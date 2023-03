News Brevi – 09.03.2023

SARDEGNA E MALTA UNITE DAL VOLO IN PARTENZA DA CAGLIARI – VisitMalta continua le attività volte alla promozione del traffico aereo verso l’arcipelago maltese e collabora anche con l’Aeroporto di Cagliari, il principale gateway della Sardegna. Malta e Cagliari sono collegate tutto l’anno dai voli operati da Ryanair sulla tratta. Nella Summer ’23 i voli offerti dal vettore irlandese saranno quattro alla settimana e partiranno ogni martedì, giovedì, venerdì e domenica. VisitMalta e SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, a supporto della promozione del volo e delle peculiarità della destinazione, hanno organizzato un webinar rivolto alle agenzie di viaggio che avrà luogo il 13 marzo alle ore 12.00. Il webinar si focalizza sulle tendenze legate al prodotto Malta e Gozo, offrendo una chiave di lettura fresca per supportare la vendita della destinazione durante il periodo estivo e autunnale. David Crognaletti, Chief Commercial Officer SOAGER, ha dichiarato: “L’iniziativa in collaborazione tra SOGAER e VisitMalta è sicuramente un ottimo strumento per far conoscere agli operatori del settore le peculiarità della destinazione Malta. Ryanair ha confermato anche per quest’anno il collegamento diretto: siamo certi che questo rotta potrà contribuire in modo significativo a sviluppare il traffico business e turistico tra le nostre due splendide Isole”.

AIR FRANCE PRESENTA I NUOVI MENU PRIMAVERILI NELLE SUE LONG-HAUL LA PREMIERE AND BUSINESS CABINS – Da marzo a giugno 2023, in partenza da Parigi, Air France propone una nuova serie di piatti da gustare esclusivamente a bordo delle sue cabine La Première e Business di lungo raggio. “La compagnia sta collaborando con un trio di chef di alto livello – Mauro Colagreco, Angelo Musa e Régis Marcon – per mostrare l’alta cucina francese a bordo dei suoi voli. Per progettare questi menu, gli chef hanno collaborato con Servair, leader mondiale nel catering a bordo, per creare una selezione di piatti, concentrandosi su prodotti freschi, stagionali e locali. Nell’ambito del suo impegno per un’offerta di ristorazione più responsabile, la carne rossa, il pollame, i latticini e le uova di ogni menu sono di origine francese e il pesce proviene da una pesca sostenibile. È sistematicamente disponibile anche un piatto vegetariano. Per la prima volta la compagnia ha affidato i piatti delle sue prestigiose suite La Première a Mauro Colagreco, chef tre stelle Michelin e Goodwill Ambassador UNESCO per la biodiversità, con sede a Mentone (Francia). Ha ideato otto gustosi piatti che verranno svelati man mano da marzo a giugno, creati selezionando solo prodotti di stagione. Per quanto riguarda i dessert, è anche la prima volta che Angelo Musa, Meilleur Ouvrier de France e World’s Best Pastry Chef, porta un tocco elegante e dolce nei menu della cabina La Première. Per questa serie lo chef ha firmato una selezione di 4 dessert dove si incontrano equilibrio, delicatezza e armonia di sapori. Nella cabina Business, Régis Marcon, chef tripla stella Michelin e vincitore del Bocuse d’Or, propone una nuova serie di piatti raffinati. Ha firmato una selezione di otto piatti gourmet che saranno progressivamente svelati per un’esperienza culinaria francese senza precedenti”, afferma Air France. “Nella sua lotta allo spreco alimentare, Air France offre ai clienti Business la possibilità di preselezionare il proprio piatto caldo fino a 24 ore prima del viaggio. Questo servizio unisce la garanzia della scelta del cliente e un consumo più razionale. Nel 2023 Air France collabora con un totale di diciassette chef che apprezzano l’eccellenza francese. Questi talenti culinari si susseguono per firmare piatti eccezionali in partenza da Parigi e in alcuni scali internazionali a bordo delle cabine La Première e Business, nonché nelle lounge degli aeroporti parigini. Unica compagnia aerea ad essere associata a così tante firme di alto livello, Air France riafferma così più che mai il suo ruolo di ambasciatrice della gastronomia francese in tutto il mondo”, conclude Air France.

