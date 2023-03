A scuola di volo con easyJet: simulazioni di decollo e atterraggio per una classe delle superiori al Training Center di Malpensa

easyJet informa: “Si sa, il primo volo non si scorda mai. Figurarsi l’emozione di poter pilotare un aereo. È questa l’avventura che hanno vissuto i ragazzi della quarta superiore dell’istituto IIS James Clerk Maxwell di Milano al Training Center CAE di Malpensa grazie al progetto di easyJet nato in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, ideato per far avvicinare i giovani a un mestiere che fa sognare fin da piccolini: quello del pilota.

All’interno del Training Center CAE a Milano Malpensa – il centro di addestramento per piloti e assistenti di volo di easyJet in cui, dalla sua inaugurazione nel 2019, l’intero personale europeo della compagnia riceve una formazione continuativa e di alto livello – tutti gli studenti dell’istituto aeronautico hanno potuto sperimentare in prima persona un vero simulatore di volo cimentandosi in decolli e atterraggi in diverse condizioni climatiche e hanno avuto l’occasione di confrontarsi con piloti e assistenti di volo della compagnia arancione, scoprendo le principali fasi di formazione del personale e vedendo con i loro occhi gli strumenti e gli esercizi necessari per la gestione delle emergenze in volo.

Ma aspetti pratici e competenze tecniche fondamentali per lavorare oltre le nuvole non sono stati gli unici temi affrontati in questa giornata di formazione lontana dai banchi di scuola. Con l’aiuto del personale di easyJet, infatti, gli alunni hanno avuto l’occasione di ragionare sull’importanza di tanti altri aspetti necessari per l’apprendimento del mestiere, come la capacità di ascolto, il lavoro in team e lo sviluppo della propria leadership”.

“Contando sulle numerose donne piloti che oggi lavorano in easyJet, inoltre, non è mancata l’occasione per rimarcare a studenti e studentesse come il lavoro del pilota possa essere svolto indifferentemente da donne e uomini. Rompere gli stereotipi di genere che circondano il settore e valorizzare il talento femminile è infatti un obiettivo centrale per easyJet, che da diversi anni promuove visite nelle scuole di tutta Europa per ispirare la prossima generazione di professionisti dei cieli.

L’appuntamento al Training Center di Milano Malpensa è stato preceduto da un’attività tenutasi nel mese di febbraio nell’iLab Matematica del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, dove gli stessi studenti hanno esplorato gli aspetti più teorici del volo e l’andamento di un flusso di un fluido come l’aria attorno ad un corpo, anche attraverso l’utilizzo di un’installazione interattiva che simula la galleria del vento.

All’attività presso il centro di addestramento di martedì mattina seguirà un secondo appuntamento che avrà luogo il 18 aprile e coinvolgerà gli studenti di un’altra scuola superiore di II grado dell’area milanese”, conclude easyJet.

Daniele Grassini, responsabile Training di easyJet, ha commentato: “Poter ospitare presso il nostro centro di addestramento a Milano Malpensa dei giovani che si apprestano a effettuare un’importante scelta sulla loro professione futura e condividere le emozioni che contraddistinguono un momento così importante del loro percorso di formazione è qualcosa che ci riempie sempre di immensa gioia. È bellissimo ritrovare in loro la stessa passione e determinazione che tutti i piloti e assistenti di volo di easyJet portano con loro ogni volta che si apprestano a salire su un aereo. Siamo davvero fieri di aver creato a Milano Malpensa un centro di addestramento di eccellenza che ci permette di assicurare un livello di formazione all’avanguardia e di altissimo livello a tutto il personale di volo che entra a far parte della nostra compagnia”.

