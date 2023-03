Airbus si aggiudica l’ordine per due elicotteri ACH160 in India

Airbus Corporate Helicopters ha vinto un ordine per due elicotteri ACH160 in India, la prima vendita del tipo nella regione.

Gli elicotteri saranno consegnati con la ACH160 Exclusive configuration per business use da parte del cliente, che è un esperto operatore di elicotteri. In base ai termini del contratto, Airbus Corporate Helicopters fornirà una soluzione chiavi in mano per garantire l’entrata in servizio agevole di entrambi gli elicotteri.

Olivier Michalon, EVP – Global Business, Airbus Helicopters, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare questo importante contratto per due elicotteri ACH160 per il nostro cliente indiano. Li ringraziamo per la loro visione pionieristica e sono fiducioso che l’entrata in servizio di questo elicottero costituirà un nuovo punto di riferimento per le operazioni con elicotteri in India, in private aviation and premium charters”.

“Airbus Helicopters è orgogliosa di contribuire in modo determinante alla missione “Aatmanirbhar Bharat” del governo indiano”, afferma Airbus Helicopters.

“Questo nuovo ordine – il primo in India per qualsiasi elicottero della gamma H160 – rafforza ulteriormente il nostro impegno nel mercato indiano, dove già volano più di 120 elicotteri Airbus”, ha aggiunto Olivier Michalon.

“L’ACH160 è l’ultimo membro della famiglia ACH ed è l’elicottero tecnologicamente più avanzato al mondo, con 68 nuove tecnologie brevettate da Airbus.

Fornisce il 20% in più di volume per passeggero rispetto ai medium twin helicopters della generazione precedente e finestrini più grandi del 35% rispetto ai suoi concorrenti, risultando nella cabina più luminosa della sua classe.

L’avanzata tecnologia di climatizzazione dell’ACH160 consente un controllo preciso della temperatura e una qualità ottimale dell’aria in cabina con un ricambio d’aria altamente efficiente. Nella versione ACH160 Exclusive, l’illuminazione d’atmosfera contribuisce a ridurre l’affaticamento”, conclude Airbus Helicopters.