AIRJAPAN PRESENTA I PRODOTTI E I SERVIZI INAUGURALI – AirJapan, nuovo airline brand lanciato a marzo 2022 per le medium-haul international routes sotto ANA HOLDINGS INC., ha presentato una selezione di prodotti e servizi che saranno introdotti sui suoi voli inaugurali. “AirJapan offre uno spazio in cabina confortevole a prezzi convenienti sotto il brand concept “Fly Thoughtful”, sfruttando l’esperienza di ANA Group. AirJapan intende iniziare a operare voli nel febbraio 2024 ed espandere la propria rete nel tempo, concentrandosi sulle destinazioni in Asia”, afferma ANA Group. “In AirJapan, ci dedichiamo alla passione per le attività dei nostri passeggeri, che ci ispira a creare prodotti e servizi a bordo per promuovere lo spirito innovativo di coloro che volano con noi”, ha dichiarato Hideki Mineguchi, Presidente di AirJapan. “Ci auguriamo che il lancio di questi nuovi servizi crei un’esperienza di viaggio unica ed eccezionale per i nostri passeggeri”. “La cabina sarà configurata con 324 sedili in economy class realizzati in pregiata ecopelle giapponese, rinomata per la sua consistenza leggera, resistente e morbida. Il seat pitch di 32 pollici è competitivo rispetto allo standard del settore offerto da molte altre compagnie aeree. Lo spazio per le gambe anteriore più ampio e il design reclinabile offrono ai passeggeri un’esperienza di volo più confortevole. Per gli utenti di smartphone e tablet sono disponibili anche porte USB di tipo A e di tipo C e supporti per tablet. Gli interni della cabina e i sedili sono stati progettati dalla società di design britannica Acumen Design Associates. La produzione è stata guidata da Safran, un fornitore leader mondiale di sedili di qualità per le compagnie aeree di tutto il mondo. Le uniformi per assistenti di volo di AirJapan sono state progettate per esprimere la filosofia del brand “Fly Thoughtful”. Gli assistenti di cabina sono stati coinvolti fin dalle prime fasi di progettazione delle nuove uniformi, dando vita a un design che incarna i valori fondamentali del brand. Le variazioni nelle uniformi consentono agli assistenti di cabina la flessibilità di vestirsi nel loro modo unico. Quando i passeggeri salgono a bordo di un volo AirJapan, ascolteranno la musica intitolata “Ai” con i suoni tradizionali giapponesi, creati in collaborazione con la Tokyo University of the Arts. Il servizio di pasti a bordo di AirJapan mira a creare un’esperienza unica per i viaggi in Giappone dei clienti stranieri, con la speranza che tornino in Giappone in futuro. Allo stesso tempo, il servizio pasti aiuterà i clienti giapponesi a riscoprire i sapori autentici del Giappone e a sentirsi a casa. AirJapan offrirà menu a tariffa fissa che possono essere prenotati online in anticipo e, inoltre, fornirà pasti e snack che possono essere acquistati a bordo del volo. La selezione specifica del menu sarà annunciata all’inizio della vendita dei biglietti”, prosegue ANA Group. “Per presentare il concetto di AirJapan, la compagnia ha lanciato un nuovo sito Web, dove forniremo le ultime informazioni su date dei voli, rotte, ecc. e accetteremo le prenotazioni per i biglietti aerei una volta avviate le vendite: https://www.flyairjapan.com/”, conclude ANA Group.

ICAO: INIZIATIVE CONGIUNTE IN GIORDANIA – In occasione di un recente incontro bilaterale ad Amman con il Segretario Generale ICAO Juan Carlos Salazar, il Chief Commissioner of the Jordanian Civil Aviation Regulatory Commission, H.E. Captain Haitham Misto, ha espresso il valore della cooperazione della Giordania con l’ICAO in termini di sviluppo sicuro, protetto e sostenibile del settore dell’aviazione e della connettività aerea. Salazar ha espresso la sua gratitudine per l’impegno della Giordania nei confronti della cooperazione internazionale in materia di trasporto aereo con e attraverso l’ICAO e ha sottolineato l’impegno dell’ICAO a intensificare la cooperazione in materia di aviazione con la Giordania su aree di interesse comune a livello nazionale, regionale e globale. Tenutosi il 2 marzo 2023, l’incontro ha concluso la missione del Segretario Generale in Medio Oriente, che comprendeva anche Oman, Arabia Saudita e Iraq. Il Segretario Generale è stato accompagnato durante questa missione dall’ICAO’s Director of the Technical Cooperation Bureau, Mr. Jorge Vargas; dall’ICAO’s Regional Director for the Middle East Region, Mr. Mohamed Abu Baker Farea; dall’ICAO’s Aviation Security Officer for the region, Mr. Hussain Qabbani.

