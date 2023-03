Ryanair lancia una nuova rotta da Trieste a Barcellona per l’estate 2023

Ryanair ha annunciato una nuova rotta da Trieste a Barcellona, che sarà attiva due volte a settimana a partire da aprile nell’ambito del suo operativo per l’estate 2023.

Mauro Bolla di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di portare ancora più scelta e valore ai propri clienti italiani con l’aggiunta di questa nuova rotta per Barcellona al nostro operativo per l’estate 2023, offrendo ai nostri passeggeri e ai visitatori di Trieste ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli da/per Barcellona quest’estate, mentre Ryanair continua a garantire più traffico, connettività e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea per l’Italia”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)