Volare: il programma di fidelizzazione di ITA Airways festeggia un anno e arriva al milione di iscritti

ITA Airways annuncia che Volare, il programma loyalty della Compagnia, ha raggiunto la soglia di 1 milione di iscritti.

“Lanciato il 1° marzo del 2022, Volare spegne la sua prima candelina con un traguardo importante e lo fa proprio in concomitanza della presenza di ITA Airways e Volare alla fiera ITB di Berlino, dove, in uno stand dedicato sono tanti i visitatori che si sono iscritti al programma di fidelizzazione, contribuendo al raggiungimento dell’importante traguardo.

ITA Airways, per celebrare il risultato raggiunto e premiare la fiducia concessa ai propri clienti, dona al milionesimo iscritto al programma Volare lo stato Executive, un livello esclusivo a cui il cliente accederà direttamente dal Club Smart.

I benefici del Club Executive sono molti ed esclusivi: check-in prioritario, acceleratore di punti, fast track, imbarco prioritario e accesso alle Lounge sono alcuni dei benefit a cui il milionesimo socio avrà accesso.

Volare, a marzo, il mese del compleanno, riserva inoltre promozioni importanti sia per i soci sia per chi ancora non fa parte di questa grande community. Entro il 31 marzo 2023 infatti, i soci riceveranno doppi punti per i voli effettuati nel mese di marzo verso qualsiasi destinazione e, per chi non è ancora iscritto, è previsto un welcome bonus di 2000 punti per le iscrizioni nel mese di marzo. Infine, le possibilità di accumulare punti aumentano con la promozione Invita un amico, che consente di guadagnare punti per ogni nuovo amico che si iscrive al programma, entro il 31 marzo 2023″, afferma ITA Airways.

“Il risultato raggiunto e queste iniziative confermano come ITA Airways stia continuando a lavorare per il suo obiettivo primario di porre il cliente al centro del business, con un programma che ruota intorno alle sue esigenze, e questo traguardo ne è una conferma. Siamo contenti che i nostri clienti ci scelgano quotidianamente per i viaggi di piacere e di lavoro, oltre ad affidarsi ai servizi e prodotti dei partner che negli ultimi mesi sono entrati a far parte del programma”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare.

“I partner commerciali del programma Volare si distinguono per qualità e affidabilità: per la categoria Hotellerie ACCOR Hotel, Best Western Group, Falkensteiner Hotel & Residences, easyParking – Aeroporti di Roma e AVIS, Budget e Maggiore per la categoria Mobilità. Infine, Quixa per tutto ciò che verte intorno alle assicurazioni. Virgin Atlantic e Korean Air sono invece i partner aerei del programma.

Volare è in continua crescita e si prepara ad accogliere nei prossimi mesi tanti nuovi soci e nuovi partner per decollare insieme verso nuovi vantaggi e opportunità”, conclude ITA Airways.

