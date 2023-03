News Brevi – 07.03.2023

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di febbraio 2023. A febbraio 2023 sono state effettuate 46 consegne a 34 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 99 aerei. Consegne nel 2023 ad oggi: 66 aeromobili a 42 clienti nell’anno.

SAS: IL TRAFFICO A FEBBRAIO 2023 – Il numero di passeggeri che hanno viaggiato con SAS è stato pari a 1,6 milioni a febbraio, con un aumento del 64% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La domanda passeggeri di SAS ha continuato il suo trend positivo, con RPK in aumento del 61%, mentre la capacità è aumentata del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il load factor per febbraio è stato del 71%, con un miglioramento di 13 punti percentuali rispetto a febbraio dello scorso anno. “La domanda passeggeri ha continuato il suo trend positivo per SAS e 1,6 milioni di passeggeri hanno viaggiato con noi a febbraio, con un aumento del 64% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il nostro load factor continua a migliorare e ha raggiunto il 71% a febbraio. Durante il mese abbiamo inaugurato la nostra rotta da Copenhaghen a New York JFK, come parte del rafforzamento della nostra offerta negli Stati Uniti. Continuiamo a prepararci per un’intensa stagione estiva e per il lancio delle nostre 20 nuove summer season routes”, afferma Anko van der Werff, President & CEO of SAS.

EASA-FAA INTERNATIONAL SAFETY CONFERENCE A COLONIA, GERMANIA – La prossima EASA-FAA International Safety Conference si terrà dal 13 al 15 giugno 2023 a Colonia, Germania. EASA informa: “Come modelliamo il percorso per il futuro? Come possiamo garantire la safety considerando la sostenibilità? Quali azioni stiamo intraprendendo per gestire e sviluppare ulteriormente un safe, modern and sustainable aviation system? La conferenza di quest’anno riunirà senior aviation professionals provenienti da regulators, manufacturers, airlines and associations di tutto il mondo per discutere global aviation safety and sustainability topics dal punto di vista sia dei regolatori che dell’industria. Le iscrizioni si apriranno a fine mese. Maggiori informazioni sulla EASA-FAA International Aviation Safety Conference event page”.

ICAO: COOPERAZIONE PER MIGLIORARE SAFETY, SECURITY AND SUSTAINABILITY IN IRAQ – La cooperazione per migliorare la sicurezza, la protezione e la sostenibilità del settore dell’aviazione irachena è stata al centro dei recenti incontri tra l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar e il President of Iraq, Dr. Abdul Latif Rashid; il Prime Minister of Iraq, H.E. Mr. Mohammed Shia Al-Sudani; il First Deputy of the Council of Representatives of Iraq, H.E. Mr. Mohsen Al-Mandalawi. Queste conversazioni si sono concentrate in particolare sull’attuazione di ICAO standards and recommended practices, sull’allineamento con gli ICAO’s global aviation safety, security, and air navigation plans e sulla riforma normativa relativa agli altri guidance materials ICAO. Il Segretario Generale è stato accompagnato durante tutta la sua missione dal President of the Iraqi Civil Aviation Authority (ICAA), H.E. Imad Abdul Razzaq Al-Asadi, e da una ICAO delegation comprendente Mr. Jorge Vargas, Director of the ICAO Technical Cooperation Bureau; Mr. Mohamed Abu Baker Farea, ICAO Regional Director for the Middle East Region; l’ICAO Aviation Security Officer for the region, Mr. Hussain Qabbani. L’intensificazione della cooperazione esistente tra l’ICAA e l’ICAO è stato un punto di particolare interesse, con discussioni riguardanti la fornitura di esperti internazionali in aerodrome certification, flight safety inspection and airport development, lo sviluppo delle risorse umane e l’approvvigionamento delle ultime tecnologie per sostenere l’espansione del settore dell’aviazione del paese. La missione del Segretario Generale in Iraq si è svolta dal 26 febbraio al 1 marzo 2023. Comprendeva un ricevimento presso il Presidential Palace of Iraq, dove si è svolto l’incontro del Segretario Generale con il Presidente, e visite sia al Baghdad International Airport a che alle strutture dell’ICAA.

