Airbus Helicopters vede una crescente domanda per l’H160 in Nord America

Airbus Helicopters continua a registrare una crescente domanda di elicotteri H160, con più di una dozzina di H160 già ordinati dai clienti nordamericani fino ad oggi per svolgere una serie di missioni.

“Dotato della tecnologia più recente e di un design rivoluzionario, l’ACH160 ha recentemente fatto colpo sui clienti nel private and business aviation market, con quattro ACH160 ordinati a questo scopo nel 2022.

Per supportare questa crescita e l’entrata in servizio del velivolo, sono ora in atto piani per l’aggiunta del primo H160 full flight simulator (FFS) in Nord America. L’FFS sarà uno strumento di formazione fondamentale per il numero crescente di clienti in Nord America e America Latina che hanno già effettuato ordini per il versatile velivolo”, afferma Airbus Helicopters.

“L’H160 presenta il più alto livello di innovazione ed è stato progettato per offrire ai nostri clienti un enorme valore in termini di comfort, prestazioni e sicurezza, indipendentemente dalla missione che stanno svolgendo”, ha dichiarato Romain Trapp, President of Airbus Helicopters, Inc. and Head of the North America region. “L’aggiunta di un H160 FFS in Nord America garantisce ai piloti un facile accesso a una transizione graduale tra teoria e pratica”.

“Questa continua crescita dell’H160 in Nord America sta portando Helisim, una joint venture tra Airbus Helicopters e Thales, a investire in un nuovo H160 level D FFS da collocare negli Stati Uniti. L’FFS dovrebbe ospitare circa 400 piloti all’anno, con un potenziale di oltre 4.000 ore di formazione annue. Sarà situato presso l’Helisim Simulation Center all’interno della struttura di Airbus Helicopters, Inc. a Grand Prairie, Texas, e dovrebbe essere pronto per l’uso già nella seconda metà del 2025.

Il primo H160 FFS al mondo è stato implementato presso Helisim a Marignane, Francia, nell’agosto 2020 con circa 1.500 ore di volo accumulate a marzo 2022″, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: A. Pecchi – Airbus Helicopters)