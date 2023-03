News Brevi – 06.03.2023

EASYJET E IL MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA INSIEME PER FAR VIVERE L’ESPERIENZA DEL VOLO – Ha avuto luogo domenica 5 marzo l’iniziativa “Tutti a bordo!”, all’interno del weekend speciale “Volere volare”, realizzato in collaborazione tra easyJet e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Le attività, che si sono svolte presso la Sala Biancamano del Museo in due turni dalle 14:30 alle 18:00, hanno coinvolto oltre 60 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Sotto la guida di un’assistente di volo e di un comandante dell’equipaggio di easyJet, i bambini hanno imparato le regole per comportarsi da perfetti passeggeri, i segreti delle rotte e della meteorologia e hanno assistito a un vero e proprio decollo grazie a un simulatore di volo. Al termine dell’attività, tutti i bambini presenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione all’evento che, mostrato sul prossimo volo con la compagnia, permetterà loro di accedere alla cabina di pilotaggio di un vero areo easyJet.

EASYJET: RACCOLTE OLTRE 300.000 STERLINE PER SUPPORTARE L’UNICEF A SOSTEGNO DEI SOCCORSI IN TURCHIA E SIRIA – I clienti easyJet hanno raccolto oltre 300.000 sterline in tre settimane per sostenere l’appello di emergenza dell’UNICEF. Le loro donazioni hanno contribuito a raccogliere fondi vitali per i bambini e le loro famiglie colpite dai terremoti in Türkiye e in Siria. La raccolta di emergenza a bordo da parte del personale di bordo di easyJet è stata ora estesa a marzo, offrendo a milioni di passeggeri in più che volano con easyJet in 36 paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, l’opportunità di donare in qualsiasi valuta. Le donazioni andranno direttamente a sostenere la risposta di emergenza 24 ore su 24 dell’UNICEF nella regione. In Siria, l’UNICEF sta mobilitando forniture e servizi per sostenere bisogni urgenti di bambini e famiglie. In Turchia, l’UNICEF ha mobilitato forniture di emergenza critiche e ha assicurato l’evacuazione in spazi sicuri per i bambini nelle aree colpite. Michael Brown, Director of Cabin Services, ha commentato: “Vorrei ringraziare tutti i nostri clienti che hanno già donato, per la loro gentilezza e generosità nel raccogliere oltre 300.000 sterline, che aiuteranno l’UNICEF e i loro volontari a continuare a fornire un’ancora di salvezza vitale nella regione per i bambini e le famiglie che sono stati colpiti dai terremoti in Turchia e in Siria. Tutto questo, ovviamente, è reso possibile dal nostro fantastico equipaggio, che giorno dopo giorno fa il possibile per raccogliere fondi per l’UNICEF. Mentre i soccorsi continuano, siamo lieti di estendere le raccolte a bordo fino a marzo, in modo che più clienti possano avere l’opportunità di donare”. Jon Sparkes, Chief Executive, UNICEF UK: “Attraverso la nostra partnership, l’UNICEF e easyJet rimangono impegnati a garantire che le famiglie colpite dai recenti terremoti in Turchia e in Siria ricevano un sostegno urgente. Sostenendo l’appello dell’UNICEF, easyJet sta contribuendo a fornire l’accesso ai rifornimenti di emergenza”. Negli ultimi 10 anni i clienti easyJet hanno raccolto più di 16 milioni di sterline per l’UNICEF attraverso raccolte a bordo, tra cui più di 800.000 sterline l’anno scorso per i bambini e le loro famiglie colpiti dalla guerra in Ucraina, contribuendo a proteggere milioni di bambini in tutto il mondo dalle malattie e tenerli al sicuro durante le emergenze.

