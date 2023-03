Airbus Helicopters: nuovi ordini e annunci a Heli-Expo 2023

Airbus consegna il primo elicottero ACH160 a The Helicopter Company per operazioni con Red Sea Global

The Helicopter Company (THC), Regno dell’Arabia Saudita, ha preso in consegna il suo primo elicottero Airbus ACH160.

L’aeromobile è il primo dei sei ad essere fornito da Airbus Corporate Helicopters nella ACH160 Line configuration ed entrerà nei corporate aviation services con Red Sea Global, che diventa cliente di lancio per il Medio Oriente dell’ACH160.

Inoltre, THC ha ordinato altri quattro ACH160 con un’opzione per altri quattro, portando i suoi impegni totali a dieci ACH160, in aggiunta ai dieci elicotteri H125 e cinque H145 già consegnati e ad altri 15 elicotteri H145 da consegnare tra il 2023 e il 2024.

Il CEO di THC, il capitano Arnaud Martinez, ha dichiarato: “THC è entusiasta di ricevere il nostro primo ACH160 da impiegare immediatamente per corporate transport services con Red Sea Global sulla costa occidentale dell’Arabia Saudita”.

Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters, ha dichiarato: “Sono lieto di vedere il successo di THC nella realizzazione del commercial helicopter sector nel Regno dell’Arabia Saudita e onorato dall’espressione di fiducia rappresentata dai loro nuovi ordini. Mi congratulo con Red Sea Global per aver messo in servizio in Medio Oriente l’elicottero tecnologicamente più avanzato al mondo con i suoi eccezionali livelli di comfort e sicurezza”.

The Helicopter Company, fondata dal Public Investment Fund (PIF), è il principale elicopter services provider autorizzato a operare voli commerciali nel Regno dell’Arabia Saudita. È in prima linea nello sviluppo di commercial helicopter services nel Regno e ha già introdotto l’H145 in servizio per emergency medical services e operato sia l’H145 che l’H125 a sostegno del Rally Dakar.

Airbus e Norwegian Air Ambulance Foundation per sviluppare le future missioni mediche di CityAirbus NextGen in Norvegia

Airbus Helicopters ha collaborato con la Norwegian Air Ambulance Foundation per sviluppare le future missioni di CityAirbus NextGen per i servizi medici in Norvegia. A tal fine, le parti misureranno congiuntamente il valore aggiunto degli electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft per una selezione di casi d’uso dei servizi medici in tutto il paese, per integrare i requisiti operativi direttamente nella configurazione dell’eVTOL di Airbus.

Concentrandosi su come i velivoli eVTOL possono essere utilizzati per diversi tipi di missioni mediche aeree, Airbus Helicopters e la Norwegian Air Ambulance Foundation elaboreranno una tabella di marcia completa per ridurre i tempi di risposta alle emergenze attraverso gli scenari studiati in Norvegia. Al fine di migliorare i risultati e le prestazioni complessive del Norwegian Emergency Medical Services system, i firmatari seguiranno un approccio strategico a lungo termine per ricercare la complementarità delle risorse esistenti, come gli elicotteri convenzionali e gli eVTOL quando la tecnologia entrerà in servizio. Questo approccio potrebbe essere ulteriormente esteso nella regione attraverso la collaborazione con altri paesi per ottimizzare le operazioni al di fuori del sistema sanitario nazionale.

Il prof. Hans-Morten Lossius, Secretary General of the Norwegian Air Ambulance Foundation, ha dichiarato: “L’esperienza aeronautica di Airbus su tutta la linea è una risorsa importante per aiutarci a combinare diversi velivoli per i servizi medici. La complementarità è un fattore chiave in questo sforzo: gli elicotteri rimangono essenziali per eseguire missioni EMS, mentre gli eVTOL possono offrire capacità aggiuntive per supportare i primi soccorritori, ad esempio trasportando medici specialisti sul luogo dell’incidente o organi da un sito medico a un altro”.

Balkiz Sarihan, Head of Urban Air Mobility di Airbus, ha dichiarato: “La Norwegian Air Ambulance Foundation è sempre stata in prima linea nell’innovazione medica, più recentemente con una ricerca dedicata per integrare uno scanner CT in un five-bladed H145 helicopter. Non vediamo l’ora di lavorare con la Norwegian Air Ambulance Foundation come partner strategico per sviluppare ulteriormente le missioni in cui le capacità del nostro eVTOL contribuirebbero a proteggere i cittadini e garantire che possano accedere a un’assistenza sanitaria efficace in Norvegia”.

Di conseguenza, il primo passo verso la creazione di un medical eVTOL ecosystem sarà la valutazione dell’efficienza dell’attuale emergency medical system in Norvegia, per poi simulare diversi scenari di servizi medici aerei, integrando asset avanzati di mobilità aerea. Per sviluppare i giusti concetti di operazioni per queste missioni mediche aeree complementari, Airbus Helicopters e la Norwegian Air Ambulance Foundation guideranno la definizione degli elementi fondamentali dell’ecosistema eVTOL nel paese, anche per le infrastrutture, la gestione del traffico e l’approvvigionamento e distribuzione di energia.

Operando con una flotta mista di H135 e H145, la Norwegian Air Ambulance è l’Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) operator della Norvegia. Con oltre 40 anni di esperienza nella risposta medica di emergenza, Norwegian Air Ambulance supporta l’assistenza pre-ospedaliera in tutto il paese fornendo servizi di ambulanza aerea per fornire ai pazienti soluzioni mediche avanzate attraverso configurazioni e aeromobili all’avanguardia.

