro Internazionale con Germania, Regno Unito e Spagna

Nelle giornate del 2 e 3 Marzo, in occasione della prossima celebrazione del centenario dell’Aeronautica Militare, il Comando della Prima Regione Aerea ha ospitato nella propria sede di Piazza Novelli a Milano lo “Eurofigher – Typhoon Ministerial Meeting”.

“L’evento, svoltosi alla presenza del Gen. S.A. Aurelio Colagrande, Sotto Capo di Stato Maggiore e del Gen. S.A. Francesco Vestito, Comandante della 1^ Regione Aerea, è stato presieduto dal Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ed ha visto la partecipazione degli omologhi rappresentati della Difesa di Germania, Regno Unito e Spagna.

Lo Eurofigher – Typhoon Ministerial Meeting, che si tiene con cadenza annuale, ha permesso di condividere in un contesto multinazionale le strategie di cooperazione e di indirizzo per il supporto industriale e per le attività di export.

Il Sottosegretario Matteo Perego di Cremnago sottolineando l’importanza dell’incontro ha voluto evidenziare che il programma riveste un peso non solo per gli aspetti operativi, legati ad uno strumento militare che rafforzi la Difesa EU e la NATO sia in termini capacitivi e di sviluppo, ma soprattutto per la sua alta valenza politica che impone il massimo impegno per garantirne nel tempo la piena sostenibilità. Le delegazioni partecipanti, al termine della Ministeriale, si sono date appuntamento al prossimo evento che sarà ospitato dalla Germania”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Il programma Eurofighter F-2000 Typhoon è senza dubbio il programma di cooperazione dell’industria aerospaziale europea nel settore della difesa più rilevante. Il programma nasce nel 1986 dalla volontà di Italia, Spagna, Germania e Regno Unito di dotarsi di un caccia da combattimento Europeo in grado di garantire la piena interoperabilità nei teatri operativi e consentire nel contempo lo sviluppo ed il mantenimento di tecnologie aerospaziali nel settore militare a beneficio delle industrie Europee.

Il programma Typhoon sostiene un’ampia base industriale con un livello occupazionale stimato in più di 100.000 unità ad altissima specializzazione, sviluppando importanti tecnologie e assicurando una capacità operativa per le Forze Aeree dei Paesi Partner ed Export”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)