DE HAVILLAND CANADA LANCIA UN PROGRAMMA PER PROMUOVERE LO SVILUPPO PROFESSIONALE E LE OPPORTUNITA’ PER LE DONNE – De Havilland Canada ha lanciato un nuovo programma con l’organizzazione no-profit Women in Aerospace Canada (“WIA-Canada”) per promuovere lo sviluppo professionale e le opportunità per le donne in tutta l’azienda e nel settore aerospaziale canadese. Il programma, Women in Aerospace at De Havilland Canada, è un’iniziativa di sviluppo di sei mesi che vedrà i suoi primi partecipanti intraprendere attività di leadership, tutoraggio e sviluppo delle competenze. “WIA-Canada è il partner perfetto per aiutarci a lanciare questa iniziativa. Il programma allinea il nostro obiettivo come azienda con la nostra maggiore attenzione al miglioramento delle competenze e alla diversificazione della nostra forza lavoro”, ha affermato Brenda Allen, Chief People Officer, De Havilland Canada. “De Havilland Canada vuole contribuire a plasmare il futuro del settore aerospaziale in Canada e questo significa costruire programmi come questo che facciano avanzare il settore”. “WIA-Canada è dedicata a supportare le aziende aerospaziali nei loro sforzi per espandere le opportunità di carriera per le donne”, ha affermato Nancy Barber, presidente di WIA Canada e membro esecutivo di De Havilland Canada. “Il nostro settore ha così tante donne professioniste di talento che stanno facendo la differenza e l’aerospaziale canadese sarà migliore quando più saranno in posizioni di leadership. Siamo entusiasti di collaborare con De Havilland Canada e li lodiamo per il loro forte impegno nei confronti del programma WIA”. Nell’ambito del nuovo programma, un gruppo iniziale di donne provenienti dagli uffici di Calgary, Victoria e Toronto di De Havilland Canada parteciperà alla formazione e al tutoraggio continuo con gli executive team members. “Questa è un’entusiasmante opportunità per noi di coltivare futuri leader e, con il supporto di WIA-Canada, non vediamo l’ora di accogliere più donne nel programma lungo la strada”, ha affermato Brian Chafe, Chief Executive Officer, De Havilland Canada. “De Havilland Canada si impegna per la diversità e l’inclusione nel posto di lavoro. La creazione di questo programma è qualcosa di cui tutti noi di De Havilland Canada possiamo essere molto orgogliosi”.

EUROWINGS: COMPRENSIONE DA PARTE DEI PASSEGGERI PER L’AUMENTO DEI COSTI NEL TASPORTO AEREO – Eurowings informa: “Volare a Maiorca per dieci o 20 euro? Secondo un recente sondaggio YouGov condotto nel febbraio 2023, la mentalità “cheap is cool” è finita, almeno per quanto riguarda il prezzo di un volo per vacanza. Nel sondaggio rappresentativo, il 73% di tutti i partecipanti ha ritenuto giustificato un prezzo fino a 200 euro per un biglietto aereo dalla Germania a Maiorca. L’8% accetterebbe addirittura un prezzo superiore ai 200 euro. Solo il 12% degli intervistati ha votato per un prezzo fino a 50 euro. I risultati lo sottolineano: la grande maggioranza degli intervistati comprende il forte aumento dei costi energetici, che incidono anche sul trasporto aereo e hanno portato a corrispondenti adeguamenti dei prezzi nel mercato in tutto il settore. Ciò che mostra anche il sondaggio YouGov è questo: in qualità di principale compagnia aerea tedesca per il tempo libero, Eurowings ha ancora sul mercato offerte a prezzi interessanti che corrispondono alla fascia di prezzo desiderata dai suoi clienti. Nonostante le forti prenotazioni anticipate, la compagnia aerea di Lufthansa Group, specializzata in voli diretti all’interno dell’Europa, offre ancora biglietti nel segmento di prezzo preferito, anche nella stagione più trafficata durante le vacanze estive. Coloro che sono flessibili in termini di data e orario di partenza possono comunque prenotare voli economici nelle ore non di punta e durante la settimana. Per un comfort ancora maggiore durante il viaggio, Eurowings offre servizi aggiuntivi personalizzati. I tre servizi più popolari tra gli intervistati di YouGov: un bagaglio di grandi dimensioni fino a 23 chilogrammi (39%), cambio di prenotazione flessibile (32%) e free middle seat (24%)”. “Allo stesso tempo, vi è una maggiore attenzione al tema della sostenibilità. Quanto varrebbe per i viaggiatori un volo più ecologico? Nel sondaggio, il 49% dei partecipanti ha affermato che sarebbe disposto a pagare di più per volare in modo più sostenibile. Per il 25% sarebbe ipotizzabile un supplemento dal 5% al 10%, l’8% pagherebbe addirittura più del 10%. Con Eurowings, gli ospiti possono scegliere un volo più sostenibile con un semplice clic, compensando le emissioni di carbonio del loro volo contribuendo a progetti di protezione del clima di alta qualità. I dati utilizzati si basano su un sondaggio online condotto da YouGov Deutschland GmbH, a cui hanno partecipato 2098 persone tra il 1° e il 3 febbraio 2023. I risultati sono stati ponderati e sono rappresentativi della popolazione tedesca dai 18 anni in su”, conclude Eurowings.