SABRE E FINNAIR LANCIANO I CONTENUTI NDC ALLE AGENZIE DI VIAGGIO COLLEGATE A SABRE – Sabre Corporation, azienda leader nel settore del software e della tecnologia per l’industria dei viaggi a livello mondiale, e Finnair, la compagnia di bandiera finlandese, hanno annunciato che i contenuti della New Distribution Capability (NDC) di Finnair sono ora disponibili attraverso il sistema di distribuzione globale (GDS) di Sabre. Le due aziende hanno inoltre concluso un accordo di distribuzione a lungo termine rinnovato che copre sia i contenuti NDC che quelli tradizionali. A partire da marzo 2023, Finnair distribuirà i suoi contenuti NDC a livello globale in più ondate, con la prima ondata che comprende 34 Paesi. Le agenzie e gli sviluppatori partner collegati a Sabre possono ora acquistare, prenotare e servire i contenuti NDC di Finnair utilizzando le API Sabre Offer e Order, Sabre Red 360 e GetThere. “Con la ripresa dei viaggi, è cresciuto l’interesse delle aziende di viaggio per la realizzazione di un futuro più personalizzato, scalabile e flessibile”, ha dichiarato Kathy Morgan, vicepresidente del canale di distribuzione di Sabre Travel Solutions. “Sabre è impegnata a creare un nuovo mercato per i viaggi personalizzati, basato sulla vendita al dettaglio basata su offerte e ordini. Il lancio dei contenuti NDC di Finnair riflette il nostro impegno a garantire ai nostri clienti l’accesso ai contenuti leader che i viaggiatori desiderano, con l’efficienza operativa di cui le loro aziende hanno bisogno”. Finnair è la prima compagnia aerea europea a distribuire i suoi contenuti NDC attraverso il marketplace Sabre. Ad oggi, migliaia di agenzie stanno acquistando, prenotando e servendo i contenuti NDC attraverso il GDS Sabre in oltre 130 Paesi. “Il 2023 sarà un anno chiave per la nostra scalata NDC e siamo entusiasti di compiere questo prossimo passo nel nostro viaggio NDC, migliorando l’esperienza di prenotazione dei nostri clienti e apportando un cambiamento significativo nel settore dei viaggi”, ha dichiarato Jenni Suomela, vicepresidente delle vendite globali e della gestione dei canali, Finnair. “Grazie al programma Beyond NDC di Sabre, possiamo fornire contenuti NDC in modo coerente ed efficiente ai venditori di viaggi. Siamo entusiasti delle opportunità che l’NDC ci offre per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti”.

JETBLUE CARD: NUOVO DESIGN E NUOVI VANTAGGI – Il 1 marzo 2023 JetBlue ha introdotto carte di nuovo design e nuovi vantaggi per i titolari di carta, tra cui: Points Payback per i titolari della carta JetBlue Plus, Group A Boarding per Business Card Holders. I titolari con una JetBlue Card o una JetBlue Rewards Card potranno guadagnare per il Mosaic status con ogni acquisto. Più tardi questa primavera, JetBlue lancerà un importante aggiornamento del programma fedeltà TrueBlue.

