IATA: soft start per l’Air Cargo nel 2023

IATA ha pubblicato i dati per i global air cargo markets a gennaio 2023, mostrando che la air cargo demand è diminuita a causa del persistere di venti contrari economici.

“La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è diminuita del 14,9% rispetto a gennaio 2022 (-16,2% per le operazioni internazionali).

La capacità (misurata in available cargo tonne-kilometers, ACTK) è aumentata del 3,9% rispetto a gennaio 2022. Questa è stata la prima crescita su base annua della capacità da ottobre 2022. L’international cargo capacity è aumentata dell’1,4% rispetto a gennaio 2022. Ciò riflette il forte recupero della belly capacity nei passenger airline markets, che compensano un calo della capacità internazionale offerta dai dedicated freighters”, afferma IATA.

“Con la cargo demand di gennaio in calo del 14,9% e la capacità in aumento del 3,9%, il 2023 è iniziato in condizioni di business difficili. Ciò è stato accompagnato da persistenti incertezze, tra cui la guerra in Ucraina, l’inflazione e la carenza di manodopera. Ma c’è un terreno solido per un cauto ottimismo sull’air cargo. I rendimenti rimangono superiori a quelli pre-pandemia. Il cambiamento molto più rapido del previsto della Cina dalla sua politica zero COVID sta stabilizzando le condizioni di produzione nel più grande mercato di origine dell’air cargo. Ciò darà un impulso alla domanda tanto necessario man mano che le aziende aumenteranno il loro impegno con la Cina”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“I vettori europei hanno registrato la performance più debole di tutte le regioni con una diminuzione del 20,4% dei cargo volumes nel gennaio 2023 rispetto allo stesso mese del 2022. Si tratta di una diminuzione della performance rispetto a dicembre (-19,4%). Le compagnie aeree della regione continuano ad essere le più colpite dalla guerra in Ucraina. La capacità è diminuita del 9,3% a gennaio 2023 rispetto a gennaio 2022”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)