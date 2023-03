Airbus consegna il primo elicottero ACH160 Exclusive

Airbus Corporate Helicopters ha consegnato il primo esemplare dell’elicottero ACH160 Exclusive.

“L’elicottero non è solo il primo ACH160 in Exclusive configuration ad essere consegnato a livello globale, ma anche il primo ACH160 di qualsiasi versione ad essere consegnato in Europa. È stato accettato da un cliente privato con sede in Francia ed è entrato immediatamente in servizio”, afferma Airbus Helicopters.

Parlando all’Heli-Expo di Atlanta, Frederic Lemos, Head of Airbus Corporate Helicopters, ha dichiarato: “L’ACH160 è l’elicottero tecnologicamente più avanzato, confortevole e sicuro al mondo e la Exclusive configuration completa magnificamente le sue straordinarie performance. Siamo estremamente orgogliosi di essere in grado di fornire questo superbo elicottero e di soddisfare gli standard rigorosi richiesti dal cliente esperto”.

“L’ACH160 Exclusive offre una configurazione senza tempo e sofisticata che offre il massimo livello di personalizzazione degli interni e artigianato su misura per i clienti più esigenti. Altre caratteristiche includono porte a battente, electric footstep e double glazed windows.

L’ACH160 è la versione premium del nuovo elicottero H160, certificato dall’EASA e in consegna a clienti privati e commerciali.

Fornisce il 20% in più di volume per passeggero rispetto ai medium twin helicopters della generazione precedente e finestrini più grandi del 35% rispetto ai suoi concorrenti, risultando nella cabina più luminosa della sua classe”, prosegue Airbus Helicopters.

“La gamma completa di elicotteri ACH comprende le varianti ACH125, ACH130, ACH135, ACH145, ACH160 e ACH175 della famiglia completa e leader di mercato di light and medium models di Airbus Helicopters. Per tutti i modelli è disponibile una gamma di premium-design aircraft completions, inclusi design su misura”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Anthony Pecchi – Airbus Helicopters)