JETBLUE: LA FUSIONE CON SPIRIT AUMENTERA’ LA CONCORRENZA – JetBlue ha pubblicato oggi dati aggiornati, che confermano ulteriormente il ruolo della compagnia aerea nei confronti dei vettori tradizionali e l’impatto pro-concorrenziale che la fusione con Spirit avrà sul settore. “La combinazione unica di tariffe basse e ottimo servizio di JetBlue è una forza competitiva e si traduce in tariffe più basse. Tramite la combinazione con Spirit, JetBlue sarà in grado di abbassare le tariffe dei legacy carriers su più rotte, avvantaggiando più viaggiatori rispetto a quanto accadrebbe se JetBlue e Spirit continuassero come compagnie aeree indipendenti. JetBlue e Spirit competono principalmente con altri vettori e non tra loro. Secondo una fonte di terze parti pubblicata nell’aprile 2022 e ribadita con dati più recenti, JetBlue e Spirit hanno una sovrapposizione molto limitata e si sovrappongono solo sull’11% o meno delle rotte non-stop su cui entrambi volano. Invece, entrambi i vettori competono principalmente con le Big Four airlines. Per affrontare le potenziali preoccupazioni relative alla limitata sovrapposizione tra JetBlue e Spirit, JetBlue ha già assunto impegni anticipati per cedere tutte le partecipazioni di Spirit a Boston e New York, nonché cinque gate e le relative attività a Fort Lauderdale, per consentire l’allocazione ad altri vettori ultra low cost (ULCC). Queste cessioni riducono significativamente il già piccolo numero di rotte in sovrapposizione non-stop volate da JetBlue e Spirit. La combinazione di JetBlue e Spirit e la rapida crescita degli ULCC assicureranno una maggiore concorrenza e tariffe basse. Inoltre, poiché molti aeromobili Spirit continueranno a volare nella loro configurazione attuale durante il processo di retrofit dopo la chiusura della transazione, non ci saranno cambiamenti di capacità a breve termine. Man mano che JetBlue aggiornerà gli aeromobili di Spirit con la sua esperienza incentrata sul cliente, la compagnia aerea combinata sarà in grado di aumentare significativamente l’utilizzo degli aeromobili, compensando i posti rimossi nel processo di retrofit aggiungendo più voli”, afferma JetBlue. “Mentre JetBlue sarà in grado di espandersi con una nuova ampiezza domestica a seguito della transazione, rimarrà un attore significativamente più piccolo di ciascuna delle quattro Big Four airlines. Secondo i dati, una combinazione di JetBlue e Spirit avrà solo una quota di mercato del 9% circa, rispetto a circa il 16-24% di ciascuna delle quattro maggiori compagnie aeree, ma la scala aggiuntiva e la capacità di crescere ulteriormente si tradurranno in una concorrenza significativa su più rotte verso più destinazioni”, conclude JetBlue.

IBERIA AMPLIA LE FREQUENZE VERSO LIMA – In un nuovo esempio dell’importanza dell’America Latina per le operazioni di Iberia, la compagnia aerea ha deciso di portare avanti i suoi piani di crescita in Perù. Nello specifico, a partire dal prossimo giugno, Iberia avrà 11 frequenze settimanali tra Madrid e Lima (doppio volo giornaliero, domenica esclusa). Ciò rappresenta un rafforzamento dell’impegno precedentemente annunciato per quest’anno, che prevedeva di arrivare fino a 10 frequenze settimanali da marzo a ottobre. “Vediamo che la domanda tra Spagna e Perù è molto robusta, che c’è un crescente interesse da parte dei viaggiatori in entrambe le direzioni, sia per turismo che per affari, e questo ci incoraggia ad avanzare nei nostri piani di crescita nel paese per avanzare verso il nostro obiettivo, che offrirà due voli giornalieri tra Madrid e Lima”, ha commentato Mª Jesús López-Solás, direttore commerciale, rete e alleanze di Iberia. La rotta tra Madrid e Lima è operata con l’Airbus A350, con una capacità di 348 passeggeri. Ciò significa che per i sei mesi che compongono la stagione estiva 2023, Iberia schiererà un’offerta in questo corridoio che supererà i 210.000 posti. Questi dati confermano non solo il completo recupero della capacità su questa rotta, ma anche la sua crescita, poiché con questo impegno il numero di posti in questa stagione estiva sarà superiore del 54% rispetto al 2022 e del 12% rispetto alla capacità pre-pandemia, nel 2019. Inoltre, gli orari dei voli Madrid-Lima-Madrid consentono i migliori collegamenti con la rete di destinazioni Iberia in Europa che copre più di 100 città e, oltre Lima, collega con altre 12 destinazioni in Perù: Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Chiclayo, Iquitos, Juliaca, Piura, Puerto Maldonado, Tacna, Talara, Tarapoto e Trujillo. Iberia sta dedicando gran parte dei suoi sforzi per migliorare al massimo l’esperienza di volo dei suoi clienti nel corridoio Europa-America Latina. Nel caso del Perù, offre loro la possibilità di viaggiare in Premium Economy. Inoltre, la compagnia aerea offre a tutti i suoi clienti Iberia Plus il WiFi gratuito in tutte le cabine.

