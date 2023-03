ITA Airways passa alla tecnologia Amadeus di ultima generazione

ITA Airways annuncia di aver completato con successo la migrazione alla piattaforma Altéa Passenger Service System (PSS), alla suite Digital Experience, insieme alle soluzioni di Merchandising, NDC e gestione dati.

“Grazie all’approccio dinamico e all’alto livello di collaborazione e professionalità dei team di ITA Airways e Amadeus coinvolti, la migrazione è stata realizzata in modo fluido ed efficiente, trasformando il progetto in una delle più rapide implementazioni alla tecnologia Amadeus mai realizzate, nonostante l’alto tasso di complessità.

In termini di benefici per i clienti, Amadeus contribuirà ad aumentare l’efficienza del sistema utilizzato da ITA Airways per gestire tutte le aree operative, offrendo al contempo una user experience più semplice per l’acquisto di biglietti aerei e la gestione delle prenotazioni”, afferma ITA Airways.

“Siamo una compagnia aerea giovane, snella e votata al cambiamento, all’interno della nostra strategia di crescita la continua evoluzione delle nostre soluzioni gioca un ruolo fondamentale, ed è per questo che abbiamo scelto come nostro partner Amadeus. Un pensiero alle persone di ITA Airways che hanno dimostrato una determinazione non comune contribuendo alla realizzazione di questo importante progetto in tempistiche estremamente sfidanti”, ha affermato Giovanni Anastasi, Chief Transformation Officer di ITA Airways.

“Siamo lieti di supportare ITA Airways nel suo viaggio di trasformazione”, ha aggiunto Maher Koubaa, Executive Vice President, Airlines, EMEA, Amadeus. “Siamo entusiasti di questa partnership e di lavorare insieme ad ITA Airways, una Compagnia veloce, moderna e dinamica che ha come obiettivo quello di creare un’esperienza di viaggio di riferimento”.

“Entrare a far parte della comunità di Amadeus, che conta oltre 200 compagnie aeree in tutto il mondo, permetterà ad ITA Airways di realizzare i propri obiettivi di crescita e digitalizzazione di medio e lungo termine, migliorando al contempo l’esperienza di viaggio dei passeggeri con servizi sempre più innovativi e personalizzati”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)