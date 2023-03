GE Aerospace fornirà un Megawatt Turbogenerator per il Sikorsky Long-Range Hybrid-Electric VTOL Demonstrator

Sikorsky, una società Lockheed Martin, sta producendo un Hybrid-Electric Demonstrator (HEX), un fully-autonomous hybrid-electric vertical-take-off-and-landing (eVTOL) prototype. Con un maximum gross weight di oltre 7.000 libbre, l’aereo senza equipaggio fungerà da banco di prova volante per valutare la progettazione di aeromobili di grandi dimensioni, nuovi sistemi di propulsione e architetture di controllo per il volo stazionario e distanze superiori a 500 miglia nautiche.

“Poiché Sikorsky celebra 100 anni di innovazioni nel settore del volo, è giusto sottolineare il nostro continuo impegno per un volo trasformativo sicuro e sostenibile”, ha affermato Paul Lemmo, presidente di Sikorsky. “Il velivolo HEX di Sikorsky fornirà approfondimenti critici sulle possibilità dei sistemi elettrici nei velivoli VTOL. In definitiva, vogliamo mostrare il potenziale di veicoli per la mobilità aerea di grandi dimensioni e avanzati per svolgere missioni di utilità per l’esercito statunitense e trasportare passeggeri tra le città”.

Per il progetto HEX, GE Aerospace offrirà un CT7 turboshaft engine combinato con un 1MW-class generator e l’elettronica di potenza associata, sulla base di sistemi di propulsione elettrica ibrida sviluppati da GE Aerospace sia per la NASA che per l’esercito degli Stati Uniti.

“Portare una tecnologia innovativa è una priorità assoluta per GE Aerospace”, ha dichiarato Amy Gowder, President and CEO of Defense & Systems at GE Aerospace. “Siamo impegnati nello sviluppo di hybrid electric propulsion systems che risparmino carburante e ottimizzino le prestazioni per le applicazioni militari e commerciali. Siamo entusiasti di sviluppare il nostro lavoro esistente con la NASA e l’esercito per offrire di equipaggiare l’HEX di Sikorsky e rafforzare il futuro del volo”.

“Il Sikorsky Innovations rapid prototyping group guiderà il programma HEX. Guidato dal suo direttore, Igor Cherepinsky, il team Innovations progetterà, costruirà e integrerà la cellula HEX e i motori elettrici con il MATRIX™ autonomy flight control system dell’azienda.

A seconda delle informazioni apprese dal programma di test di volo e della valutazione delle applicazioni dei clienti, il programma HEX potrebbe portare a una famiglia di veicoli eVTOL in grado di trasportare passeggeri e carico utile per applicazioni sia militari che commerciali.

Il Sikorsky MATRIX™ autonomy system controllerà il volo a bordo del velivolo HEX. Sviluppato e testato ampiamente negli ultimi dieci anni, il software, l’hardware e i sensori che compongono il sistema MATRIX hanno dimostrato un’elevata affidabilità di volo in scenari a bassa quota e ricchi di ostacoli. Durante l’esercitazione Project Convergence 2022 dell’esercito americano, un elicottero Black Hawk controllato da MATRIX senza piloti o equipaggio a bordo ha dimostrato varie missioni”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa GE Aerospace – Lockheed Martin)