QATAR AIRWAYS E QATAR TOURISM PARTNER PER IL QATAR INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL – Qatar Airways e Qatar Tourism hanno annunciato che il 12° Qatar International Food Festival (QIFF) si svolgerà dall’11 al 21 marzo in una nuova location sul lungomare della nuova città del Qatar, Lusail. Il festival di livello mondiale è destinato a riunire molte esperienze culinarie uniche, con i più grandi nomi dell’ospitalità, ristoranti, spettacoli pirotecnici notturni e spettacoli dal vivo. Quest’anno, QIFF celebrerà le migliori cucine del mondo, in un ambiente pittoresco ad Al Saad Plaza, tra l’architettura iconica delle torri Lusail a Lusail Boulevard, la strada sinonimo delle celebrazioni della 2022 FIFA World Cup. Il festival è impostato per offrire delizie gastronomiche in collaborazione con chef famosi internazionali e locali. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive and Qatar Tourism Chairman, ha dichiarato: “QIFF ha dimostrato di essere uno dei festival più popolari nel corso degli anni e quest’anno le destinazioni globali di Qatar Airways sono rappresentate attraverso gli straordinari piatti nazionali e influenze culinarie in mostra in questo evento internazionale. Sono fiducioso che l’industria del turismo enogastronomico del Qatar continuerà a crescere a un ritmo esponenziale grazie al nostro entusiasmante calendario di eventi di richiamo globale. Qatar Airways e Qatar Tourism stanno lavorando fianco a fianco per consolidare la posizione di forza del nostro Paese come meta di viaggio desiderabile, rinomata per una moltitudine di eventi, competizioni sportive, festival e cibo straordinario”. Per celebrare l’imminente International Horticultural Expo 2023 Qatar, che si svolgerà a ottobre con il tema “Green Desert, Better Environment”, sarà presente un chiosco speciale con omaggi di piante per i visitatori del festival.

AIRBUS: SHARE BUYBACK TRANSACTIONS – Airbus SE comunica share buyback transactions dal 27 febbraio 2023 al 3 marzo 2023 ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. Le operazioni fanno parte di uno share buyback programme avviato il 27 febbraio 2023 al solo scopo di coprire il piano di incentivazione a lungo termine di Airbus in azioni. Le azioni riacquistate saranno ridistribuite ai beneficiari dei piani di incentivazione a lungo termine secondo il relativo regolamento del piano. Lo share buyback programme dovrebbe concludersi entro il 27 marzo 2023. Lo share buyback è effettuato ai sensi dell’autorità generale conferita all’Airbus SE Board of Directors dalla 13a risoluzione di riacquistare fino al 10% del capitale azionario emesso da Airbus SE dall’Annual General Meeting of shareholders del 12 aprile 2022.

APPROVATO IL BILANCIO DI TAFS, SOCIETA’ PARTECIPATA DI AIRGEST – Airgest spa, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio, ha approvato il bilancio d’esercizio 2022 della propria società partecipata Tafs srl, che ha registrato un utile di oltre 447 mila euro, segnando indici reddituali e finanziari di primo livello. Operativa dal marzo 2015, Tafs in joint venture con la Kuwait Petroleum Italia spa, opera nella gestione e conduzione delle infrastrutture interne al sedime aeroportuale dedite allo stoccaggio ed all’into-plane, cioè al rifornimento, dei carburanti aviation per gli aeromobili. La società Tafs all’interno dell’aeroporto di Trapani Birgi, usufruisce di un moderno deposito di stoccaggio, equipaggiato da due serbatoi con una capienza di 500 metri cubi ciascuno e da un sistema di filtraggio, volti a garantire la totale conformità del prodotto Jet A/1 rispetto agli alti standard di specifica richiesti dalle compagnie aeree. “Dopo un silenzioso lavoro che ha visto la rivisitazione di vari accordi commerciali ed il completo sfruttamento delle potenzialità della Tafs in un contesto di mercato altamente competitivo, questo risultato ci dà grande soddisfazione. Non sarà un caso isolato, anzi costituisce solo l’anticipo dei grandi miglioramenti economico patrimoniali che ci aspettiamo di traguardare nel 2023 anche in Airgest. Il merito è dell’intera struttura aeroportuale, del Consiglio di amministrazione e del sempre attento appoggio del presidente Renato Schifani, guida del socio Regione Siciliana”, ha spiegato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.