IATA: L’APPLICAZIONE DISCONNESSA DEL PLACI SYSTEM IATA RISCHIA DI RITARDARE LA CUSTOM CLEARANCE – IATA ha chiesto un’azione urgente per affrontare il disjointed roll out dell’EU’s new Pre-Loading Advance Cargo Information (PLACI) System. “PLACI è entrato in funzione il 1° marzo 2023 nonostante 12 Stati europei non fossero pronti e non avessero fornito informazioni definitive sulle loro tempistiche di prontezza. Di conseguenza, vi è il rischio di esacerbare le difficoltà della supply chain con ritardi nello sdoganamento. Alcuni dei più grandi air cargo hub airports in Europa si trovano nei 12 stati che non sono pronti per PLACI: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Svezia”, afferma IATA. “Il ritardo nell’attuazione del PLACI in 12 stati europei deve essere affrontato con urgenza. Con le difficoltà della supply chain che hanno già un impatto su persone e imprese, è necessario evitare il rischio di maggiori ritardi per lo sdoganamento. Questi stati devono fornire urgentemente la chiarezza necessaria per consentire alle compagnie aeree di adattare la propria pianificazione di implementazione”, ha affermato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo, IATA. “L’EU PLACI system è un nuovo advanced security information for air cargo shipments in arrivo nell’UE. Nel 2019 è stato adottato il calendario per l’attuazione dal 1° marzo 2023. Con i preparativi incompleti in 12 stati europei, i vettori aerei devono riorganizzare la propria pianificazione in conformità con il livello di disponibilità di questi paesi. La presentazione di advance cargo information consente ai paesi di individuare e valutare i rischi relativi ai cargo shipments prima dell’arrivo della spedizione nel paese di destinazione. Questo nuovo livello di sicurezza deve essere applicato prima del carico delle spedizioni destinate all’UE ed è conforme ai principi stabiliti da International Civil Aviation Organization and World Customs Organization”, conclude IATA.

NORWEGIAN: VOLO CARICO DI AIUTI DIRETTO IN ETIOPIA – Norwegian informa: “Oggi, il volo più importante dell’anno di Norwegian è diretto verso l’Etiopia colpita dalla siccità. Il volo segna il ritorno dell’iniziativa “Fill a Plane” di Norwegian e UNICEF, che torna per la sesta volta. Quest’anno, l’aereo Norwegian è carico di aiuti di emergenza per i bambini colpiti dalla siccità, colpiti dalla peggiore crisi alimentare della regione degli ultimi 40 anni. Per la sesta volta, Norwegian in collaborazione con UNICEF Norway sta inviando un aereo con aiuti di emergenza in una delle principali zone di crisi del mondo. La missione di quest’anno porterà sollievo ai bambini colpiti dalla malnutrizione e dalla siccità in Etiopia. Questa mattina, il nuovo aereo 737 MAX 8 di Norwegian è stato caricato con 10 tonnellate di aiuti di emergenza dal magazzino dell’UNICEF a Copenhagen, il più grande magazzino umanitario del mondo”. “Finalmente, insieme all’UNICEF, possiamo ancora una volta riempire un aereo di aiuti di emergenza. Sono molto felice che possiamo contribuire a ottenere ancora più aiuti di emergenza diretti ai bambini in Etiopia e, attraverso questo, contribuire a puntare i riflettori su una delle più grandi crisi del mondo”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian fornisce l’aereo, l’equipaggio e i dipendenti all’UNICEF per questa missione. “Grazie ai fantastici sforzi dei dipendenti di Norwegian, ora possiamo inviare un aereo a pieno carico con attrezzature mediche, medicine e altri aiuti di emergenza nel Corno d’Africa. Significa molto avere dipendenti che sono sostenitori così attivi”, ha affermato Camilla Viken, Secretary General of UNICEF Norway. La collaborazione tra Norwegian e UNICEF Norvegia risale a più di 15 anni fa. “La partnership con l’UNICEF è una grande fonte di orgoglio all’interno di Norwegian. Ancora più importante, vediamo che i nostri contributi stanno avendo risultati significativi e immediati. Attraverso campagne di raccolta fondi da parte dei dipendenti, campagne umanitarie e donazioni da parte dei clienti abbiamo contribuito a dare ai bambini di tutto il mondo migliori condizioni di vita”, ha dichiarato Karlsen. Norwegian sostiene l’UNICEF Norvegia dal 2007 e l’impegno sia tra i dipendenti che tra i clienti dell’azienda si è rafforzato nel corso di molti anni.

