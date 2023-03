I sistemi ATC Leonardo in mostra ad “Airspace World 2023” a Ginevra

Fino al 10 marzo, Leonardo sarà presente a Ginevra ad Airspace World 2023, l’appuntamento internazionale dedicato alla gestione del traffico aereo, con le sue tecnologie per rispondere alle esigenze presenti e future di passeggeri e operatori aeroportuali.

“LeadInSky, la soluzione completa di Leonardo per la gestione del traffico aereo, è alla base della recente riclassificazione in “Classe A” (controllato ai massimi livelli) dello spazio aereo somalo, noto come Mogadishu Flight Information Region (FIR), una delle vie aeree più trafficate del continente. In particolare, Leonardo, attraverso un contratto ICAO, emesso per conto del governo federale della Somalia, ha fornito al Paese il centro di controllo ATC, due sistemi di torre e gli apparati radio per l’interscambio dati voce centro/torre. L’integrazione della soluzione di Leonardo aumenterà la sicurezza e l’efficienza delle operazioni, grazie alla possibilità di gestire maggiori volumi di traffico, e contribuirà a rafforzare Ie relazioni tra Italia e Somalia nel potenziamento delle infrastrutture.

Già operativa in importanti hub internazionali, LeadInSky è stata sviluppata per operare negli scenari più complessi, mediante la possibilità di integrare una vasta gamma di prodotti e strumenti che gli permettono di rispondere ai più stringenti requisiti internazionali per le operazioni a terra e in volo. Frutto della digitalizzazione di sensori e funzioni, LeadInSky include controllo di terra, verifica delle rotte e funzionalità di analisi e post-processing. Dall’8 al 10 marzo, LeadInSky sarà in mostra a Ginevra, in occasione di Airspace World 2023, l’appuntamento internazionale dedicato alla gestione del traffico aereo (ATM), dove Leonardo presenta le sue tecnologie già scelte da oltre 100 aeroporti nel mondo”, informa Leonardo.

“A Ginevra anche il radar a scansione elettronica in Banda C TMMR (Tactical Multi Mission Radar) sviluppato dall’azienda per la detezione e il tracciamento di piccoli target e droni. Nel settore uncrewed Leonardo sta sviluppando soluzioni per l’integrazione nello spazio aereo dei sistemi senza pilota (UTM), in linea con le norme europee. Con i suoi sistemi e capacità, Leonardo è infatti protagonista di una serie di programmi per la gestione dei droni nel sistema ATM nazionale. Inoltre, forte dell’esperienza acquisita con la partecipazione al programma di ricerca europeo SESAR, l’azienda si è aggiudicata 10 nuovi progetti sui temi dell’Intelligenza Artificiale, Advanced Air Mobility (AAM), Communication Navigation and Surveillance, nell’ambito del finanziamento SESAR 3, finalizzato alla realizzazione del “Digital European Sky”, per un futuro sicuro e sostenibile. A guida Leonardo, il progetto FCDI SESAR, che ha l’obiettivo di sviluppare tecnologie abilitanti per lo sviluppo dell’AAM.

Facendo leva sulla sua consolidata esperienza, Leonardo progetta, produce e integra radar primari e secondari, sensori meteo, sistemi di tracciamento e centri di controllo per il traffico commerciale e della Difesa. A questi si aggiungono, sistemi digitali di comunicazione, navigazione, sorveglianza e soluzioni cyber, in grado di garantire continuità operativa in ogni fase di volo e ridurre al contempo l’impatto ambientale, grazie a nuovi fattori abilitanti, quali Intelligenza Artificiale, Big Data Analisys, Machine Learning e Augmented Reality”, conclude Leonardo.

Leonardo e Varjo insieme per sviluppare soluzioni addestrative di nuova generazione con i visori XR

Leonardo e Varjo hanno annunciato oggi la propria collaborazione per incrementare ulteriormente l’efficacia dei simulatori Leonardo per l’addestramento dei piloti grazie a soluzioni basate sulla leadership tecnologica di Varjo nella “mixed-reality”. Questo accordo consolida e ulteriormente sviluppa le capacità di Leonardo nel settore della simulazione e della formazione dei piloti militari.

“Grazie a soluzioni digitali sviluppate per l’intero spettro del training aeronautico, Leonardo è leader internazionale nell’addestramento dei piloti militari e degli operatori della manutenzione e del supporto. Le soluzioni addestrative di Leonardo utilizzano tecnologie proprietarie, sistemi di simulazione e ambienti di apprendimento Live, Virtual, Constructive (LVC), oltre a programmi di formazione in aula completi, basati sull’utilizzo di strumenti informatici.

Varjo è leader tecnologico globale nello sviluppo di hardware e di servizi cloud di realtà virtuale e mista per uso professionale fra più avanzati al mondo, con soluzioni che permettono all’occhio umano di fondere gli elementi del mondo reale e di quello digitale. A partire dall’ultimo visore XR-3 Focal Edition di Varjo, utilizzato per la prima volta dalla Smart Chair di Leonardo per guardare agli scenari di addestramento dei velivoli di futura generazione, l’accordo vedrà Leonardo sviluppare soluzioni di addestramento immersivo di nuova concezione centrate sui più avanzati visori Varjo, con molteplici usi nell’ambito dell’intero percorso addestrativo della formazione dei piloti. Leonardo e Varjo lavoreranno in stretta collaborazione per guidare l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni centrate sulle esigenze dei clienti di Leonardo”, afferma Leonardo.

“Lo sviluppo con Varjo di soluzioni per l’addestramento di nuova generazione si basa su requisiti specifici chiave in termini di competitività, poiché consentono di migliorare le prestazioni dei nostri prodotti con un ritorno immediato sull’ offerta al mercato”, ha affermato Giuseppe Pietroniro, Head of Simulation and Training Systems di Leonardo Velivoli.

“L’esperienza di Leonardo nel “Simulation & Training”, unita all’avanzata tecnologia Varjo, consentirà ai nostri prodotti di sviluppare l’esperienza addestrativa dei piloti, grazie ad un ambiente più coinvolgente ed immersivo sia all’interno delle specifiche pipeline di addestramento dei clienti, sia nell’ambito della International Flight Training School, a sottolineare la continua spinta del Campus sull’ innovazione tecnologica”, ha aggiunto Pietroniro.



“L’accordo tra la Divisione Velivoli di Leonardo e Varjo è stato gestito e supportato da Leonardo Global Solutions, il service provider del Gruppo, che sovrintende allo sviluppo, implementazione e gestione delle attività di procurement di Leonardo“, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)