STARS air ambulance completa il rinnovo iniziale della flotta con la consegna del decimo elicottero Airbus H145

Il Canadian non-profit critical care provider STARS ha preso in consegna il suo decimo elicottero Airbus H145, segnando il completamento dei suoi piani iniziali di rinnovo della flotta. Operatore Airbus da quasi quattro decenni, STARS affida esclusivamente le sue missioni mediche aeree alla sua flotta di H145.

“L’introduzione dell’H145 nella flotta STARS ha notevolmente migliorato la nostra capacità di fornire cure salvavita ai pazienti bisognosi dalle nostre basi in Alberta, Saskatchewan e Manitoba”, ha affermato Andrea Robertson, Presidente e CEO di STARS. “Il nostro obiettivo è espandere continuamente la dotazione dei nostri servizi. Siamo molto soddisfatti dell’affidabilità, delle performance e delle capacità dell’H145 e sappiamo che aiuterà i nostri team a salvare più vite nelle comunità che serviamo per le generazioni a venire”.

La gestione di una flotta comune di aeromobili ha consentito all’organizzazione di concentrarsi sull’introduzione di innovazioni che migliorano il servizio fornito ai propri VIP (Very Important Patients) come enhanced weather monitoring and onboard wifi.

“Siamo grati per la fiducia che STARS ha riposto in Airbus Helicopters nel corso degli anni”, ha affermato Romain Trapp, President of Airbus Helicopters, Inc. and Head of the North America region. “L’esecuzione di una media di 10 missioni al giorno in tutto il Canada richiede aeromobili su cui poter contare. Sono fiducioso che l’H145 consentirà a STARS di soddisfare questi requisiti di missione molto impegnativi”.

Il rinnovo della flotta di STARS è iniziato con la prima consegna nel 2019. Le prime cinque consegne erano per la variante a quattro pale. Questi velivoli sono in fase di aggiornamento a five blades, con uno dei retrofit già completato. Gli ultimi cinque velivoli sono stati consegnati nella 5-bladed configuration.

Il five-bladed H145, l’ultima versione della famiglia H145, vanta 330 libbre. (150 kg) di carico utile maggiorato, semplifica le operazioni di manutenzione e migliora il comfort sia per i passeggeri che per l’equipaggio. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e della suite avionica digitale Helionix di Airbus, aumentando la sicurezza e riducendo il carico di lavoro del pilota. I velivoli personalizzati sono stati dotati di helicopter emergency medical service (HEMS) interiors, per fornire le cure mediche di emergenza altamente specializzate per le quali STARS è nota.

Airbus Helicopters è un fornitore leader di elicotteri in Nord America ed è un pilastro della comunità aerospaziale canadese dal 1984. Airbus Helicopters Canada dispone di una rete coast to coast 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per supportare una flotta in servizio di oltre 760 elicotteri a livello nazionale. In tutte le sue divisioni – Helicopters, Commercial Aircraft, and Defence and Space – Airbus impiega attualmente oltre 4.000 persone in Canada a supporto del settore aerospaziale in tutto il paese.

Le Law enforcement agencies passano agli elicotteri Airbus H125

Le forze dell’ordine in tutto il Nord America hanno effettuato ordini per elicotteri Airbus H125, fornendo loro uno strumento prezioso mentre lavorano per proteggere le comunità e garantire la sicurezza dei cittadini. In totale, nel 2022 sono stati prenotati diciannove H125 per law enforcement missions.

“Negli ultimi dieci anni, oltre il 75% di tutte le single-engine law enforcement deliveries in Nord America sono state elicotteri Airbus H125”, ha affermato Treg Manning, Vice President of Sales and Marketing, Airbus Helicopters North America. “Le forze dell’ordine continuano a scegliere l’H125 per le elevate prestazioni, l’affidabilità e la versatilità che offre come aereomobile ben adattato per missioni multiruolo”.

Nuove prenotazioni degne di nota nel 2022 sono state effettuate dall’esistente cliente Airbus York Regional Police, così come dai nuovi clienti Airbus Kansas Highway Patrol e Maryland Department of Natural Resources Police.

York Regional Police ha scelto di passare a un H125 dall’attuale EC120 che utilizza dal 2002. Sarà utilizzato per missioni in Ontario, Canada, tra cui pattugliamento, sorveglianza e inseguimento di sospetti, ricerca e soccorso.

La Kansas Highway Patrol ha ordinato un elicottero H125 come aggiunta alla propria flotta. Utilizzeranno l’H125 per missioni tra cui ricerca e soccorso, inseguimento di veicoli, risposta alle emergenze, missioni antidroga e trasporto di attrezzature, personale e beni vitali.

Il Maryland Department of Natural Resources Police ha ordinato un H125. Il nuovo elicottero si rivelerà un potente strumento di applicazione della conservazione, sostituendo il Bell 206 che utilizzavano in precedenza. Gli ufficiali utilizzeranno l’H125 per pattugliare terre e acque pubbliche, garantendo la sicurezza dei visitatori e la protezione delle risorse naturali.

Airbus continua ad essere il principale fornitore di nuovi elicotteri per law enforcement agencies, con oltre il 60% di tutte le North American law enforcement aircraft deliveries nell’ultimo decennio realizzate con prodotti Airbus.

Gli ordini precedentemente annunciati includono il Phoenix Police Department che ha scelto di sostituire una flotta di quattro elicotteri AS350 B3 con una flotta di cinque H125. Il Metropolitan Nashville Police Department ha aggiunto due H125 alla propria flotta lo scorso anno, sostituendo gli MD 500 che avevano utilizzato in precedenza. Il Kern County Sheriff’s Office acquisirà due Airbus H125 per sostituire i loro attuali elicotteri MD 500 e OH-58, come annunciato all’Heli-Expo 2022.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credit: Airbus Helicopters)