NORWEGIAN RIPORTA UN TRAFFICO ELEVATO A FEBBRAIO – Norwegian ha trasportato 1.173.408 passeggeri a febbraio, con un aumento dell’83% rispetto allo stesso dello scorso anno, con un load factor dell’84%. “La compagnia aerea ha riscontrato un’elevata domanda di viaggi per le vacanze invernali e si sta attualmente preparando ad accogliere sia i passeggeri business che quelli leisure, poiché aumenta la capacità durante il passaggio dall’orario invernale a quello estivo. Molti viaggiatori nordici hanno approfittato delle vacanze invernali, volando con Norwegian verso luoghi più caldi del Mediterraneo e popolari destinazioni invernali nelle Alpi. Inoltre, un numero elevato di viaggiatori ha utilizzato la pausa invernale per prenotare i propri viaggi di Pasqua, i lunghi fine settimana di maggio e i voli per le vacanze estive con Norwegian”, afferma la compagnia. “Siamo soddisfatti dei dati sul traffico dello scorso mese e siamo particolarmente soddisfatti di un load factor dell’84%. Ciò dimostra la capacità di Norwegian di offrire un prodotto interessante ai passeggeri durante tutto l’anno, anche durante i mesi invernali stagionalmente più lenti. Load Factor elevati aumentano anche la nostra efficienza nei consumi, un parametro importante dal punto di vista della sostenibilità”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. A febbraio, Norwegian ha operato in media 64 aeromobili e il 99,4% dei voli di linea è stato completato. La puntualità, il numero di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata dell’85,4% a febbraio. “Siamo ansiosi e ben preparati per affrontare l’estate. Il nostro programma estivo inizia a partire dalla fine di marzo e al momento siamo impegnati ad accogliere nuovi aeromobili e nuovi colleghi per soddisfare la forte domanda che vediamo nelle nostre prenotazioni. Oltre ad essere una compagnia aerea molto apprezzata dai viaggiatori leisure, continuiamo a registrare una solida domanda all’interno del segmento business. Ciò dimostra chiaramente che abbiamo un’offerta interessante sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti nordici”, ha affermato Karlsen. La consegna di aeromobili moderni e a basso consumo di carburante, l’assunzione di nuovi colleghi e l’internalizzazione di ruoli rivolti ai clienti presso l’aeroporto Gardermoen di Oslo sono tra le iniziative che Norwegian sta intraprendendo per soddisfare i clienti con un prodotto interessante nei mesi a venire.

IBERIA INCREMENTERA’ IL NUMERO DI DONNE IN POSIZIONI DIRIGENZIALI AL 40% NEL 2025 – Dopo la pandemia, Iberia ha ridisegnato e rilanciato il suo piano per la diversità, l’equità e l’inclusione con un nuovo approccio. “L’obiettivo di questo nuovo ‘Plan de Diversidad, Equidad e Inclusión’ è raggiungere un’adeguata gestione dei diversi talenti esistenti in azienda, che valorizzi l’impegno e il senso di appartenenza dei dipendenti e promuova la creatività interna e l’innovazione per affrontare le sfide organizzative davanti alla compagnia aerea. Per quanto riguarda la fascia di genere, la compagnia aerea sta sviluppando iniziative interne ed esterne per dare visibilità al proprio talento femminile e promuovere la presenza delle donne a tutti i livelli e professioni all’interno dell’azienda. Il 38% della forza lavoro in Iberia sono donne, in maggioranza nell’organo amministrativo e tra il personale di cabina, e sono ancora una minoranza in professioni come piloti, ingegneri aeronautici e manutentori aeronautici. In linea con la società madre IAG, Iberia si è impegnata ad aumentare la percentuale di donne in posizioni dirigenziali al 40% nei prossimi due anni. Tra il 2018 e il 2022, la compagnia aerea è passata dal 18% al 34% di donne nelle posizioni più alte. Il Piano per la diversità, l’equità e l’inclusione di Iberia promuove la presenza delle donne in posizioni dirigenziali e le avvicina a quelle professioni nel settore aeronautico in cui sono ancora una minoranza, attraverso diverse iniziative che si inquadrano in tre pilastri principali: Consapevolezza interna e formazione in una cultura di fermo impegno per la diversità; Processi relativi, soprattutto, allo sviluppo professionale, alle politiche HR inclusive e al Piano per la Parità; Azioni di comunicazione esterna per rendere visibile e attrarre il talento femminile”, afferma Iberia.

