GE Aerospace rinnova il contratto con ITP Aero per CT7 MRO Engine Services

GE Aerospace ha concesso al produttore di motori e componenti aeronautici ITP Aero una service contract extension per condurre servizi di manutenzione, riparazione e revisione per i motori CT7 presso il suo stabilimento di Albacete, in Spagna.

ITP Aero è la nona più grande azienda produttrice di motori e componenti aeronautici al mondo. L’ambito di lavoro dell’azienda comprende ricerca e sviluppo, produzione, assemblaggio e collaudo di motori aeronautici, nonché servizi MRO per un’ampia gamma di clienti del settore aerospaziale.

“Siamo lieti di continuare il nostro accordo di servizio con ITP Aero, che è stato un leader comprovato del servizio clienti per i nostri clienti CT7 per oltre un decennio”, afferma Elissa Lee, Director of GE Aerospace’s Commercial Turboshaft Engines.

“Siamo lieti di continuare la nostra partnership di lunga data come parte della GE Aerospace’s in-service engine community per i motori CT7. Questa è una pietra miliare importante per noi poiché includiamo i motori CT7-9B nel nostro in-service support portfolio. Condividiamo forti sinergie con GE Aerospace e, guardando ai programmi futuri, riteniamo che ci sia un grande potenziale per sviluppare ulteriormente la nostra partnership e le nostre capacità condivise”, afferma Pablo Fuentes, Head of In Service Support, ITP Aero.

“Con oltre 100 milioni di ore di volo, la famiglia di motori turboalbero e turboelica CT7/T700 di GE è presente in tutto il mondo in ogni ambiente in cui un aeromobile può operare.

Tra questi motori, il CT7-2 è noto per le sue performance robuste e il basso consumo di carburante. Fornisce potenza affidabile agli elicotteri utilizzati in una varietà di ruoli, da executive transport a fire fighting and rescue.

Il CT7-8 è una famiglia di potenti motori progettati per soddisfare le impegnative esigenze di missione dei moderni military medium and commercial heavy lift helicopters in tutto il mondo. Questi vanno da executive transport, search and rescue, passenger transport a oil and gas operations.

Attraverso il contratto di assistenza di 5 anni, ITP Aero può fornire servizi di manutenzione, riparazione e revisione ai seguenti motori prodotti da GE:

CT7-2A series engines operati sui Bell 214ST.

CT7-2E1 series engines operati sui Leonardo AW189 e AW149.

CT7-8A series engines operati sui Sikorsky S-92.

CT7-8E series engines operati sui Leonardo Helicopters AW101.

CT7-8F5 series engines operati sui NHI NH90 for Spain aircraft.

CT7-9B engines operati sui Saab 340.

CT7-9C/9C3 series engines operati sui CN-235 aircraft“, conclude GE Aerospace.

GE Aerospace e PHI Aviation lanciano un programma pilota per il CT7-8 Digital Engine Health Monitoring Tool

GE Aerospace e PHI Aviation lanceranno un programma pilota con la nuova digital engine health monitoring technology di GE per CT7-8 engines, attraverso il suo team di supporto della flotta leader del settore. L’obiettivo del programma è perfezionare ed espandere lo strumento, rendendolo eventualmente disponibile agli operatori di CT7-8 e altre varianti CT7.

Il CT7-8 è il propulsore esclusivo per l’elicottero S-92 di Sikorsky. PHI era il S-92 and CT7-8 launch customer e oggi opera 34 S-92. Le missioni di PHI includono voli per offshore energy, onshore mining, marine pilot transfer, air medical, SAR, technical services.

“PHI e GE hanno una partnership di lunga data e siamo entusiasti di continuare a costruire su questa base per sviluppare la prossima generazione di digital engine health monitoring technology”, afferma John Ellyson, Director of Maintenance for PHI Aviation – Americas. “Questa tecnologia non solo trasformerà il modo in cui comprendiamo le tendenze e i comportamenti delle performance del motore, ma porrà anche le basi per il futuro del supporto proattivo alla manutenzione”.

“Il GE’s digital engine health monitoring tool combina solide capacità di analisi del motore con l’original equipment manufacturer experience per produrre informazioni utili che mantengono i velivoli dei clienti pronti per la prossima missione. L’analisi identifica le esigenze di manutenzione proattiva, fornisce consigli di manutenzione personalizzati e altro ancora, il tutto per ottenere migliori performance, affidabilità e costi operativi inferiori”, afferma GE Aerospace.

“GE Aerospace è orgogliosa di lavorare con PHI per lanciare questo programma pilota”, afferma Elissa Lee, Director of GE Aerospace’s Commercial Turboshaft Engines. “Il nostro obiettivo è aiutare i nostri clienti a ottenere il massimo dai loro motori e questo programma migliora il supporto dei nostri commercial rotorcraft engine customers. In qualità di OEM, GE dispone sia della competenza sui motori che di una comprovata esperienza di analisi, per fornire uno strumento su misura per le esigenze dei nostri rotorcraft customers”.

“Il motore CT7-8 combina una tecnologia avanzata e all’avanguardia con la mission-proven T700 design architecture. Progettati per una maggiore durata, questi potenti motori sono dotati di Full Authority Digital Electrical Control (FADEC) per una migliore cockpit information e un carico di lavoro ridotto del pilota. Il CT7-8 equipaggia una varietà di velivoli multiruolo tra cui S-92, AW101 e NH90“, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)