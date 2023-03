Airbus Helicopters introdurrà un H125 con capacità IFR

Airbus Helicopters ha lanciato lo sviluppo di una Instrument Flight Rules (IFR) capability per l’H125, in collaborazione con Genesys Aerosystems, che sarà disponibile nella seconda metà del 2024 dalla Airbus Helicopters final assembly line in Columbus, Mississippi. Consisterà in un upgraded cockpit, un nuovo autopilot insieme a hydraulic and electrical systems ridondanti.

“Grazie alle sue recenti innovazioni, l’H125 rimane un prodotto impareggiabile in termini di performance e rapporto qualità-prezzo. Questa nuova funzionalità IFR amplierà le capacità di missione dell’elicottero in tutte le condizioni meteorologiche, in particolare per missioni critiche come i servizi pubblici, compresi law enforcement, emergency medical services, enhanced training, tutte missioni molto richieste in tutto il mondo, in particolare in Nord America”, ha dichiarato Jérome Ronssin, Head of Light Helicopters Program, Airbus Helicopters.

“Airbus Helicopters punta alla certificazione da parte delle principali autorità aeronautiche, inclusa la FAA, durante la seconda metà del 2024, con le prime consegne entro la fine di quell’anno.

Oggi, quasi 4.200 elicotteri della famiglia H125 volano in tutto il mondo nelle condizioni più difficili. L’H125 è leader assoluto di mercato nella intermediate single-engine helicopter category, dove ha raggiunto una quota di mercato del 63% nel 2022. Lo scorso anno sono stati ordinati 161 elicotteri H125, di cui 39 in Nord America, stabilendo un record di vendite per l’ultimo decennio”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Eric Raz – Airbus Helicopters)