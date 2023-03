Dassault Aviation presenta i risultati del 2022

Il Board of Directors riunitosi ieri e presieduto da Éric Trappier ha approvato il bilancio 2022 di Dassault Aviation.

“La guerra in Ucraina ha avuto un ruolo di primo piano nell’ultimo anno, non da ultimo a causa delle conseguenze umane che ha avuto da quando è iniziata. I nostri pensieri sono con il popolo ucraino. Serve anche a ricordare ai paesi dell’UE che i conflitti armati non sono relegati al passato e che dobbiamo essere preparati ad affrontarli. Oltre alla guerra in Ucraina, il 2022 ha visto un susseguirsi di crisi (persistenza della pandemia di Covid-19, in particolare in Asia, crisi geopolitiche, carenza di materie prime, inflazione, approvvigionamento energetico, disordini sociali). Queste crisi hanno destabilizzato i nostri fornitori, con un impatto diretto sulle nostre forniture, produzione e sviluppo. Le catene di approvvigionamento sono state gravemente colpite nel 2022 e rimangono sotto pressione significativa, in particolare nel settore dell’aviazione.

L’attenzione alle questioni ambientali ha talvolta portato a ostilità nei confronti della business aviation, anche se il Gruppo è impegnato in una politica attiva di Responsabilità Sociale d’Impresa – CSR – volta a migliorare le prestazioni ambientali delle nostre attività (sobrietà energetica) e dei nostri prodotti (ecoconception, utilizzo di Sustainable Aviation Fuel per il nostro Falcon) e partecipa attivamente alle iniziative di ricerca volte alla decarbonizzazione dell’aviazione.

Come il 2021, il 2022 è stato un anno storico per l’acquisizione di ordini (21,0 miliardi di euro e 156 aeromobili – 92 Rafale Export e 64 Falcon). Di conseguenza, il nostro portafoglio ordini è il più grande nella storia del Gruppo: 35,0 miliardi di EUR (251 aeromobili – 125 Rafale Export, 39 Rafale France e 87 Falcon), le vendite nette sono state pari a 6,9 miliardi di EUR e abbiamo consegnato 46 aeromobili: 13 Rafale Export, 1 Rafale France e 32 Falcon. Infine, per quanto riguarda il FCAS, l’accordo sullo sviluppo del dimostratore (specifiche di dettaglio) stabilisce il ruolo di Dassault Aviation come lead architect del New Generation Fighter (NGF). Questa è una buona notizia per il nostro ufficio tecnico, poiché l’accordo protegge la nostra proprietà intellettuale”, afferma Éric TRAPPIER, Chairman and Chief Executive Officer of Dassault Aviation.

Il 2022 order intake è stato pari a EUR 20,954 miliardi, rispetto a EUR 12,080 miliardi nel 2021. L’Export order intake rappresenta il 90%.

Net sales per il 2022 di EUR 6,929 miliardi, rispetto a EUR 7,233 miliardi nel 2021. L’Export rappresenta l’82%.

Il consolidated backlog al 31 dicembre 2022 era di EUR 35,008 miliardi, rispetto a EUR 20,762 miliardi al 31 dicembre 2021.

Adjusted operating income per il 2022 pari a EUR 572 milioni, rispetto a EUR 527 milioni di euro del 2021. L’adjusted operating margin si è attestato all’8,3%, rispetto al 7,3% del 2021,

Adjusted net income per il 2022 in aumento del 20% a EUR 830 milioni, rispetto a EUR 693 milioni del 2021. Il contributo di Thales all’utile netto del Gruppo è stato di EUR 386 milioni, rispetto a EUR 336 milioni del 2021. L’adjusted net margin è stato del 12,0% nel 2022, rispetto al 9,6% del 2021.

La Guidance 2023 prevede la consegna di 15 Rafale e 35 Falcon. Net sales in calo comparate al 2022.

Egyptian Air Force: primo Rafale export user a raggiungere le 10.000 ore di volo

Alla presenza di alte autorità egiziane e rappresentanti di Dassault Aviation, la scorsa settimana si è tenuta una cerimonia per celebrare le 10.000 ore di volo del Rafale nella base aerea operativa dove è di stanza lo squadrone Rafale “Wild Wolves” dell’Egyptian Air Force.

“Dopo un primo ordine nel 2015, che ha reso l’Egitto il primo cliente export del Rafale, seguito da un secondo nel 2021, il Rafale ha ora raggiunto un nuovo traguardo grazie alla Egyptian Air Force: le prime 10.000 ore di volo operate da un utente diverso dalle forze aeree francesi.

Questo importante traguardo conferma l’eccellenza tecnologica e operativa del Rafale e attesta la qualità della formazione degli equipaggi egiziani ricevuta in Francia. Dimostra inoltre l’efficacia dei sistemi e del personale messi in atto da Dassault Aviation per supportare l’implementazione del velivolo in Egitto. Infine, illustra la grande abilità dell’aeronautica militare egiziana, che ha effettuato la trasformazione dei suoi piloti e meccanici nel Rafale con facilità e fluidità”, afferma Dassault Aviation.

“L’Egitto ha scelto il Rafale, riconoscendo il suo carattere unico di ‘game-changer’, per garantire il suo ruolo in piena sovranità come attore chiave nell’arena regionale e internazionale, in un contesto geopolitico impegnativo. Questa celebrazione intorno alle 10.000 ore di volo del Rafale saluta la grande maestria dell’Egyptian Air Force, l’eccellenza del Rafale e onora Dassault Aviation, che ha mantenuto forti relazioni con l’Egitto basate sulla fiducia e sull’impegno per quasi 50 anni”, ha affermato Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)