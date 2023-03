easyJet mette in vendita i voli per la stagione invernale 2024

easyJet ha messo in vendita oggi i voli per la stagione invernale 2024. “Milioni di posti su oltre 138.000 voli in partenza tra il 1° dicembre 2023 e il 23 marzo 2024, tra cui figurano oltre 11.800 voli da e per l’Italia, sono ora disponibili e offrono ai passeggeri l’opportunità di prenotare la prossima vacanza invernale in anticipo, assicurandosi le migliori tariffe.

Con voli verso circa 225 destinazioni tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente in partenza da ben 19 aeroporti italiani, i passeggeri di easyJet hanno l’imbarazzo della scelta in vista della loro prossima vacanza invernale, sia che si tratti di visitare i mercatini di Natale, sia che si progetti di trascorrere qualche giorno sulle piste da sci o di inseguire il sole di inverno”, afferma easyJet.

“Da Milano Malpensa, ad esempio, l’occasione sarà perfetta per partire alla volta di Lisbona, Fuerteventura, Tenerife e Parigi, quest’ultima raggiungibile anche dagli scali di Napoli Capodichino e Venezia Marco Polo. Per chi invece guarda già con occhi sognanti alle calde destinazioni fuori dall’Europa, Sharm el-Sheikh sarà pronta ad accogliere i passeggeri in partenza da tutte e tre le basi di easyJet (Milano Malpensa, Venezia e Napoli) anche durante i mesi più freddi”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)