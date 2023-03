HELI-EXPO 2023: Leonardo al salone americano con le ultime novità nel settore elicotteristico commerciale

Al via il 7 marzo ad Atlanta in Georgia, Heli-Expo, la più grande fiera del settore elicotteristico al mondo. La manifestazione vede la partecipazione dei maggiori costruttori, professionisti e società di servizi nel settore dell’ala rotante. Quest’anno ad Heli-Expo 2023 Leonardo presenterà numerose novità e soluzioni digitali e dedicherà un particolare focus al mercato EMS – emergency medical service, attualmente in forte espansione mondiale e con un interessante potenziale sul mercato nordamericano.

“Leonardo presenterà, per la prima volta al pubblico, un mockup dell’elicottero monomotore di nuova generazione AW09 nella sua configurazione finale, insieme al mockup del suo nuovo motore Arriel 2K realizzato da Safran Helicopter Engines, un AW169 in configurazione elisoccorso e un AW139 per trasporto VIP/Corporate, quest’ultimo esposto in un’area speciale dedicata ad Agusta, il brand di Leonardo dedicato all’eccellenza nel trasporto VIP. Riflettori puntati anche sulle ultime soluzioni digitali in ambito di simulazione e servizi, con il nuovo simulatore di volo Virtual and Extended Reality Simulator (VxR) e il simulatore di missione per l’uso del verricello Modular Interactive Trainer for Helicopter Operators (MITHOS), entrambi esposti in versione dimostrativa presso lo stand di Leonardo. Allestito nello spazio espositivo Leonardo anche uno speciale corner dedicato alla Customer Experience, dove sarà possibile esplorare i servizi digitali di Leonardo attraverso un’esperienza immersiva.

Il mercato nordamericano degli elicotteri civili dedicati a compiti di pubblica utilità è il più grande al mondo, rappresentando oltre il 30% (più di 8.000 elicotteri) dell’intera flotta mondiale. In Nord America Leonardo dispone di una flotta di oltre 300 elicotteri civili/per usi di pubblica utilità utilizzati da più di 140 operatori per svolgere un’ampia gamma di missioni tra cui servizi medici di emergenza, trasporto pubblico, trasporto offshore a supporto dell’industria energetica, protezione civile e ordine pubblico. Il 2022 è stato un anno di grande successo in termini di vendite nel mercato commerciale del Nord America: il numero di elicotteri venduti è aumentato di circa il 40% rispetto all’anno precedente e il relativo valore è quasi triplicato sia rispetto al 2021 che rispetto al 2019 (pre-covid). Clienti appena acquisiti o clienti consolidati hanno scelto i prodotti di Leonardo per sostituire vecchi modelli di altri produttori. L’AW139 in partcolare ha registrato un aumento delle vendite soprattutto nei mercati del trasporto offshore e VIP”, afferma Leonardo.

“L’azienda svolge un ruolo di rilievo anche per alcuni tra i più recenti programmi del Dipartimento della Difesa americano, tra cui la produzione e fornitura, come prime contractor, dei TH-73A da addestramento per la formazione dei futuri piloti navali americani; Leonardo si è recentemente aggiudicata l’ultimo e conclusivo lotto dell’ordine complessivo di TH-73A, mentre i primi studenti hanno iniziato la loro formazione. Inoltre, Leonardo collabora con Boeing (che è prime contractor) per l’elicottero MH-139 destinato alla US Air Force, modello basato sulla piattaforma AW139: i primi quattro MH-139 di Leonardo e Boeing sono stati accettati dall’USAF nell’agosto 2022 e sono iniziati i primi test sugli elicotteri appena consegnati”, prosegue Leonardo.

“L’azienda ha iniziato ad operare sin dalla prima metà degli anni ’80 a Filadelfia, originariamente con uno stabilimento nato per seguire i servizi di manutenzione dell’Agusta A109, il primo elicottero interamente italiano a essere prodotto in serie e immesso sui mercati internazionali. Nel corso degli anni quello di Filadelfia è diventato un vero e proprio stabilimento produttivo in cui sono stati assemblati sino ad oggi circa 650 elicotteri e in cui entro quest’anno saranno complessivamente impiegate oltre 1000 persone. Sempre a Filadelfia, dove Leonardo assembla l’AW119, l’AW139 e l’AW609 e fornisce assistenza ai clienti del Nord e Sud America, Leonardo ha inaugurato nel 2021 una delle più avanzate Training Academy del settore per l’addestramento di piloti e tecnici manutentori a terra, in volo e in ambiente completamente virtuale. La flotta di elicotteri coperta dai generali servizi di assistenza, coordinati dal sito industriale americano, è composta da circa 1.000 elicotteri, sui complessivi oltre 4.300 presenti nel mondo”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)