IO VOLO DA FORLÌ, LE VACANZE AL MARE IN PARTENZA DALL’AEROPORTO ROMAGNOLO – Dopo il successo della prima edizione, torna Io volo da Forlì, la programmazione di Sigismondo Travel Group di pacchetti vacanze in partenza dal Ridolfi. Confermate le tre destinazioni, il progetto 2023 vede una sostanziale differenza rispetto al passato, per la prima volta infatti la programmazione coprirà, almeno su due destinazioni, l’intero periodo estivo. L’iniziativa prenderà il via sabato 17 giugno, con il primo volo verso Brindisi, per concludersi a fine settembre. Un’operazione da sempre orientata alle famiglie che cerca però di incontrare le esigenze di fasce di mercato più ampie, per questo l’offerta ricettiva è estremamente variegata tra villaggi family e club hotel con spiaggia privata e lounge bar. Sono in tutto sei le strutture selezionate, due per ciascuna regione con mercati e target di riferimento differenziati. Le rotte coperte dal progetto saranno Forlì-Trapani, Forlì-Cagliari, Forlì-Brindisi e Forlì-Comiso tutte gestite da Go To Fly ed operate da Aeroitalia. “Siamo orgogliosi di questa nuova importante partnership con Sigismondo Travel Group che torna a mettere l’aeroporto di Forlì al centro delle esperienze di viaggio dei Romagnoli. Questo accordo certifica ancora una volta la consistenza del bacino d’utenza, oltre che la volontà da parte della società di gestione del Luigi Ridolfi di mettersi al servizio di tutti quegli attori della filiera turistica in cerca di nuove opportunità business funzionali alla crescita economica e sociale del territorio”, commenta Andrea Gilardi, Business Aviation Manager di F.A. S.r.l. A supporto dell’iniziativa verrà potenziata la rete vendita diretta di Sigismondo Travel Group, con l’apertura di un punto vendita dedicato, Io volo da Forlì POINT nel centro storico di Rimini, oltre al coinvolgimento delle principali agenzie viaggio del territorio, essenziali per la buona riuscita del progetto. È previsto infatti per il 25 marzo un weekend promozionale in Salento a cui parteciperanno i principali operatori del settore di Romagna e nord delle Marche, oltre ai vertici di Forlì Airport e Sigismondo Travel Group. Vendite aperte dal 19 marzo, data in cui verrà messo on line il nuovo sito iovolodaforli.it e verrà dato il via alla distribuzione del catalogo 2023.

SAAB COMPLETA IL PROGETTO A-SMGCS IN COREA DEL SUD – Saab ha completato con successo il progetto A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System) per Uljin and Muan airport in Corea del Sud, compreso il posizionamento di multilateration (MLAT) sensors con Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) capability. Il progetto si completa con la firma dei protocolli dei test di accettazione del sito. L’introduzione di A-SMGCS e MLAT sensors con capacità ADS-B migliora la copertura di sorveglianza e le capacità di tracciamento dei movimenti del traffico aereo presso e vicino Uljin Airfield and Muan International Airport. I movimenti degli aeromobili e dei veicoli saranno accuratamente identificati e tracciati poiché l’A-SMGCS dispiegato è in grado di fondere e correlare i dati di sorveglianza con flight plan data da una serie di fonti disponibili, tra cui Daegu e Incheon Area Control Center. Ciò aumenta la situational awareness dei movimenti del traffico aereo in tutte le condizioni meteorologiche. Inoltre, il sistema fornisce una rete di sicurezza per l’aeroporto avvisando i controllori del traffico aereo di condizioni aeroportuali potenzialmente non sicure, come incursioni in pista o violazioni delle restrizioni. Ciò migliora la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità del controllo del traffico aereo in entrambi gli aeroporti sudcoreani. “La tecnologia di Saab sta migliorando la sicurezza in aeroporto, in linea con la missione di Saab di contribuire a proteggere le persone e la società. Aumentare la situational awareness degli air traffic movements in tutte le condizioni meteorologiche è un importante fattore di sicurezza”, afferma Peter Engberg, head of Saab’s business unit Traffic Management.