BOEING DIMOSTRA ANTI-JAM CAPABILITY – Boeing ha dimostrato con successo il Protected Enterprise Tactical Service (PTES) dell’azienda su un satellite operativo in orbita, convalidando il progetto per l’U.S. Space Force’s ground-based anti-jamming satellite communications (SATCOM) capability. E’ stata la prima volta che il programma PTES ha integrato tutte le funzionalità end-to-end e le ha testate via etere utilizzando un satellite commerciale. L’evento, che si è svolto presso il Joint Satellite Engineering Center, ha rappresentato fedelmente scenari di utenti che accedono ad apparecchiature dispiegate sul campo tramite un’interfaccia terminale utente Protected Tactical Waveform (PTW). La dimostrazione ha convalidato l’integrazione di software e hardware con l’attuale architettura SATCOM del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) e ha esercitato la capacità anti-jam dei PTW. “Ci stiamo muovendo velocemente, iterando, dimostrando e migliorando continuamente la nostra soluzione. Stiamo rapidamente fornendo nuove tecnologie per fornire comunicazioni tattiche protette ai membri dei servizi statunitensi e alleati in tutto il mondo”, ha affermato Troy Dawson, Boeing’s vice president of Government Satellite Systems.

EUROWINGS AMPLIA EUROWINGS HOLIDAYS – Pacchetti vacanza da un’unica fonte: i clienti possono utilizzare l’Eurowings tour operator brand per prenotare la vacanza all-inclusive che fa per loro, comprensiva di volo economico e hotel. Sul portale online holidays.eurowings.com, Eurowings Holidays copre l’intera gamma delle preferenze di viaggio, dai city break e le vacanze al mare alle vacanze all-inclusive e in famiglia, alle offerte last minute. “Eurowings Holidays combina il know-how di due aree: una compagnia aerea efficiente e un tour operator efficiente. In tal modo, Eurowings lavora a stretto contatto con HLX Group di Karlheinz Kögel, che vanta 35 anni di esperienza nella vendita di viaggi e nel turismo ed è considerato un pioniere del “packaging dinamico”, la combinazione flessibile di diversi servizi di viaggio”, afferma Eurowings. “Dalla fine della pandemia, abbiamo assistito a un aumento significativo delle prenotazioni tramite Eurowings Holidays”, afferma Michael Erfert, Head of Sales, Distribution & Digital at Eurowings and Managing Director of Eurowings Digital GmbH. “Vogliamo sfruttare questa ripresa per affermarci tra i primi 10 tour operator tedeschi nei prossimi anni. A tal fine, stiamo attualmente reclutando un gran numero di esperti IT e di marketing presso Eurowings Digital nello startup campus Carlswerk di Colonia: 30 delle circa 150 nuove assunzioni pianificate lavoreranno esclusivamente all’espansione di Eurowings Holidays”. L’offerta Eurowings Holidays sarà integrata ancora più profondamente nella homepage della compagnia eurowings.com. Ciò consentirà di offrire ai clienti pacchetti di viaggio completi e attraenti oltre ai voli.

NUOVA PROMOZIONE PER AER LINGUS – Aer Lingus informa: “Con l’estate all’orizzonte, Aer Lingus festeggia con sconti fino al 20% su tariffe e bagagli offrendo ai vacanzieri l’opportunità perfetta per pianificare una vacanza estiva in Irlanda. Raggiungere l’Isola è semplice con i collegamenti diretti per Dublino da 9 aeroporti italiani: Brindisi (2 voli settimanali); Milano Linate (un volo giornaliero); Milano Malpensa (4 voli settimanali); Napoli (un volo giornaliero); Olbia (2 voli settimanali); Pisa (3 voli settimanali); Roma (due voli giornalieri); Venezia (un volo giornaliero) e Verona (3 voli settimanali). La promozione dedicata alle tariffe e bagagli è valida per viaggiare dal 26 marzo al 31 agosto 2023 (incluse tasse e spese) e rimarrà attiva fino alla mezzanotte di lunedì 13 marzo. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità”.