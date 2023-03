Riprendono a marzo i voli estivi Delta tra Italia e Stati Uniti

Riparte in questo mese di marzo l’orario estivo Delta Air Lines per i collegamenti tra Italia e Stati Uniti, che saliranno fino a 12 voli giornalieri tra i due paesi per l’alta stagione 2023. Si tratta dello schedule con il maggior numero di voli mai operato dalla compagnia aerea americana dal Belpaese.

Il 9 marzo riprenderanno i collegamenti da Roma per Boston e la frequenza supplementare per New York (secondo volo giornaliero che si aggiunge a quello annuale operato dalla capitale) e da Milano per Atlanta, mentre il 12 marzo ricomincia il servizio da Venezia per New York e il 27 dello stesso mese la seconda frequenza giornaliera per Atlanta da Roma, già servita da un volo tutto l’anno per la destinazione statunitense.

L’11 aprile partirà la seconda frequenza giornaliera per New York da Milano, mentre l’8 maggio sarà la volta del lancio del volo da Venezia per Atlanta e il 26 maggio del terzo giornaliero collegamento da Roma per New York. Il 6 giugno, infine, Detroit comincerà ad essere servita da Roma Fiumicino.

Una volta giunti negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France e KLM.

Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York-JFK per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo.

“L’Italia, fra le destinazioni più importanti per Delta a livello europeo, è un mercato in cui crediamo molto, ed è per questo che quest’anno lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese”, ha commentato Frederic Schenk, Regional Sales Manager Delta per il Sud Europa. “Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e l’Italia è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Delta dall’Italia negli USA, alcune con collegamenti pluri-giornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record”.

Delta è fra i maggiori vettori al mondo e una compagnia globale leader in innovazione, prodotti e servizi.

In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera voli annuali da Milano Malpensa per l’aeroporto di New York JFK e da Roma Fiumicino per New York JFK e Atlanta, oltre ad offrire voli in coincidenza per numerose destinazioni negli Stati Uniti dai principali hub europei.

I passeggeri che desiderano prenotare un volo nonstop Delta per gli Stati Uniti possono consultare il sito delta.com o rivolgersi all’agenzia di viaggi di fiducia.

Delta Air Lines: il 12 marzo ripartono i voli diretti giornalieri da Venezia a New York

Ritorna a Venezia il volo diretto con gli Stati Uniti: il 12 marzo riparte infatti il collegamento Delta Air Lines dall’aeroporto Marco Polo al New York JFK International Airport, mentre l’8 maggio saranno ripristinati i servizi per l’Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport. Entrambi i collegamenti, giornalieri, saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France KLM. Una volta giunti negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza da Venezia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre.

“Siamo molto felici di tornare a collegare Venezia con i nostri hub di New York ed Atlanta nell’anno in cui Delta lancia l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dall’Italia. Quest’anno, il nostro volo per New York opererà da marzo anziché da maggio, come avvenuto nel 2022, garantendo ai passeggeri la possibilità di sfruttare questo collegamento diretto con gli Stati Uniti ancora prima”, ha commentato Frederic Schenk, Regional Sales Manager Delta per il Sud Europa “Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e i ponti di primavera e l’estate sono tradizionalmente un momento di viaggio per gli italiani, che partono alla scoperta degli Stati Uniti e del continente americano. Viceversa, Venezia è una delle mete preferite in Italia per molti americani, e Delta è orgogliosa di supportare l’economia locale, favorendo l’arrivo di visitatori statunitensi”.

“Il mercato statunitense, già dalla scorsa estate, sta avendo un recupero accelerato rispetto ad altre aree geografiche a livello internazionale”, ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “Delta, che già nel 2021 aveva riattivato i voli su Venezia, coglie le opportunità di questa ripresa, anticipando l’operatività di 55 giorni rispetto alla stagione estiva dello scorso anno, con aspettative di una positiva risposta anche da parte del nostro territorio che sarà fondamentale per un’ulteriore intensificazione dei collegamenti nel 2024”.

Operativo Venezia – New York JFK (dal 12 marzo 2023):

DL39 – Venezia 13:35 – New York JFK 18:10, giornaliero, aeromobile B763.

DL38 – New York 20:15 – Venezia 09:35 (+1 giorno), giornaliero, aeromobile B763.

Operativo Venezia – Atlanta (dall’8 maggio 2023):

DL193 – Venezia 11:35 – Atlanta 16:15, giornaliero, aeromobile B763.

DL192 – Atlanta 19:40 – Venezia 11:15 (+1 giorno), giornaliero, aeromobile B763.

In aggiunta ai collegamenti da Venezia, Delta opera con l’orario estivo voli da Milano Malpensa per l’aeroporto di New York JFK e Atlanta e da Roma Fiumicino per New York JFK, Atlanta, Boston e Detroit, oltre ad offrire voli in coincidenza per numerose destinazioni negli Stati Uniti dai principali hub europei.