EMBRAER: CREDIT FACILITY DA US$ 200 MILIONI NEGLI STATI UNITI – Embraer ha ottenuto una US$ 200 million credit facility per finanziare acquisti da fornitori diretti negli Stati Uniti. Questo finanziamento è fornito da Citibank e garantito dalla Export-Import Bank of the United States (EXIM), export credit agency ufficiale del paese. Questa credit facility con EXIM e Citibank sosterrà gli sforzi di Embraer per diversificare le sue operazioni di credito nel mercato dell’aviazione in tutto il mondo, fornendo alla società ulteriori opzioni di finanziamento e migliorando il suo profilo di prestito. “Questa credit facility ci aiuterà a migliorare ancora di più il nostro profilo di indebitamento e a rafforzare la nostra relazione a lungo termine con i fornitori americani. La diversificazione delle nostre operazioni di credito e la ricerca di nuove opportunità nei nostri mercati principali sono fondamentali per continuare a migliorare l’efficienza delle nostre operazioni finanziarie”, ha affermato Antonio Carlos Garcia, Chief Financial Officer di Embraer. “Siamo lieti di poter consentire a un partner strategico come Embraer di trovare soluzioni di finanziamento più efficienti e diversificate. Questa operazione è un ottimo esempio di come Citi possa sfruttare la sua esperienza globale per ampliare il set di strumenti a disposizione dei nostri clienti per cercare soluzioni più adatte alle loro esigenze, al di là di ciò che è disponibile localmente”, ha dichiarato Miguel Queen, Citi Brazil Head of Large Corporates.

LEONARDO: APPREZZAMENTO PER LA LIDAR-BASED TECNOLOGY PER ADVANCED WEATHER FORECASTING – Dopo l’introduzione, a fine 2020, del new generation doppler lidar system SKIRON3D per previsioni meteorologiche altamente affidabili e avanzate, in occasione dell’evento Airspace World Leonardo annuncia la fornitura, attraverso la sua controllata LEONARDO Germany GmbH, di sette sistemi SKIRON3D a quattro aeroporti di prim’ordine in Asia e in Europa. Monitorando le condizioni del vento, SKIRON3D fornisce dati su situazioni critiche e potenzialmente pericolose per il traffico aereo, come tempeste, wind shear, raffiche e turbolenze, compresi i vortici di scia generati dalle estremità alari dell’aeromobile durante il decollo e l’atterraggio. In Asia, Leonardo fornirà all’Hong Kong Observatory (HKO) quattro sistemi lidar, incluso il software di elaborazione dati proprietario Rainbow 5, grazie al suo partner Chinney Alliance Engineering LTD LTD a cui sono stati commissionati molti sistemi CNS presso Hong Kong International Airport. Il progetto è progettato per migliorare il rilevamento contro il wind shear. Due SKIRON3D sostituiranno gli attuali sistemi di terze parti. Gli altri due SKIRON3D copriranno la terza pista dell’aeroporto. La consegna del primo lotto di due lidar è prevista per gennaio 2024, seguita dalla consegna degli altri due sistemi a gennaio 2025. Inoltre, altri due prestigiosi aeroporti in Asia – uno dei quali è considerato uno dei più importanti hub centrali per i vacanzieri della regione – hanno ordinato i sistemi SKIRON3D. In entrambi i progetti, l’attenzione è rivolta al rilevamento del wind shear. Un progetto comprende la fornitura di uno SKIRON3D comprensivo del software proprietario Rainbow 5, l’integrazione dei dati da un radar meteorologico esistente e un sistema LLWAS. Il lidar sarà pienamente operativo entro ottobre 2023 e coprirà entrambe le piste dell’aeroporto. In Europa, Leonardo si è aggiudicata un contratto dal Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) per la fornitura di uno SKIRON3D all’aeroporto di Amsterdam Schiphol, uno dei più importanti e trafficati del continente. KNMI distribuirà inizialmente il sistema lidar SKIRON3D che include l’elaborazione dei dati Rainbow 5 in una fase di test di due anni. Il sistema sarà installato su un trailer per coprire diversi punti dell’aeroporto. L’obiettivo è quello di fornire al controllo del traffico aereo migliori informazioni meteorologiche con particolare attenzione al rilevamento del wind shear durante l’avvicinamento e la partenza e il rilevamento dei vortici di scia. Dopo la fase di test, l’intenzione è quella di trasferire SKIRON3D in uso operativo al fine di ottimizzare i processi in aeroporto a lungo termine. SKIRON3D è ora in fase di test presso Ruisdael Observatory a Cabauw e dovrebbe essere pienamente operativo all’aeroporto di Schiphol nel terzo trimestre del 2023.