PRATT & WHITNEY A SOSTEGNO DELL’ ENGINE CORE UPGRADE PER L’F135 – Pratt & Whitney informa: “La base di fornitura globale e le reti di produzione e supporto per il motore F135 sono il risultato di anni di investimenti e collaborazione tra partner internazionali. Lo slancio è forte, ma c’è incertezza in vista poiché il programma F-35 prende in considerazione diversi propulsion modernization paths, che possono limitare il ritorno sull’investimento e influire sull’accessibilità economica dell’impresa. In una rete globale, tecnici qualificati e personale logistico svolgono una serie di attività a supporto del motore F135, dalla produzione alla manutenzione, riparazione, revisione e aggiornamento (MRO&U) fino alla consegna. Pratt & Whitney ha sviluppato la base industriale globale per l’F135 negli ultimi 20 anni, collaborando con 15 partner internazionali, fornitori e reti di produzione e supporto in tutto il mondo”. “La commonality in tutta la rete consente la possibilità di condividere e trasferire attrezzature di supporto e ricambi ai partner in tutto il mondo. Questo pool globale integrato di motori di riserva e power modules condivisi da tutti i partner del programma è un segno distintivo. Con una base solida e consolidata, la rete è pronta per la crescita. La capacità è aumentata negli Stati Uniti e a livello internazionale. Dal 2021, tre depositi regionali di motori – situati in Australia, Paesi Bassi e Norvegia – sono diventati pienamente operativi e un quarto – situato in Giappone – sarà attivo nell’estate del 2023. Lo slancio è forte in vista della regolare manutenzione programmata dell’F135, con le prime introduzioni pianificate che si verificheranno nel secondo trimestre del 2023. Il DOD ha in programma di aggiornare l’F-35. Questo sforzo include la modernizzazione del sistema di propulsione del velivolo. I funzionari stanno prendendo in considerazione quello che è noto come adaptive engine, un motore nuovo che richiederebbe la rimozione e la sostituzione completa del motore e ulteriori integrazioni e modifiche del velivolo. Inoltre, questo approccio non è compatibile con gli aerei F-35B, risultando in una bifurcated fleet”, prosegue Pratt & Whitney. “Un’opzione più conveniente, pratica ed efficiente per l’F-35 è l’Engine Core Upgrade di Pratt & Whitney, un aggiornamento graduale per l’F-35, che sostituisce solo parti dell’engine power module durante la produzione o la revisione. L’aggiornamento di base sfrutta l’infrastruttura di esportazione esistente ed è compatibile con tutte e tre le varianti del velivolo. Come progetto derivato, l’Engine Core Upgrade si basa sulla stessa collaudata architettura dell’F135. L’Engine Core Upgrade aumenta le performance dell’F135 originale, mantenendo la piena vita del motore e fornendo capacità per i power and thermal requirements for Block 4 e oltre, migliorando al contempo la spinta e il range. Mantiene inoltre circa i due terzi delle parti del motore esistente, il che significa che è più facile e meno costoso da produrre rispetto a un nuovo motore. Sfruttando l’ampio sviluppo e l’apprendimento operativo dell’F135, l’Engine Core Upgrade ha una projected Initial Service Release (ISR) date per il 2028, se finanziato nel budget dell’anno fiscale 2024. L’aggiornamento dell’attuale motore è l’unica opzione che soddisfa o supera tutte le F-35 Block 4 electrical power and cooling capacity e garantisce l’implementazione entro la fine del decennio”, conclude Pratt & Whitney.