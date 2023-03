Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries e Red 6 Aerospace annunciano una partnership tecnologica emergente

Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries e Red 6 Aerospace hanno annunciato una nuova partnership che fornirà capacità avanzate su una vasta gamma di training and combat aircraft.

“La partnership porterà inizialmente la rivoluzionaria augmented reality platform di Red 6, Airborne Tactical Augmented Reality System (ATARS), nel TF-50 e varianti. Il sistema offre ai piloti e agli operatori di terra nuove capacità per interagire con minacce sintetiche in real-time, high-speed environments”, afferma Lockheed Martin.

“La prontezza è fondamentale. Gli aerei Lockheed Martin e Korea Aerospace Industries sono piattaforme ideali per il nostro Augmented Reality system. Gli aerei avanzati, insieme alla tecnologia ATARS, forniranno un cambio di paradigma in qualità, quantità e costo della formazione dei futuri piloti”, ha affermato Daniel Robinson, fondatore e CEO di Red 6.

“Lockheed Martin ha recentemente presentato la variante TF-50A in risposta alla richiesta di informazioni del febbraio 2023 dell’U.S. Air Force per un two-seater aircraft per coprire tre near-term missions, inclusi tactical training, adversarial air support e servire come tactical fighter surrogate. Il TF-50A è configurato come light attack fighter/trainer con miglioramenti aggiuntivi per includere radar, electronic warfare system, tactical data link e altre capacità per soddisfare i requisiti dell’Air Combat Command.

Sebbene il sistema ATARS sia inizialmente destinato al TF-50 e alle varianti, potrebbe eventualmente essere applicato alle piattaforme operative Lockheed Martin come F-16, F-22 e F-35“, prosegue Lockheed Martin.

“La nostra visione è quella di aiutare i nostri clienti a sfruttare le tecnologie emergenti per connettere senza problemi e in modo sicuro tutte le risorse nel joint battlespace e consentire un’azione rapida e decisiva”, ha dichiarato OJ Sanchez, Vice President and General Manager, Integrated Fighter Group at Lockheed Martin. “Negli ultimi anni Lockheed Martin ha compiuto progressi significativi su tutta la linea nell’ingegneria digitale e nelle architetture aperte, oltre a partnership strategiche. Questi ci stanno consentendo di accelerare lo sviluppo, la produzione, gli aggiornamenti, la reattività e il sostegno attraverso le nostre piattaforme. Uno di questi esempi è questa nuova partnership con Red 6 e non vediamo l’ora di creare funzionalità avanzate che supportino le esigenze dei nostri clienti”.

Red 6 è una Lockheed Martin Ventures portfolio company.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)