IATA rilascia le 2022 Airline Safety Performance

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato il suo 2022 Safety Report for global aviation. Il rapporto ha mostrato una riduzione del numero di incidenti mortali e del rischio di mortalità, rispetto al 2021 e alla media del quinquennio (2018-2022).

“Da quest’anno, il Safety Report è stato reinventato come risorsa interattiva online piuttosto che in formato PDF statico.

I punti salienti del rapporto includono:

– Nel 2022 si sono verificati cinque fatal accidents che hanno comportato la morte di passeggeri ed equipaggio. Questo è ridotto da sette nel 2021 e un miglioramento rispetto alla media quinquennale (2018-2022) che era anch’essa sette.

– Il fatal accident rate è migliorato a 0,16 per milione di settori per il 2022, da 0,27 per milione di settori nel 2021, ed è stato anche superiore al five year fatal accident rate di 0,20.

– L’all accident rate è stato di 1,21 per milione di settori, in riduzione rispetto al tasso di 1,26 accidents del quinquennio 2018-2022, ma in aumento rispetto a 1,13 accidents per milione di settori del 2021.

– Il fatality risk è sceso a 0,11 da 0,23 nel 2021 e 0,13 per il quinquennio 2018-2022.

– Le IATA member airlines hanno subito un fatal accident nel 2022, con 19 vittime”, afferma IATA.

“Gli incidenti sono rari nell’aviazione. Ci sono stati cinque fatal accidents su 32,2 milioni di voli nel 2022. Questo ci dice che volare è tra le attività più sicure in cui una persona può impegnarsi. Ma anche se il rischio di volare è eccezionalmente basso, non è privo di rischi. Un’attenta analisi delle tendenze che stanno emergendo anche a questi altissimi livelli di sicurezza è ciò che renderà il volo ancora più sicuro. Il rapporto di quest’anno, ad esempio, ci dice che dobbiamo compiere alcuni sforzi speciali per le turboprop operations in Africa and Latin America. La sicurezza è la massima priorità dell’aviazione e il nostro obiettivo è far decollare e atterrare ogni volo in sicurezza, indipendentemente dalla regione o dal tipo di aeromobile”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“L’industry 2022 fatality risk di 0,11 significa che, in media, una persona dovrebbe prendere un volo ogni giorno per 25.214 anni per subire un 100% fatal accident. Si tratta di un miglioramento rispetto al five-year fatality rate (media di 22.116 anni).

Nonostante la riduzione del numero di fatal accidents, il numero di vittime è passato da 121 nel 2021 a 158 nel 2022. La maggior parte delle vittime nel 2022 si è verificata in un singolo incidente aereo in Cina che ha causato la morte di 132 persone. La compagnia aerea coinvolta non era un membro IATA ma è nello IATA Operational Safety Audit (IOSA) registry. La successiva più grande perdita di vite umane si è verificata in un incidente a uno IATA member in Tanzania che ha provocato 19 morti. La partecipazione a IOSA è un requisito per l’adesione a IATA.

IOSA è lo standard industriale globale per l’airline operational safety. È utilizzato da numerose autorità nei loro programmi normativi di sicurezza.

Attualmente 409 operatori sono iscritti allo IOSA Registry, inclusi 107 non-IATA Members. L’all-accident rate per le compagnie aeree nel registro IOSA nel 2022 è stato quattro volte migliore rispetto al tasso per le compagnie aeree non IOSA (0,70 contro 2,82). Il 2018-2022 accident rate delle compagnie aeree IOSA rispetto alle compagnie aeree non IOSA è stato più del doppio (0,88 contro 2,19)”, prosegue IATA.

“IOSA continua a essere lo standard globale per operational safety audits. Con i vettori nel registro IOSA che hanno un record di sicurezza aggregato che è quattro volte migliore rispetto ai vettori non IOSA, sta chiaramente continuando a fare la differenza. Ora che festeggia il suo 20° anniversario, stiamo passando da IOSA a un risk-based model. Concentrandosi sui rischi per la sicurezza pertinenti pur mantenendo una linea di base di sicurezza, IOSA contribuirà a innalzare ulteriormente l’asticella della sicurezza. Inoltre, lo IATA Standard Safety Assessment (ISSA), per gli operatori di aeromobili più piccoli che non sono idonei per lo IOSA program, garantisce che cerchiamo di fornire un miglioramento continuo delle safety performance nell’intero ecosistema dell’aviazione”, ha proseguito Walsh.

“Il global average jet hull loss rate è leggermente aumentato nel 2022 rispetto alla media quinquennale (2018-2022). Cinque regioni hanno registrato miglioramenti, o nessun peggioramento, rispetto alla media quinquennale.

Il numero di turboprop accidents è diminuito nel 2022 rispetto al 2021, ma hanno rappresentato quattro dei cinque fatal accidents dello scorso anno con la morte di passeggeri ed equipaggio a bordo. Sebbene i settori volati da turboprops rappresentassero solo il 10,6% del totale, i turboprops sono stati coinvolti nel 36% di tutti gli incidenti, nell’80% dei fatal accidents e nel 16% dei decessi nel 2022.

Sei regioni hanno mostrato un miglioramento o nessun deterioramento nel turboprop hull loss rate nel 2022 rispetto alla media quinquennale. Le due regioni che hanno registrato aumenti rispetto alla media quinquennale sono state l’America Latina/Caraibi e l’Africa subsahariana”, continua IATA.

“L’anno scorso sia l’Africa subsahariana che l’America Latina hanno registrato un aumento dei turboprop accidents. L’introduzione e l’adesione agli standard globali (incluso IOSA) sono fondamentali per invertire questa tendenza. La priorità per l’Africa continua ad essere l’attuazione degli International Civil Aviation Organization (ICAO) safety-related standards and recommended practices (SARPS)”, ha affermato Walsh.

“Alla fine del 2022, circa 28 paesi africani (61%) avevano un Effective Implementation (EI) rate degli ICAO SARPS pari o superiore al 60%, invariato rispetto al 2021. È stata posta maggiore attenzione per affrontare gli elementi critici degli ICAO SARPS”, conclude IATA.

“Costruire un ambiente ricco di dati in tutta l’Africa è essenziale anche per fornire miglioramenti regionali come lo IATA’s Global Aviation Data Management program”, ha affermato Walsh.

“Passando all’America Latina, la regione ha fatto un passo indietro nel 2022 dopo aver registrato costanti miglioramenti della sicurezza per diversi anni. Lavorando con le parti interessate del governo e del settore attraverso organismi come il Regional Aviation Safety Group Pan America, IATA sta contribuendo a fornire strumenti per consentire alle autorità di regolamentazione e agli operatori statali di supportare l’adozione delle migliori pratiche di sicurezza. A livello locale, i Collaborative Safety Team e i Runway Safety Team utilizzano lo IATA’s GADM safety database e altre fonti di dati per identificare e mitigare i rischi”, ha concluso Walsh.

Per maggiori informazioni sullo IATA Safety Report: https://www.iata.org/en/publications/safety-report/.

(Ufficio Stampa IATA)